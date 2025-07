Thở phào vì 'Bộ tứ siêu đẳng'

Có thể ví "The Fantastic Four: First Steps" như một khúc dạo đầu nhẹ nhàng của Phase 6 MCU, nhưng vẫn đong đầy cảm xúc và đủ mĩ mãn.

Từng là “vết nhơ” khó rửa của Fox, Fantastic Four nhiều năm liền hiện diện trong ký ức người yêu điện ảnh như biểu tượng của một thương hiệu thất bại. Cả hai phần phim đầu tiên ra mắt trong thập niên 2000 bị giới phê bình và khán giả hắt hủi. Cho tới dự án tái khởi động năm 2015 còn bị coi là một trong những thảm hoạ lịch sử của dòng phim siêu anh hùng: Điểm số đánh giá chạm đáy, doanh thu lẹt đẹt, lại ẵm thêm cúp Mâm xôi vàng ở hạng mục Phim tệ nhất năm.

Ê chề là thế, nên chẳng ngạc nhiên khi Marvel Studios quyết định hồi sinh bộ tứ siêu đẳng, điều mà hãng đối diện không gì ngoài sự hoài nghi. Trong bối cảnh MCU một thời gian dài lên voi xuống chó, lòng tin khán giả lại ngày càng trồi sụt, một cú trượt dài nữa hoàn toàn có thể đẩy danh tiếng hãng phim xuống vực thẳm.

Thế rồi giữa cả triệu ánh mắt hoài nghi, đạo diễn Matt Shakman rốt cuộc đã đưa ra một câu trả lời đanh thép. Với những gì The Fantastic Four: First Step thể hiện, "fan nhà M" hẳn sẽ thở phào vì cuối cùng lại có thêm cái tên giúp họ tự hào "nở mũi".

Cuộc đối đầu với kẻ ăn hành tinh

Trái Đất - 828.

Sau một sự cố trong chuyến thám hiểm vũ trụ, bốn phi hành gia bất ngờ sở hữu năng lực siêu nhiên và trở thành gia đình siêu anh hùng đầu tiên của Marvel.

Họ gồm cặp vợ chồng Reed Richards (Pedro Pascal) - Sue Storm (Vanessa Kirby); Ben Grimm (Ebon Moss-Bachrach) - bạn thân của Reed; và cuối cùng là em trai của Sue - Johnny Storm (Joseph Quinn). Mỗi người trong số họ có cho mình một năng lực đặc biệt. Reed là người cao su, Sue là người tàng hình, Ben là người đá còn Johnny là người lửa.

Cùng nhau, bộ tứ bảo vệ thế giới khỏi nhiều mối hiểm họa và được người người tôn vinh. Cho đến ngày kia, "người bạc" Silver Surfer từ đâu xuất hiện, tuyên bố là sứ giả của kẻ ăn hành tinh Galactus. Cô ả tuyên bố Trái Đất - 828 đã được chọn trở thành mục tiêu, và chẳng còn nhiều thời gian cho đến khi Galactus tới rồi san bằng tất cả.

Bộ tứ siêu đẳng phải tìm ra cách ngăn chặn phán quyết hủy diệt này. Đây là thử thách cực kỳ khó khăn, vì Galactus là thực thể với quyền năng khủng khiếp, mạnh hơn tất cả những gì mà họ từng đối diện.

Phim có ngân sách sản xuất hơn 200 triệu USD .

The Fantastic Four: First Steps chọn điểm bắt đầu khi bộ tứ siêu đẳng đã trở thành những biểu tượng quốc dân, thay vì dành thời gian kể lại tuần tự hành trình có được sức mạnh của các thành viên. Chính lựa chọn này giúp câu chuyện tiết kiệm không ít thời lượng, thay vào đó hướng ống kính tới việc đào sâu hơn câu chuyện gia đình.

Hiếm dự án nào trước đó của MCU mang nặng tính gia đình như đứa con tinh thần của Matt Shakman. Giữa bối cảnh các siêu anh hùng đã quá quen thuộc với công chúng, The Fantastic Four không cố nhấn mạnh sự khác biệt của họ bằng sức mạnh, mà bởi chính sự gắn bó đặc biệt giữa các thành viên.

Reed là bộ não chiến lược, một thiên tài nhưng đôi khi "cuồng" khoa học, quá lý trí tới mức dễ gây tổn thương người khác. Sue giữ vai trò điểm tựa cảm xúc, cân bằng giữa lý trí và tình cảm. Cậu em Johnny là nhân tố bốc đồng, tính cách trẻ con, vô tư nhưng đầy dũng cảm và sẵn sàng hy sinh. Trong khi Ben ẩn đằng sau lớp vỏ đá thô ráp lại là một tâm hồn nhạy cảm, cũng thèm khát cơ hội được yêu.

Bộ tứ siêu đẳng cũng có xung đột nội bộ, nảy sinh mâu thuẫn như rất nhiều gia đình khác. Thế nhưng họ chọn cách đối diện chúng một cách thẳng thắn, học cách đồng cảm và đoàn kết để vượt qua khó khăn, đặc biệt khi đứng trước một thách thức lớn tưởng chừng không thể vượt qua như Galactus.

