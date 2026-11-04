Phim 18+ 'Chị chị em em 3' lãng phí dàn sao 'nghìn tỷ'

Bộ phim mới nhất của Nguyễn Hữu Hoàng quy tụ dàn sao hùng hậu. Song kịch bản hạn chế và thông điệp phim độc hại khiến các diễn viên chìm nghỉm.

Không thể không nhận ra tham vọng của đạo diễn Nguyễn Hữu Hoàng cùng nhà sản xuất Will Vũ khi “chiêu mộ” một dàn diễn viên đông đảo, toàn những cái tên nổi đình nổi đám của điện ảnh Việt thời gian qua.

Chị chị em em 3 có thể là một trong số các dự án điện ảnh Việt trong năm nay, quy tụ dàn ngôi sao hùng hậu nhất của thị trường. Có những nghệ sĩ gạo cội, thực lực như NSND Lê Khanh, NSND Trọng Trinh, đến những mỹ nam đang được yêu mến của điện ảnh vài năm qua như Steven Nguyễn, Quốc Anh.. hay sự trở lại của “ngọc nữ” màn ảnh Ninh Dương Lan Ngọc. Chi Pu, Kỳ Duyên cũng là những nghệ sĩ sở hữu lượng fan đông.

Song đáng tiếc, các ngôi sao đều vụt tắt trong một kịch bản nhiều hạn chế, thông điệp phim tiêu cực, bị phản ứng mạnh trên báo giới, mạng xã hội những ngày qua.

'Chị chị em em 3' gây thất vọng

Trong 7 năm, Will Vũ lần lượt trình làng 3 phần của thương hiệu Chị chị em em. Với mỗi dự án, nhà sản xuất này lại bắt tay với những đạo diễn khác nhau. Thể loại, chủ đề, câu chuyện cùng dàn diễn viên ở các phần đều có thay đổi. Ở dự án mở màn của Chị chị em em ra mắt vào 2019, Will Vũ hợp tác cùng Kathy Nguyễn cùng bộ ba diễn viên chính Thanh Hằng - Chi Pu - Lãnh Thanh. Dù nhận nhiều ý kiến tiêu cực về chất lượng, cách kể cũ kỹ, phim vẫn ăn khách ở thời điểm đó, với doanh thu hơn 69 tỷ đồng (theo thống kê của Box Office Vietnam).

Được đà, Will Vũ tiếp tục cho ra mắt Chị chị em em 2 vào Tết Nguyên đán 2023. Lần này, nhà sản xuất bắt tay với Vũ Ngọc Đãng trong dự án 18+ lấy cảm hứng từ giai thoại nhân vật Ba Trà (Trần Ngọc Trà) và Tư Nhị (Marianne Nhị) do Minh Hằng, Ngọc Trinh đóng. Phim tiếp tục vấp nhiều tranh cãi về kịch bản, diễn xuất cùng thông điệp. Dẫu vậy, thời điểm ra mắt phù hợp, bối cảnh phim, hình ảnh đẹp cùng nội dung giải trí, nhiều yếu tố hài, khiến Chị chị em em 2 có doanh thu khá ấn tượng, với con số hơn 117 tỷ đồng .

Sau hai phần đầu, Chị em em em trở thành thương hiệu ăn khách của điện ảnh Việt, cho thấy sự nhạy bén trong việc nắm bắt thị trường và xu hướng xem phim của khán giả của Will Vũ. Thắng lợi doanh thu ở hai phần đầu khiến nhà sản xuất “tất tay” ở dự án thứ ba với mức kinh phí đầu tư, sản xuất lớn ở hàng top thị trường điện ảnh Việt năm nay.

Lần này, tác phẩm tiếp tục có nội dung độc lập, phong cách cũng hoàn toàn khác biệt hai phần trước. Phim lấy bối cảnh Bắc Bộ thời phong kiến, khai thác câu chuyện tình ái của hai chị em trong một gia đình. Trong đó, Thị Mầu (Kỳ Duyên), một tiểu thư chuẩn bị kết hôn với con quan tri phủ là Văn Tài (Quốc Anh). Trong những ngày cận kề lễ cưới, Văn Tài bất ngờ gặp lại mối tình đầu là Thị Liễu (Ninh Dương Lan Ngọc) - chị gái cùng cha khác mẹ của Thị Mầu. Thị Liễu hiện là vợ của Văn Cường (Steven Nguyễn). Những lần chạm mặt, nói chuyện, Văn Tài càng trở nên say đắm tình cũ. Trong khi đó, Thị Nương (Chi Pu), em gái nuôi của Tài, cũng đem lòng yêu anh.

Chị chị em em 3 quy tụ dàn sao hùng hậu.

Chung thuyền với Will Vũ ở phần ba là đạo diễn Nguyễn Hữu Hoàng. Từ trước tới nay, đạo diễn vốn được biết đến với các dự án kinh dị, remake. Gần nhất, anh có cú ngã ngựa với Thẩm mỹ viện âm phủ (doanh thu hơn 12 tỷ đồng ) và được xếp danh sách “thảm họa” của điện ảnh Việt. Tác phẩm trăm tỷ duy nhất cho đến nay của Nguyễn Hữu Hoàng là Ma da (hơn 127 tỷ đồng ). Các dự án trước đó của đạo diễn đều có mức kinh phí đầu tư, sản xuất trung bình.

