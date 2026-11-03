Johnny Depp muốn đóng lại vai cướp biển

Tài tử cho biết không bao giờ từ chối lời mời từ nhà sản xuất Jerry Bruckheimer. Johnny Depp muốn khoác lại trang phục cướp biển trong "Pirates of the Caribbean".

Sau thời gian dài im lặng, Johnny Depp đã chính thức lên tiếng về khả năng khoác lại bộ trang phục cướp biển quen thuộc trong phần thứ 6 của thương hiệu điện ảnh đình đám Pirates of the Caribbean (Cướp biển vùng Caribbean).

Chia sẻ với Entertainment Tonight trong chiến dịch quảng bá bộ phim mới Ebenezer, tài tử từng nhận đề cử Oscar tuy chưa xác nhận 100% sự trở lại, nhưng khẳng định anh sẽ không bao giờ từ chối lời mời từ người bạn thân thiết - nhà sản xuất huyền thoại Jerry Bruckheimer.

Johnny Depp muốn trở lại Cướp biển vùng Caribbean. Ảnh: Deborah Co.

"Nếu mọi thứ diễn ra đúng như kỳ vọng để khép lại thương hiệu Pirates of the Caribbean, điều duy nhất tôi thực sự muốn là gửi lời chia tay trọn vẹn và đẹp đẽ hơn đến khán giả", Johnny Depp chia sẻ. "Chỉ cần là Jerry Bruckheimer, tôi sẵn sàng bắt tay làm việc vào ngày mai cho bất kỳ dự án nào. Tôi hoàn toàn tin tưởng ông ấy vì chúng tôi có một tình bạn sâu sắc".

Johnny Depp ngỏ ý muốn mang đến đoạn kết trọn vẹn hơn cho nhân vật Jack Sparrow.

Về phía Jerry Bruckheimer, trong cuộc phỏng vấn với Entertainment Weekly, ông xác nhận đã thảo luận với Depp về dự án mới. Nhà sản xuất cho biết: "Nếu Johnny thích kịch bản, tôi tin cậu ấy sẽ tham gia. Chúng tôi đang tích cực hoàn thiện kịch bản. Mọi thứ dù chưa hoàn tất nhưng đã rất gần rồi".

Bruckheimer cũng tiết lộ kịch bản do Jeff Nathanson chấp bút sở hữu hồi ba xuất sắc. Dù đây được hướng tới như một phần phim tái khởi động, ông vẫn muốn Depp xuất hiện: "Johnny là người đã thổi hồn vào Jack Sparrow bằng cảm hứng từ Pepé Le Pew và Keith Richards. Đó hoàn toàn là sự sáng tạo cá nhân của cậu ấy".

Tương lai của Johnny Depp với Disney từng bị đặt dấu hỏi lớn sau hàng loạt bê bối đời tư và vụ kiện phỉ báng tốn nhiều giấy mực với vợ cũ Amber Heard vào năm 2022. Trước đó, anh cũng bị Warner Bros. yêu cầu rời khỏi loạt phim Fantastic Beasts sau thất bại trong vụ kiện báo The Sun tại Anh năm 2020.

Tuy nhiên, vụ kiện tại Mỹ năm 2022 đã mang lại kết quả có lợi hơn cho Depp, giúp anh dần lấy lại thiện cảm từ công chúng và các hãng phim lớn.

Gắn bó với thương hiệu từ năm 2003 đến 2017 qua 5 phần phim, Johnny Depp đã đưa Pirates of the Caribbean trở thành một trong những đế chế điện ảnh thành công nhất lịch sử với tổng doanh thu toàn cầu vượt mốc 4,5 tỷ USD . Trong đó, hai phần phim Dead Man’s Chest (2006) và On Stranger Tides (2011) đều vượt mốc doanh thu 1 tỷ USD .

Hiện tại, ở tuổi 63, ngôi sao Hollywood đang đánh dấu sự trở lại quyết liệt. Bên cạnh dự án Ebenezer của Paramount ra mắt trong mùa lễ hội năm nay, anh cũng đã xác nhận góp mặt trong dự án giật gân Day Drinker của Lionsgate dự kiến trình làng vào năm 2028.

Sự hợp tác trở lại giữa Johnny Depp và Jerry Bruckheimer được kỳ vọng sẽ vực dậy thương hiệu cướp biển đình đám sau gần một thập kỷ vắng bóng trên màn ảnh rộng.