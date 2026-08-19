Á hậu Phương Nga: 'Tôi trưởng thành hơn nhờ đọc sách'

Phương Nga tâm sự việc đọc sách đem lại sự thư giãn, đồng thời giúp cô hiểu rõ điểm mạnh của bản thân và không còn chạy theo những khái niệm quá viển vông.

Phương Nga cho biết cô dễ xúc động trước những điều nhỏ bé. Khi đọc Bố con cá gai của tác giả Hàn Quốc Cho Chang In, cô khóc nấc đến mức hôm sau vẫn còn sưng mắt. Á hậu chia sẻ sách không chỉ có nhiều giá trị, phần nào giúp cô thay đổi, trưởng thành mà còn mang đến những trải nghiệm cảm xúc mạnh.

Phương Nga vốn đọc sách khá nhiều nhưng trước đây ít chia sẻ về sở thích này. Chỉ đến khi Bình An ghi lại khoảnh khắc cô đọc Bố con cá gai rồi bật khóc, việc nàng hậu yêu thích đọc sách mới được nhiều người biết đến.

Khóc nấc khi đọc Bố con cá gai

Phương Nga tự nhận mình là người rất dễ xúc động. Không chỉ với những câu chuyện buồn, cô thậm chí có thể rơi nước mắt trước một con gấu bông hay con mèo đáng yêu. Vì thế, Bố con cá gai nhanh chóng chạm đến cảm xúc của cô. Cô kể đã “khóc nghẹn, khóc nấc lên” khi đọc đến phần kết, thậm chí đến hôm sau mắt vẫn sưng.

Dù nhận xét mô-típ của tác phẩm khá quen thuộc, mang màu sắc giống những câu chuyện Hàn Quốc, cô vẫn ấn tượng mạnh bởi cách tác giả truyền tải nội dung và xây dựng nhân vật.

Điều khiến Phương Nga ấn tượng nhất sau khi đọc tác phẩm là quan niệm về tình yêu dành cho một người. Theo cô, khi yêu ai đó quá sâu đậm, kể cả người ấy qua đời, họ vẫn có thể tồn tại trong tâm trí và trái tim.

Bà xã Bình An đặc biệt xúc động trước chi tiết người con vừa có cơ hội sống sót, người bố lại phát hiện mình mắc bệnh nặng.

“Khi người con vừa có cơ hội sống sót, người bố lại phát hiện mình mắc bệnh nặng. Người bố dành tất cả tiền bạc, công sức để chữa bệnh cho con. Đến khi bản thân bệnh nặng, ông lại không cho con gặp vì muốn điều tốt nhất cho con. Sự hy sinh đó thực sự khiến tôi xúc động. Tôi nghĩ cuốn sách không chỉ nói về tình phụ tử mà còn rộng hơn là tình cảm gia đình”, Phương Nga bày tỏ.

Phương Nga dễ xúc động, bật khóc khi đọc nhiều tác phẩm. Ảnh: FB Nguyễn Bình An.

Vì đây là một câu tiểu thuyết, Phương Nga xem việc đọc tác phẩm như một cách để người dễ xúc động như cô có thể trải qua những cung bậc cảm xúc mãnh liệt.

Phương Nga thừa nhận cô chưa từng trải qua hoàn cảnh giống các nhân vật trong tác phẩm nhưng đồng cảm với những gì nhân vật trải qua. Những đoạn đối thoại giữa cậu bé và người bố trong cuộc sách khiến cô vừa thích thú vừa đau lòng.

Theo Phương Nga, dù dành tới 80% thời gian nằm trên giường bệnh, cậu bé lại có suy nghĩ rất trưởng thành, luôn lo lắng và không muốn khiến bố buồn lòng.

Muốn chia sẻ những cuốn sách mình từng đọc bằng nước mắt

Trước Bố con cá gai, Phương Nga đã đọc khá nhiều sách nhưng hiếm khi chia sẻ với công chúng. Sau khi Bình An đăng hình ảnh cô khóc khi đọc sách, nhiều người biết đến sở thích này và bắt đầu gợi ý thêm những tác phẩm mới cho cô.

Phương Nga dự định thực hiện một video giới thiệu những cuốn sách cô từng đọc và bật khóc. Cô muốn chia sẻ trải nghiệm với những độc giả cũng dễ xúc động, đồng thời thích tìm kiếm những cảm xúc mạnh thông qua việc đọc như cô.

Với Phương Nga, đọc sách trước hết là một thú vui. Cô thường đọc khi có thời gian rảnh hoặc muốn giải trí.

