Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Xã hội

Phía sau thảm án ở Tây Ninh

  • Thứ ba, 5/5/2026 00:05 (GMT+7)
  • 3 giờ trước

Ngay khi thi thể được đưa về, căn nhà nhỏ ở xã Năm Căn (Cà Mau) đông nghịt người đến chia buồn. Không ai cầm được nước mắt.

Chiều 4/5, căn nhà nhỏ của vợ chồng bà Ninh Thị Mười Sáu (56 tuổi, ấp Chống Mỹ, xã Năm Căn, tỉnh Cà Mau), mẹ ruột chị Đ.T.T, rất đông người đến thăm viếng. Bà con, hàng xóm bày tỏ tiếc thương khi hay tin chị T cùng con trai mới 2 tháng tuổi nghi bị chính người chồng, người cha là Nguyễn Tấn Phước sát hại vào trưa hôm qua (3/5) ở tỉnh Tây Ninh.

Tham an Tay Ninh anh 1

Người thân, hàng xóm không khỏi xót xa trước sự ra đi của chị T..

Trong tiếng nấc nghẹn ngào, bà Sáu cho biết, con gái bà là chị Đ.T.T khi lên 17 tuổi đã xin cha mẹ đến Lâm Đồng làm công nhân, kiếm tiền gửi về phụ giúp gia đình.

“Hai năm trước, con gái tôi kết hôn với Nguyễn Tấn Phú, quê Tây Ninh sau thời gian quen biết. Ngày đưa con gái về nhà chồng, tôi thầm nghĩ đời con sẽ được hạnh phúc trọn vẹn, nhưng không dè...", bà Sáu bỏ lửng câu nói.

Theo lời bà Sáu, con gái lấy chồng xa xứ, bà không thể tới lui thường xuyên thăm con, cháu. Bù lại, ngày nào bà cũng gọi điện hỏi thăm tình hình sức khỏe của con.

“Hôm qua tôi gọi nhưng T không bắt máy, cứ nghĩ con gái bận việc nên không nghe điện thoại của mẹ. Đến tối thì mới hay hung tin, lúc đó vợ chồng tôi ngã quỵ", bà Sáu nói trong nước mắt.

Cha ruột chị T, ông Đoàn Văn Long cho biết, khi nhận được hung tin, gia đình đã thuê xe lên Tây Ninh chở thi thể con và cháu ngoại về đến nhà khoảng 11h trưa hôm nay.

Ông Trần Ngọc Minh, Bí thư Chi bộ ấp Chống Mỹ, xã Năm Căn, tỉnh Cà Mau, cho biết gia đình vợ chồng bà Sáu thuộc diện khó khăn. Ông Long chạy xe ôm còn vợ đi thu mua ve chai, riêng người anh trai của chị T bị khuyết tật, đi bán vé số dạo hàng ngày quanh xóm.

Trước đó, như Tiền Phong thông tin, khoảng 12h trưa ngày 3/5, người dân tại ấp Kỳ Châu, xã Vĩnh Công (tỉnh Tây Ninh) hoảng hốt khi nghe tiếng kêu cứu thất thanh phát ra từ nhà của đối tượng Nguyễn Tấn Phước. Khi chạy đến kiểm tra, nhiều người bàng hoàng chứng kiến Phước đang cầm dao tấn công những người thân trong gia đình.

Trong cơn kích động, đối tượng được cho là đã dùng dao chém nhiều nhát khiến vợ là bà Đ.T.T và con nhỏ mới 2 tháng tuổi tử vong tại chỗ.

Phát hiện cá sấu dài 1,5 m trên kênh, chính quyền ra thông báo khẩn

Chính quyền xã Tân Thạnh (tỉnh Tây Ninh) phát đi thông báo sau khi người dân phát hiện một cá thể cá sấu xuất hiện trên tuyến kênh ở địa bàn, đồng thời khuyến cáo người dân, đặc biệt là trẻ em, không xuống nước để đảm bảo an toàn.

11:13 5/4/2026

Dòng xe đông nghịt đổ về cửa ngõ TP.HCM trong đêm

Đến 21h ngày mùng 6 Tết, dòng phương tiện từ các tỉnh miền Tây vẫn đổ về TP.HCM, Quốc lộ 1 qua cửa ngõ phía Tây đông đúc, xe di chuyển chậm.

06:46 23/2/2026

Áng văn đẹp về phương Nam

Đất rừng phương Nam là tác phẩm nổi tiếng nhất của Đoàn Giỏi. Câu chuyện có bối cảnh đặc trưng của vùng Tây Nam Bộ, với rừng tràm bạt ngàn, với con thuyền lênh đênh, với sóng nước bập bềnh, với bạt ngàn cảnh sắc thiên nhiên ưu đãi. Tác phẩm ra đời khi nhà văn sống xa quê hương: sau năm 1954, Đoàn Giỏi ra Bắc tập kết. Ông sống tại Hà Nội tới mãi sau 1975 mới trở lại Sài Gòn.

30 năm sống xa quê hương Tiền Giang nhưng lúc nào ông cũng nhớ về nơi chôn nhau cắt rốn của mình. Có lẽ chính nỗi nhớ quê hương đó đã hun đúc nên những tác phẩm lớn, vẫn còn giá trị mãi với người đọc Việt.

https://tienphong.vn/tham-an-o-tay-ninh-cha-me-gia-nghen-ngao-don-thi-the-con-chau-post1840629.tpo

Tân Lộc/Tiền Phong

(Znews đặt lại tiêu đề bài viết)

Thảm án Tây Ninh Tây Ninh Cà Mau Thảm án Tây Ninh

    Đọc tiếp

    Vi sao mua da to nhu qua trung xuat hien? hinh anh

    Vì sao mưa đá to như quả trứng xuất hiện?

    4 giờ trước 22:37 4/5/2026

    0

    Nắng nóng năm nay đến sớm, nền nhiệt duy trì cao trước khi các đợt không khí lạnh tràn về đã gây ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh tại nhiều địa phương.

    Duong Nguyen Canh Di van 'ky di' hinh anh

    Đường Nguyễn Cảnh Dị vẫn 'kỳ dị'

    4 giờ trước 22:30 4/5/2026

    0

    Giấy phép thi công dự án sửa chữa các hư hỏng trong vòng 5 tháng, hạn giấy phép đến 30/4/2026. Nhưng đến nay đường Nguyễn Cảnh Dị kéo dài (phường Định Công, Hà Nội) thi công vẫn ngổn ngang, lòng đường hư hỏng, giao thông đi lại khó khăn.

    Bạn có thể quan tâm

    XEM NHIỀU

    Xem thêm

    Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

    Từ chối Đồng ý