Biên kịch khéo léo đẩy họ vào những lựa chọn đạo đức, để làm bật lên suy nghĩ, tính cách của từng mảnh ghép. Ví như khi vợ chồng Sue buộc phải đưa ra quyết định bảo vệ Trái Đất, hay bảo vệ đứa con mà họ để có được đã phải trải qua bao khó khăn. Là khi các thành viên nhóm nghi ngờ những quyết định, lựa chọn của nhau, phải đối mặt với sự phẫn nộ, giận dữ của nhân loại.

Việc xoáy sâu vào yếu tố tâm lý, gia đình khiến tác phẩm không chạy theo hướng kịch tính thường thấy. Tuy vậy, phim vẫn khéo léo níu chân sự chú ý của người xem bằng hàng loạt câu hỏi và thử thách dành cho bộ tứ siêu đẳng.

Một phim siêu anh hùng rất khác

Một điểm đáng tiếc là sự luân chuyển từ bầu không khí ấm cúng, mang màu sắc gia đình ở hồi đầu sang những sự kiện quy mô toàn cầu ở nửa sau đôi chỗ chưa thực sự mượt mà, làm mạch cảm xúc ít nhiều bị ngắt quãng.

Những khán giả mong chờ một phim siêu anh hùng tiết tấu dồn dập với hàng loạt cảnh đánh đấm, cháy nổ có thể sẽ hơi mất kiên nhẫn với The Fantastic Four: First Steps. Thế nhưng, không thể phủ nhận đây vẫn là một tác phẩm giải trí tốt với hình ảnh, âm thanh mãn ý, trong khi diễn xuất của dàn cast "chẳng còn gì để chê".

Phim vừa mở màn đã gây sốt phòng vé toàn cầu.

Những khung hình phim đậm chất retro-futuristic khi khắc họa khung cảnh thành phố New York như bước ra từ truyện tranh thập niên 1960. Thiết kế mỹ thuật độc đáo không chỉ tạo ra sự khác biệt mà còn gợi nên cảm giác hoài cổ, một cách gợi nhắc tinh tế đến thời kỳ đầu của Marvel Comics.

Khâu thiết kế sản xuất cũng được chăm chút đến từng chi tiết. Từ phòng thí nghiệm, không gian sống của nhóm siêu anh hùng cho tới các phương tiện di chuyển, chiến đấu như siêu chiến thuyền, hay không gian vũ trụ nơi cả nhóm đụng độ kẻ ăn hành tinh đều hiện lên sống động. Trong khi kỹ xảo CGI nhìn chung khá mượt mà, đặc biệt là hình tượng Silver Surfer đẹp và "ngầu" khó tả.

Một điểm trừ nho nhỏ khi CGI ở một số cảnh hồi cuối, khi có Ben, Reed và Franklin Richard chưa quá nịnh mắt. Bù lại, âm nhạc của Michael Giacchino đã đẩy cảm xúc khán giả lên cao trào.

Thế nhưng, điểm sáng lớn nhất của The Fantastic Four phải kể tới diễn xuất tuyệt vời của dàn cast. Không khó nhận ra tham vọng của Marvel Studios khi quy tụ những ngôi sao vừa thực lực, lại có danh tiếng. Đả nữ Vanessa Kirby tỏa sáng trong hình tượng Sue Storm thông minh, kiên định, không những vậy còn là một bà mẹ với đầy nỗi trăn trở và lo âu trước an nguy của đứa con. Vanessa tái hiện rõ nét những giằng xé trong tâm lý nhân vật, giữa việc lựa chọn hạnh phúc gia đình và tính mạng của nhân loại.

Pedro Pascal hóa thân thành Reed Richards mang dáng dấp của một thiên tài vừa kiêu hãnh nhưng cũng không ít bối rối, vụng về khi lần đầu làm cha. Joseph Quinn tạo nên một Johnny Storm thú vị hơn khi nào hết: Hài hước, bốc đồng và có chút ngông cuồng, nhưng đầy thiện cảm với bản tính thiện lương, lại sẵn sàng hy sinh vì đồng đội. Trong khi Ben Grimm của Ebon Moss‑Bachrach cũng là một bất ngờ. Trong tạo hình cục mịch, nhân vật này vẫn hiện lên với những khoảnh khắc lắng đọng, tạo chiều sâu cảm xúc.

Vanessa Kirby có vai diễn đáng nhớ.

Phản diện Silver Surfer dưới màn hóa thân của Julia Garner cũng hiện lên đa chiều, với câu chuyện bi kịch và nỗi đau quá khứ chạm đến khán giả. Chỉ có điều, màn trình diễn của Galactus lại có phần hụt hẫng so với quy mô ác nhân mang tầm vũ trụ. Sức mạnh áp đảo của kẻ ăn hành tinh khó chối cãi, nhưng hành trình của gã lại chưa đủ sức nặng, như cách Thanos hay Hela một thời từng thể hiện trong MCU...

Gạt đi những hạn chế nhỏ này, có thể nói sau nhiều năm loay hoay, bộ tứ siêu đẳng cuối cùng cũng thực sự tìm được chỗ đứng trên màn ảnh rộng. The Fantastic Four: First Steps, theo đó có thể ví như khúc Ouverture nhẹ nhàng trong Phase 6 MCU. Giàu cảm xúc, và đủ mĩ mãn.