Á hậu chia sẻ cô thích những tác phẩm có cốt truyện rõ ràng, giàu tính điện ảnh. Một trong những tác giả Phương Nga yêu thích là Fredrik Backman, với các tác phẩm như Người đàn ông mang tên Ove, Bà ngoại tôi gửi lời xin lỗi và Britt-Marie đã ở đây. Cô cho biết mình nhìn thấy bản thân và những người xung quanh qua cách tác giả xây dựng nhân vật.

Điểm khiến Phương Nga yêu thích Backman là những câu chuyện có thể chuyển từ trạng thái nghiêm túc, căng thẳng sang hài hước, châm biếm.

Khi được hỏi nếu chọn một cuốn sách cho Bình An, Phương Nga chọn tác phẩm nào, á hậu trả lời Người đua diều hoặc Ngàn mặt trời rực rỡ của Khaled Hosseini. Đây đều là những tác phẩm từng khiến cô khóc rất nhiều và cô nghĩ chồng mình cũng sẽ yêu thích chúng.

Trong đời sống hàng ngày, vợ chồng cô cũng thường trao đổi về sách, trong đó có Không gia đình và Hai số phận. Phương Nga đánh giá Hai số phận là tác phẩm phù hợp để bắt đầu hành trình đọc sách. Tuy nhiên, sự khác biệt giữa hai vợ chồng là cô đã khóc khi đọc cuốn sách này còn Bình An thì không.

Phương Nga gợi ý cuốn Người đua diều hoặc Ngàn mặt trời rực rỡ cho ông xã. Ảnh: FBNV.

“Sách cho mình nhiều không gian để suy nghĩ”

Dù mạng xã hội ngày càng phát triển, Phương Nga vẫn duy trì thói quen đọc. Cô biết ơn sự tiện lợi của mạng xã hội nhưng chủ yếu xem đây là công cụ phục vụ công việc. Á hậu không thích lướt điện thoại một cách vô thức bởi cảm giác vừa tốn thời gian vừa dễ khiến bản thân hối tiếc.

Thời gian gần đây, cô đọc nhiều hơn một phần do lịch sinh hoạt muộn hơn Bình An. Khi chồng đã ngủ, Phương Nga không muốn bật đèn hoặc sử dụng điện thoại trong bóng tối vì lo ảnh hưởng đến mắt. Thay vào đó, cô dùng Kindle để đọc trong điều kiện ánh sáng mờ.

Theo Phương Nga, giá trị lớn nhất của sách nằm ở việc tạo ra không gian để người đọc suy nghĩ, đồng thời vận dụng cả trí óc và cảm xúc để phát triển trí tưởng tượng.

“Sách cho mình nhiều không gian để suy nghĩ, để sử dụng cả trí óc lẫn trái tim và phát triển trí tưởng tượng. Tôi có một thói quen là nếu xem phim, tôi sẽ tìm sách chuyển thể thành bộ phim đó để đọc. Ngược lại, nếu đọc sách trước, tôi cũng xem phim để so sánh cách mình tưởng tượng với cách đạo diễn thể hiện câu chuyện.

Ví dụ Harry Potter. Khi đọc sách, tôi lấy gương mặt của các diễn viên để ghép vào nhân vật trong trí tưởng tượng của mình và tạo ra một phiên bản rất hay. Đọc sách giúp tôi hiểu sâu hơn về nhân vật và câu chuyện. Có những chi tiết phim ảnh phải lược bỏ vì giới hạn thời lượng nhưng trong sách lại được khai thác kỹ hơn”, Phương Nga kể.

Ngoài ra, trong số những thông điệp cô tâm đắc khi đọc sách, Phương Nga đặc biệt nhớ đến Cây cam ngọt của tôi và Ngàn mặt trời rực rỡ. Sau khi đọc các cuốn sách, cô nhận ra nếu thiếu tình thương và sự trìu mến, cuộc sống sẽ không còn đúng nghĩa.

Sự trìu mến đôi khi đến từ những người xa lạ và có thể giúp một người vượt qua bất hạnh. Từ những câu chuyện đó, Phương Nga muốn bản thân chủ động trao sự trìu mến cho người khác trước khi mong nhận lại.

Nhìn lại bản thân sau vài năm đọc sách, Phương Nga nhận thấy mình trưởng thành hơn, hiểu rõ điểm mạnh của bản thân và không còn chạy theo những khái niệm quá viển vông. Cô tập trung vào những điều bản thân thực sự có thể làm được.