Phim của The Rock và Chris Evans bị phản ứng

"Red One", bộ phim có kinh phí sản xuất 250 triệu USD chưa ra rạp nhưng đã bị ảnh hưởng tiêu cực từ ồn ào của nam chính The Rock.

Theo The Guardian, Red One - tác phẩm lấy đề tài Giáng sinh sắp ra mắt của Amazon MGM - có thể coi là một trong những tựa phim gây tò mò, thu hút sự bàn luận nhiều nhất năm nay khi chứng kiến lần đầu hợp tác giữa Chris Evans và The Rock.

Đây đồng thời là dự án tái hợp giữa The Rock và đạo diễn Jake Kasdan cũng như các cộng sự ở Seven Bucks Productions sau thành công của các bom tấn Jumanji là Welcome to the Jungle (2017) và The Next Level (2019).

Tuy nhiên, cho đến nay, các cuộc thảo luận về Red One đa số là điều tiêu cực, từ nghi vấn làm việc thiếu chuyên nghiệp của The Rock tới những khoảnh khắc bị chê bai trong trailer.

The Rock bị tố làm việc thiếu chuyên nghiệp

Hồi tháng 4, The Wrap đưa tin quá trình sản xuất Red One gặp nhiều rắc rối do cách làm việc thiếu chuyên nghiệp của nam chính The Rock. Tài tử bị tố liên tục đến muộn hơn 8 tiếng so với lịch, khiến đoàn làm phim phải cố gắng sắp xếp lại thời gian. Anh còn được cho là bắt trợ lý vứt bỏ những chai đựng nước tiểu của mình vì không muốn đi đến nhà vệ sinh.

Báo trích dẫn lời những người từng làm việc với The Rock trong Rampage, Ballers của HBO và Red Notice của Netflix, cáo buộc nam diễn viên coi việc sử dụng "giờ dây thun" là bình thường bởi đẳng cấp của anh đã ở tầm sao hạng A. Một người khác lên án việc The Rock "từ chối làm việc hơn 4 hoặc 5 tiếng mỗi ngày".

The Rock bị chê thiếu chuyên nghiệp trên phim trường Red One. Ảnh: Menshealth.

Kết quả, Red One bị trì hoãn từ năm 2023 đến tháng 11 năm nay, kinh phí sản xuất tác phẩm cũng tăng vọt ngoài tầm kiểm soát. Theo The Wrap, phim tốn thêm 50 triệu USD do The Rock, tổng cộng "ngốn" 250 triệu USD tiền sản xuất. Điều này có nghĩa Red One không chỉ là bộ phim đắt nhất từng được Amazon thực hiện, mà còn là tác phẩm Giáng sinh được đầu tư "khủng" nhất từ trước giờ.

Để hình dung rõ hơn, The Guardian ước lượng rằng 250 triệu USD cho Red One có thể làm được 10 phim Die Hards, 14 phim Home Alones hoặc 2,5 phim Fred Clauses - những phim lấy đề tài Giáng sinh từng rất ăn khách.

Mặc dù người phát ngôn của Amazon MGM đã phủ nhận cáo buộc liên quan đến The Rock, tranh cãi vẫn bủa vây tài tử, ảnh hưởng ít nhiều đến bộ phim. Ngày càng có thêm người lên tiếng kể "con người thật" của ngôi sao hành động cơ bắp này.

Ý kiến trái chiều về trailer

Trailer chính thức của Red One được tung ra cuối tháng 6, cho thấy tác phẩm lấy bối cảnh trong thế giới các nhân vật thần thoại như Santa Claus, nhân mã, yêu tinh... tồn tại song song với thế giới loài người. Ông già Noel (J.K. Simmons đóng) sống trong căn cứ tại Bắc Cực, với công nghệ tiên tiến, điều kiện tiện nghi không khác gì tỷ phú.

Một ngày nọ, ông già Noel mất tích. Đội trưởng đội an ninh Bắc Cực Callum Drift (The Rock thủ vai) phải phối hợp cùng nhà tình báo Jack O’Malley (Chris Evans đóng) để giải cứu Santa trước ngày Giáng sinh.

Stuart Heritage của The Guardian nhận xét các tình tiết, lời thoại trong trailer "hỗn độn đến ngớ ngẩn", giống một số phim kinh phí thấp chiếu trực tuyến. Cây bút này bình luận: "Red One chứa nhịp điệu hành động dễ đoán và dễ lãng quên như Red Notice với motif cảnh quay, lời thoại nhân vật tương tự các phim khác".

The Rock lần đầu kết hợp cùng Chris Evans trong phim kinh phí lớn. Ảnh: People.

The A.V. Club cũng đánh giá những câu trêu đùa giữa Jack O’Malley và Callum Drift thiếu hài hước, không khiến người xem muốn tiếp tục đoạn video dù trailer chỉ dài 2 phút. Trang này viết thêm: "Trailer chỉ muốn chúng ta biết rằng Red One là cuộc phiêu lưu vòng quanh thế giới với những cảnh quay được biên tập hỗn loạn. Không có bất kỳ khoảng trống nào để nghỉ".

Bên cạnh đó, ca khúc nhạc pop được dùng trong trailer được cho là sự pha trộn giữa Carol Of The Bells với Dirt Off Your Shoulder của Jay-Z. Phần giai điệu bắt tani hưngThe A.V. Club cho rằng nó không ăn nhập với mạch không khí dồn dập.

Trái ngược những ý kiến chê bai, một số chuyên gia nhận định nhà sản xuất Red One đang đánh lừa khán giả khi cố ý tạo tranh luận để thu hút độ nóng cho phim trước thềm lên sóng. Một chuyên gia viết: "Có lẽ Hollywood đang thử nghiệm để xem những gì được coi là thể loại Giáng sinh ngày nay sẽ trở nên kỳ lạ đến mức nào. Red One chính là sự thử nghiệm đáng mong chờ đó".

Thời điểm này, các cây bút chuyên phim chia làm nhiều luồng quan điểm, dự đoán trái chiều, song chưa đưa ra bất kỳ khẳng định nào về tổng thể phim vì vẫn còn quá sớm và chưa đủ cơ sở. Tác phẩm có được đánh giá cao hay không vẫn còn phải chờ đến lúc ra mắt vào tháng 11.