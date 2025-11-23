Phim 16+ có Thiên An rời rạp

"Cải mả" rời rạp sau ba tuần chiếu với doanh thu 19,7 tỷ đồng - con số khó thu hồi vốn. Phim bị ảnh hưởng bởi thời điểm ra mắt thấp điểm và nhiều đánh giá tiêu cực trước giờ chiếu.

Cải mả – bộ phim kinh dị được cầm trịch bởi đạo diễn Thắng Vũ – đã kết thúc hành trình rạp chiếu. Theo ghi nhận của Box Office Vietnam, trong ngày chiếu cuối, tác phẩm bán được 126 vé trên 9 suất chiếu, thu về hơn 10 triệu đồng.

Những ngày vừa qua, Cải mả trụ rạp với doanh thu tăng nhỏ giọt và suất chiếu ít ỏi. Đến hiện tại, sau hơn ba tuần chiếu, tác phẩm mới đạt khoảng 19,7 tỷ đồng – con số khó giúp nhà đầu tư thu hồi vốn.

Lý do Cải mả có doanh thu thấp phần lớn được cho là do thời điểm ra mắt không thuận lợi, rơi đúng giai đoạn phòng vé thấp điểm. Bên cạnh đó, trước khi ra mắt, Cải mả đã nhận loạt đánh giá tiêu cực trên một số nền tảng bán vé. Một phần nguyên nhân tới từ những ồn ào xoay quanh nữ chính của phim - Thiên An. Người đẹp gần như bị loại khỏi các chiến dịch truyền thông phim.

Cải mả mở đầu bằng loạt biến cố kỳ lạ xảy ra với gia tộc họ Đỗ, buộc các thành viên phải trở về quê làm lễ giải hạn. Từ những điềm báo liên tiếp, nhân vật Như Yên (Thiên An) trở thành trung tâm câu chuyện khi chứng kiến nhiều hiện tượng quái dị và quyết định về quê điều tra. Tại đây, cô phát hiện phần mộ tổ tiên có dấu hiệu bị người khác xâm phạm, kéo theo bí mật quá khứ bị khai mở.

Phim được đánh giá cao khi khai thác nghi lễ bốc mộ – chủ đề hiếm gặp trong điện ảnh Việt – và biến nó thành chất liệu chính cho câu chuyện kinh dị. Không lạm dụng hù dọa, Cải mả tạo không khí rùng rợn nhờ âm thanh, hình ảnh và các nghi thức tâm linh được đặc tả công phu. Nửa đầu phim có nhịp dựng hiện đại, lớp lang câu chuyện rõ ràng và mang lại nhiều bất ngờ cho khán giả.

Nửa sau Cải mả bị nhận xét hụt hơi khi nội dung trở nên dễ đoán và lan man. Nhiều tuyến truyện phụ xuất hiện nhưng không được khai thác tới nơi, khiến mạch phim rối và giảm kịch tính. Một số cảnh hồn ma và hiệu ứng CGI thiếu thuyết phục, trong khi các nút thắt được giải thích bằng lời thoại dài dòng. Việc ôm đồm nhiều chi tiết khiến phim đánh mất sự chặt chẽ và sức hấp dẫn đã gây dựng ở đầu tác phẩm.