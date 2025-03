Phim 18+ ‘Mickey 17’ gây tranh cãi

“Mickey 17” sau khi ra mắt vướng tranh luận về kịch bản. Một số luồng ý kiến cho rằng phim thiếu sự đột phá so với các dự án trước đó của đạo diễn Bong Joon Ho.

Mickey 17 chính thức công chiếu tại khu vực Bắc Mỹ từ ngày 7/3. Theo The Numbers, tác phẩm dắt túi 7,7 triệu USD vào ngày chào sân cùng các buổi chiếu thử từ hơn 3.800 rạp chiếu ở thị trường này. Đây được cho là thành tích mở màn khiêm tốn với một dự án khoa học viễn tưởng có ngân sách lên tới 118 triệu USD .

Ngoài ra, đứa con tinh thần mới nhất của Bong Joon Ho cũng nhận về hàng loạt đánh giá từ giới chuyên môn sau các buổi chiếu đầu tiên. Bên cạnh lời khen về câu chuyện, diễn xuất, Mickey 17 cũng gây tranh luận trái chiều khi một số ý kiến cho rằng kịch bản phim thiếu sự đột phá. Nhiều cây bút có chung nhận định Mickey 17 có chất lượng khá tốt, nhưng vẫn lép vế khi đem đặt lên bàn cân với Parasite.

Mickey 17 phát hành ở Việt Nam với nhãn 18+. Ảnh: Warner Bros.

“Mickey 17 không hề tệ, thậm chí có thể nói là khá thú vị. Nhưng sau thành công vang dội của Parasite, bộ phim mới của Bong Joon Ho lại gây thất vọng”, nhà phê bình Johnny Oleksinski của The New York Post đánh giá. Anh cho rằng Mickey 17 là một “bản lặp lại tầm thường” của những bộ phim hay nhất do đạo diễn họ Bong cầm trịch.

Trong khi đó, tờ London Evening Standard đánh giá Mickey 17 là một chuyến phiêu lưu vũ trụ sôi động và đầy niềm vui, với nhiều tình tiết thú vị cùng diễn xuất tuyệt vời. Song, bộ phim lại chưa thể đạt tới tầm vóc của Parasite.

Hiện tại, tác phẩm nhận về 79% đánh giá tích cực từ giới hàn lâm trên trang tổng hợp Rotten Tomatoes.

Dựa trên tiểu thuyết Mickey 7 của tác giả người Mỹ Edward Ashton, Mickey 17 theo chân Mickey (Robert Pattinson), người đàn ông được nhân bản nhiều lần trong một nhiệm vụ thuộc địa hóa không gian. Cứ mỗi khi một phiên bản của nhân vật này chết đi, anh ta sẽ được tái tạo cơ thể mới với phần lớn ký ức còn sót lại.

Tác phẩm thuộc thể loại khoa học viễn tưởng/giật gân, dự kiến phát hành ngày 14/3 tại Việt Nam, phân loại 18+.