Diễn viên 'Mưa đỏ' lên tiếng sau ồn ào

Lâm Thanh Nhã lên tiếng phủ nhận thông tin cho rằng anh mắc bệnh ngôi sao. Nam diễn viên cho biết anh vẫn đang nỗ lực và từng bước trưởng thành.

Tối 2/11, thông qua trang cá nhân, Lâm Thanh Nhã nhắc lại sự việc tổ chức fanmeeting ở Hà Nội nhưng không bán hết vé cách đây một năm. Nam diễn viên cho biết thời điểm đó, anh suy nghĩ thiếu thấu đáo, còn nhiều thiếu sót.

"Về vấn đề giá vé, thực tế chỉ có gần 40 ghế ở những hàng đầu tiên có mức giá cao hơn. Những khu vực còn lại có các mức giá khác nhau, chứ không phải toàn bộ số ghế đều 'ảo giá' như một số thông tin đã đề cập. Nhã cũng muốn khẳng định rằng mình chưa bao giờ có mong muốn kiếm lợi từ những người yêu thương mình. Các khoản chi phí được công ty tính toán nhằm đáp ứng vừa đủ cho việc vận hành và tổ chức chương trình tại Hà Nội", anh chia sẻ.

Lâm Thanh Nhã lên tiếng phủ nhận thông tin cho rằng anh mắc bệnh ngôi sao. Ảnh: FBNV.

Nam diễn viên phủ nhận thông tin cho rằng anh mắc bệnh ngôi sao. Nam diễn viên cho biết anh vẫn đang nỗ lực và từng bước trưởng thành.

Về tin đồn "khóc vì ế vé", Lâm Thanh Nhã cho biết khoảnh khắc xúc động xảy đến khi ê-kíp phát một đoạn video ghi lại hành trình nỗ lực của anh cùng những lời nhắn gửi từ ba mẹ.

"Nhã muốn đính chính một điều là chưa bao giờ khóc vì buổi gặp gỡ bán không hết vé như một số thông tin đã bị cắt ghép và lan truyền. Nhã khóc ở cuối chương trình vì xúc động trước tình cảm mà mọi người đã dành cho mình", anh nói.

Lâm Thanh Nhã sinh năm 1995 tại Tiền Giang. Anh được biết qua các bộ phim Mưa đỏ, Kẻ ẩn danh, Cái giá của hạnh phúc, Cây táo nở hoa, Bác sĩ hạnh phúc. Nhờ vai Bình trong phim điện ảnh Mưa đỏ, anh được công chúng quan tâm nhiều hơn, hoạt động lĩnh vực giải trí nhiều hơn trước.

Sau đó, anh tổ chức buổi gặp gỡ khán giả tại Nhà hát Âu Cơ (Hà Nội). Song fanmeeting không bán hết vé, số lượng ghế trống tương đối nhiều.

Một bộ phận khán giả cho rằng mức giá vé cao nhất 2.290.000 đồng là tương đối cao đối với một diễn viên mới được biết đến. Hiệu ứng từ phim Mưa đỏ khó giúp dàn diễn viên duy trì sức hút lâu dài nếu không tiếp tục ghi dấu ấn nhờ các hoạt động nghệ thuật.