IU và Cha Eun Woo gây chú ý

Hoạ mi xứ Hàn IU cùng Đại sứ toàn cầu của Chaumet - Cha Eun Woo - tỏa sáng với những thiết kế trang sức lấy cảm hứng từ loài ong của nhà mốt.

Mới đây, IU khiến người hâm mộ bất ngờ khi xuất hiện cùng Cha Eun Woo trong chiến dịch quảng bá trang sức mới của Chaumet. Sự kết hợp của hai ngôi sao thu hút sự quan tâm trên mạng xã hội và các diễn đàn thời trang.

IU và Cha Eun Woo đồng điệu trong outfit denim kết hợp áo thun trắng trẻ trung, năng động mà vẫn toát lên sự thanh lịch. IU diện những trang sức thuộc bộ sưu tập Bee de Chaumet. Điểm nhấn của loạt thiết kế với mặt dây chuyền, nhẫn và hoa tai tạo hình nhuỵ hoa, đính đá kỳ công. Bộ trang sức lấy cảm hứng từ loài ong giúp tôn lên vẻ đẹp trong trẻo, thanh tú của giọng ca You and I.

Trong khi đó, Cha Eun Woo ghi điểm với thần thái cuốn hút, diện bộ trang sức tạo hình lục lăng lấp lánh bắt mắt.

IU rạng rỡ xuất hiện cùng Cha Eun Woo.

Ở tuổi 32, IU nhận nhiều lời khen ngợi với sắc vóc trẻ trung, thanh tú. Nàng hoạ mi xứ Hàn được yêu thích không chỉ nhờ gương mặt xinh xắn mà còn ở tài năng và sự chăm chỉ hoạt động nghệ thuật. Nữ ca sĩ sinh năm 1993 chinh phục khán giả với giọng ca ngọt ngào, giàu cảm xúc, sở hữu hàng loạt bản hit như Good Day, You and I, Palette, Blueming, Lilac hay The Winning ...

Bên cạnh âm nhạc, IU còn lấn sân diễn xuất. Cô nàng đã xuất hiện trong nhiều dự án phim ảnh gây được tiếng vang như Dream High, Người tình ánh trăng, Ông chú của tôi, Khách sạn ma quái...

Trong khi đó, Cha Eun Woo lại được biết đến là một trong số mỹ nam nổi bật của ngành giải trí xứ kim chi. Thành công trong cả lĩnh vực âm nhạc và phim ảnh giúp anh trở thành gương mặt thần tượng được săn đón hàng đầu tại Hàn Quốc. Kể từ khi trở thành Đại sứ thương hiệu toàn cầu của Chaumet vào năm 2022, Cha Eun Woo thường xuyên được “chọn mặt gửi vàng” trong các chiến dịch quảng bá của thương hiệu.