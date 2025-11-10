Philippines cảnh báo thêm nhiều bão dữ tiếp theo

Sau khi siêu bão Fung-wong gây ngập lụt, sạt lở và thiệt hại lớn, cơ quan khí tượng Philippines dự báo thêm 1-3 cơn bão nữa có thể tấn công nước này trong hai tháng cuối năm.

Người dân xếp hàng nhận thức ăn tại một trung tâm sơ tán ở thành phố Cauayan, tỉnh Isabela, Philippines, ngày 9/11. Ảnh: Reuters

Trong cuộc phỏng vấn trên chương trình TV Patrol Express tối 10/11, chuyên gia thời tiết Munir Baldomero cho biết: “Trong hai tháng 11 và 12, chúng tôi dự báo sẽ có khoảng 1 đến 3 cơn bão đi vào hoặc ảnh hưởng trực tiếp đến khu vực trách nhiệm của Philippines (PAR) và có khả năng đổ bộ”.

Theo dữ liệu ngày 7/11, PAGASA đang theo dõi một vùng áp thấp khả nghi trên Thái Bình Dương, nhưng hiện chưa thấy cụm mây dông đáng lo ngại qua ảnh vệ tinh. Baldomero khuyến cáo người dân tiếp tục theo dõi các bản tin cập nhật.

Cảnh báo mới được đưa ra chỉ ít giờ sau khi bão Fung-wong đổ bộ tỉnh Aurora tối 9/11, khiến ít nhất hai người thiệt mạng và hơn một triệu người phải sơ tán.

Theo bản tin 11h của PAGASA, Fung-wong đã suy yếu từ siêu bão xuống bão thường và đang dần tan khi di chuyển trên Biển Tây Philippines. Tâm bão ở cách phía tây tây bắc Bacnotan (tỉnh La Union) khoảng 135 km, di chuyển theo hướng tây tây bắc với tốc độ 20 km/h, sức gió gần tâm đạt 130 km/h, giật đến 160 km/h.

Fung-wong dự kiến sẽ ra khỏi khu vực PAR vào ngày 11/11.

Trước đó, bão Fung-wong gây ngập lụt, sạt lở, làm mất điện trên diện rộng và cướp đi sinh mạng ít nhất hai người trước khi rời Philippines sáng 9/11.

Fung-wong xuất hiện chỉ vài ngày sau bão Kalmaegi, cơn bão đã cướp đi gần 200 sinh mạng tại miền Trung Philippines.

Văn phòng Phòng vệ Dân sự Philippines cho biết, khoảng 1,4 triệu người đã được sơ tán trước khi bão Fung-wong đổ bộ.

Mưa to, gió lớn khi siêu bão Fung-wong đổ bộ Philippines Tối ngày 9/11, siêu bão Fung-wong tiến vào bờ biển phía đông Philippines đêm nay với sức gió 185 km/h, giật 230 km/h, cùng dải mưa và gió rộng tới 1.800 km.

Các đoạn video từ Philippines cho thấy lực lượng cứu hộ vật lộn trong mưa gió dữ dội, nhiều ngôi nhà ngập chìm trong nước. Hình ảnh từ flycam của Reuters ghi lại cánh đồng ngập trắng ở tỉnh Nueva Ecija, trong khi các video khác cho thấy sóng lớn ập vào bờ biển Catanduanes, nước tràn vào nhà dân ở tỉnh Aurora, còn hàng trăm người xếp hàng nhận cứu trợ trong các trung tâm tạm trú.

Khoảng 318.000 người vẫn đang ở lại các điểm sơ tán, trong khi nhiều người trú tạm ở nhà người thân hoặc các công trình công cộng.

“Chúng tôi rất sợ, vì nhà nằm ven biển, làm bằng vật liệu nhẹ, có thể bị nước cuốn trôi bất cứ lúc nào. Điều đó rất nguy hiểm cho lũ trẻ”, bà Cristina Tayota, cư dân thành phố Baler, chia sẻ với đài CCTV của Trung Quốc.

Bà Filomina Mariano, 69 tuổi, ở thành phố Santiago, nói với Reuters: “Tôi không ngủ được suốt đêm qua. Tôi bảo các cháu cầu nguyện cho an toàn của chúng ta. Tôi chỉ ngồi im, chờ cơn bão đi qua”.

Khoảng 1.000 ngôi nhà bị hư hại, một số vẫn bị chặn bởi sạt lở đất, khiến đội cứu hộ chưa thể tiếp cận. Hơn 130 làng mạc bị ngập lụt, một số cư dân phải trèo lên mái nhà để tránh dòng nước dâng cao, theo AP.

“Dù bão đã qua, mưa lớn vẫn gây nguy hiểm tại một số khu vực miền Bắc Luzon, bao gồm cả vùng đô thị Manila”, ông Bernardo Rafaelito Alejandro IV, quan chức Phòng vệ Dân sự, nói.

“Butch Meily, Chủ tịch Tổ chức Phục hồi Thảm họa Philippines (PDRF), cho biết: “Người dân đang rất bàng hoàng. Trong vòng bảy tuần, đất nước đã hứng chịu bốn cơn bão lớn và hai trận động đất.”

Ông nói thêm, các nỗ lực cứu trợ ở Cebu và Davao - nơi bị bão Kalmaegi tàn phá - buộc phải tạm ngừng để dồn lực cho Fung-wong. “Nhưng nguồn quỹ của chúng tôi đang dần cạn kiệt”, Meily chia sẻ.

Cây cối, công trình tại Philippines đổ sập sau bão Fung-wong đổ bộ ngày 9/11. Ảnh: Reuters.

Theo PAGASA, tại thời điểm mạnh nhất, Fung-wong có đường kính hoàn lưu lên tới 1.800 km, bao phủ gần như toàn bộ Philippines.

Hơn 325 chuyến bay nội địa và 61 chuyến quốc tế bị hủy trong cuối tuần và đầu tuần, trong khi hơn 6.600 hành khách và công nhân cảng mắc kẹt do lực lượng bảo vệ bờ biển cấm tàu thuyền ra khơi vì biển động mạnh. Khoảng 3 triệu người mất điện trên toàn quốc hôm 9/11, theo hãng tin PNA.

Philippines chưa gửi yêu cầu cứu trợ quốc tế sau bão Kalmaegi, nhưng giới chức cho biết Mỹ và Nhật Bản đã sẵn sàng hỗ trợ. Chính phủ đã yêu cầu đóng cửa trường học và hầu hết cơ quan nhà nước đến hết ngày 12/11 để đảm bảo an toàn.