Lần đầu thử sức với thể loại tâm lý, tình cảm và đứng trước một bộ phim được đầu tư lớn, quy tụ dàn ngôi sao đông đảo, nam đạo diễn tỏ ra khá loay hoay. Quá nhiều tình tiết trong phim được bày biện trên màn ảnh, hàng loạt nhân vật cùng mâu thuẫn xảy đến liên tục, khiến cho bộ phim càng lúc càng trở nên rối rắm, khó theo dõi, từ chuyện tình yêu của Thị Liễu - Văn Tài đến hôn nhân độc hại của vợ chồng Văn Cường rồi mối quan hệ giữa Văn Tài - Thị Nương…

Các nhân vật được khai thác khá hời hợt, thiếu biến chuyển tâm lý cần thiết, do đó khó tạo ra được sự đồng cảm từ khán giả. Đơn cử, chuyện tình yêu giữa Thị Liễu - Văn Tài không được xây dựng tới nơi tới chốn, khiến người xem không cảm nhận được “chemistry” giữa bộ đôi. Trong khi Văn Tài hiện lên như một công tử gia thế, đẹp mã nhưng bất tài, vô dụng. Điều này khiến công chúng phải đặt câu hỏi đằng sau lý do tất cả phụ nữ đẹp trong phim lại lao vào anh một cách điên cuồng, thậm chí hãm hại nhau một cách bất chấp như vậy.

Ngoài ra, kịch bản phim nhiều lỗ hổng, thiếu logic cùng cách kể chuyện cũ kỹ, mô-típ khiến người xem ngán ngẩm. Một số “cú twist” ở cuối phim cũng không gây bất ngờ, đôi khi có phần khiên cưỡng.

Điểm trừ lớn nhất và bị phản ứng mạnh nhất những ngày qua là việc bóp méo hình tượng phụ nữ trong tất cả mọi tình huống xảy đến. Họ tìm mọi thủ đoạn để công kích, hạ bệ nhau chỉ vì muốn giành tình yêu từ người đàn ông tệ bạc.

Ngoài ra, Chị chị em em 3 bị cho là góp phần biến phụ nữ thành nạn nhân của ánh nhìn nam giới. Điều này được thể hiện qua hàng loạt câu thoại của các nhân vật có thể kể tới như "Phụ nữ hoàn hảo để trưng bày thôi, không phải để yêu"; "Đàn bà dễ kiếm tiền quá nhỉ"...

Lãng phí dàn sao

Ngoài việc nâng số tiền đầu tư vào bối cảnh, trang phục, bộ phim của Will Vũ - Nguyễn Hữu Hoàng cũng ngốn khoản chi phí không nhỏ để quy tụ dàn ngôi sao của thị trường điện ảnh Việt Nam hiện tại.

Trong đó, Chị chị em em 3 đánh dấu sự trở lại của Ninh Dương Lan Ngọc sau nhiều năm rời màn ảnh rộng. Trong khi Quốc Anh, Steven Nguyễn là hai trong số những mỹ nam nổi bật của phim Việt những năm qua. Cả hai đều là diễn viên nghìn tỷ khi góp mặt trong chuỗi dự án thắng lớn. "Chàng thơ" của Trấn Thành từng hiện diện trong Bộ tứ báo thủ ( 332 tỷ đồng ), Thỏ ơi ( 449 tỷ đồng ), Thám tử Kiên ( 248 tỷ đồng ), Trạng Quỳnh (hơn 100 tỷ đồng )... Steven Nguyễn cũng không kém cạnh khi chỉ trong hai năm với hai dự án Mưa đỏ, Trại buôn người, anh đã gia nhập câu lạc bộ diễn viên nghìn tỷ.

Những ngày qua, phim gây bàn tán về chất lượng và thông điệp tiêu cực.

Trong khi đó, Kỳ Duyên cũng có phim đầu tay thành công về thương mại là Bộ tứ báo thủ (Trấn Thành). Chi Pu cũng là diễn viên nhiều kinh nghiệm, góp mặt ở nhiều dự án lớn nhỏ nhiều năm qua. Cô là diễn viên duy nhất hiện diện ở cả hai phần của thương hiệu Chị chị em em.

Ngay từ thời điểm mới công bố dự án, Chị chị em em 3 đã viral bởi sự hiện diện của dàn ngôi sao hùng hậu. Phần đông dàn diễn viên trong phim đều thu hút lượng fan riêng và khá hùng hậu. Sự xuất hiện của họ trong cùng một dự án điện ảnh phần nào bảo chứng cho sự hút khách của dự án.

Song trái với kỳ vọng, chất lượng dự án cùng thông điệp phim tiêu cực đang vấp phải phản ứng mạnh mẽ từ phía người xem những ngày qua.

Được ưu ái nhiều đất diễn nhất trong dàn cast song Quốc Anh thể hiện mờ nhạt. Những diễn biến tâm lý, đài từ của nam diễn viên đều nhận ý kiến trái chiều. Giữa anh và Lan Ngọc cũng không đủ "chemistry" cần thiết để khán giả tin rằng đây là cặp đôi yêu nhau sâu đậm. Tương tự, Chi Pu cũng có một vai diễn thiếu dấu ấn.

Điểm sáng hiếm hoi về diễn xuất thuộc về Ninh Dương Lan Ngọc và Steven Nguyễn.

Trong khi đó, Kỳ Duyên là diễn viên bị chê bai nhiều nhất. Trong vai Thị Mầu, cô gây thất vọng với đài từ gượng gạo, thiếu cảm xúc. Dự án này cũng là "phép thử" để Kỳ Duyên hiểu rõ về thực lực của cô sau lần ăn may ở phim điện ảnh đầu tay. Cô cần nghiêm túc cải thiện diễn xuất nếu muốn tiến xa hơn trên hành trình đóng phim.

Điều khó hiểu sau cùng là việc một dàn ngôi sao thực lực, nhiều kinh nghiệm nhưng lại lựa chọn một kịch bản như Chị chị em em 3 để tham dự.