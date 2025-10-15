Phiên bản World Cup 64 đội bị phản đối

Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha và Morocco, ba quốc gia đồng đăng cai World Cup 2030, phản đối đề xuất mở rộng giải đấu kỷ niệm 100 năm từ 48 đội lên 64 đội.

Argentina đang là đội đương kim vô địch World Cup 2030

Đề xuất mở rộng World Cup 2030 lên 64 đội vốn do Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Uruguay, Ignacio Alonso, đưa ra và được Liên đoàn Bóng đá Nam Mỹ (CONMEBOL) chính thức trình bày lên FIFA hồi đầu năm, nhằm đánh dấu cột mốc một thế kỷ kể từ World Cup đầu tiên vào năm 1930.

Tuy nhiên, kế hoạch trên vấp phải sự phản đối gay gắt từ các nước chủ nhà, các liên đoàn bóng đá và quan chức, với những lo ngại về hậu cần, chất lượng thi đấu và tác động lâu dài.

Theo Cadena SER, các quan chức tại Madrid, Lisbon và Rabat bày tỏ sự không đồng tình với việc thay đổi quy mô giải đấu lên 64 đội. Họ cho rằng việc mở rộng sẽ làm tăng số trận đấu, gây áp lực lớn lên cơ sở hạ tầng của các nước chủ nhà, đồng thời làm phức tạp lịch thi đấu của các câu lạc bộ và quá trình vòng loại.

Những lo ngại này tập trung vào khả năng quản lý, sức chứa của các sân vận động, cũng như việc phân phối lợi ích từ giải đấu, bao gồm cả doanh thu. Các nước chủ nhà World Cup 2030 nhấn mạnh rằng việc tổ chức một giải đấu 48 đội đã là thách thức lớn, đặc biệt khi nó sẽ được tổ chức tại ba quốc gia thuộc hai châu lục (châu Âu và châu Phi).

Tây Ban Nha là chủ nhà World Cup 2030.

Việc tăng thêm 16 đội nữa sẽ đòi hỏi những thay đổi đáng kể về hậu cần, từ giao thông, chỗ ở cho đến trải nghiệm của người hâm mộ tại sân vận động và ngoài đời thực.

Đề xuất mở rộng World Cup 2030 không chỉ gặp phản đối từ các nước chủ nhà mà còn từ nhiều liên đoàn bóng đá trên thế giới. Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá châu Âu (UEFA) thẳng thắn gọi ý tưởng này là “khá tệ”, trong khi một số quan chức từ Liên đoàn Bóng đá Bắc, Trung Mỹ và Caribe (CONCACAF) cho rằng cần chờ xem hiệu quả của World Cup 2026 với 48 đội trước khi cân nhắc mở rộng thêm.

Trong khi đó, Liên đoàn Bóng đá Quốc tế (FIFA) giữ thái độ thận trọng. Các cuộc thảo luận nội bộ về World Cup 2030 đang được tiến hành, nhưng FIFA tuyên bố chưa đưa ra quyết định cuối cùng về việc thay đổi thể thức giải đấu.

Với áp lực từ các nước chủ nhà, UEFA, CONCACAF và các câu lạc bộ, khả năng mở rộng lên 64 đội dường như rất khó xảy ra.