Đường Nguyễn Cảnh Dị vẫn 'kỳ dị'

Giấy phép thi công dự án sửa chữa các hư hỏng trong vòng 5 tháng, hạn giấy phép đến 30/4/2026. Nhưng đến nay đường Nguyễn Cảnh Dị kéo dài (phường Định Công, Hà Nội) thi công vẫn ngổn ngang, lòng đường hư hỏng, giao thông đi lại khó khăn.

Sau hơn 5 tháng thi công, tuyến đường Nguyễn Cảnh Dị kéo dài đoạn từ Khu đô thị Đại Kim đến cầu Định Công vẫn dở dang. Tuyến đường mới được thảm nhựa một chiều (tương đương 2 làn), chiều còn lại vẫn là nền đất nham nhở, đầy đất đá, sắt thép và vật liệu xây dựng chất đống. Đáng chú ý, mặt đường mới thảm xong đã xuất hiện nhiều vị trí sụt lún quanh hố ga, đọng nước mưa lẫn nước thải, tạo nên những điểm lồi lõm mới.

Theo giấy phép của Sở Xây dựng Hà Nội, dự án sửa chữa, cải tạo đoạn đường khoảng 600m phải hoàn thành trong 5 tháng, từ tháng 11/2025 đến 30/4. Chủ đầu tư là Công ty CP Kinh doanh Phát triển Nhà và Đô thị Hà Nội (HANHUD), đơn vị thi công là Công ty CP Công nghiệp Thuận Tường. Tuy nhiên, đến đầu tháng 5, tiến độ chỉ đạt khoảng một nửa.

Tình trạng thi công ngổn ngang khiến giao thông khu vực trở nên hỗn loạn. Giờ cao điểm, xe ô tô và xe máy phải chen chúc qua lại trên phần đường hẹp, thường xuyên xảy ra ùn tắc nghiêm trọng. Nhiều phương tiện phải đi vào lòng đường đang thi công, tiềm ẩn nguy cơ tai nạn. Vào những ngày nắng, bụi mù mịt bay khắp nơi, gây ô nhiễm không khí nặng nề. Còn những hôm trời mưa, nước đọng lẫn bùn đất tràn ra mặt đường, khiến người dân đi lại cực kỳ khó khăn và lo ngại về vệ sinh môi trường.

Yêu cầu đẩy nhanh tiến độ, khắc phục các hư hỏng phát sinh

Người dân sống hai bên đường phản ánh, suốt nhiều tháng nay họ phải chịu cảnh bụi bặm, tiếng ồn từ máy móc và khói bụi từ công trường. Một số hộ dân cho biết nhà cửa, đồ dùng luôn phải lau chùi liên tục vì bụi đất bám dày. “Đường sửa mãi không xong, khổ nhất là con trẻ và người già. Mỗi lần mưa là ngập úng, nước thải ngập hố ga”, một cư dân khu Đại Kim cho hay.

Lý do chậm trễ được đại diện UBND phường Định Công đưa ra là khó khăn về mặt bằng và giá vật liệu xây dựng tăng đột biến. Đại diện UBND phường Định Công cho biết, hiện Sở Xây dựng và các cơ quan chức năng đang tăng cường giám sát, yêu cầu HANHUD và nhà thầu đẩy nhanh tiến độ, khắc phục ngay các hư hỏng trên phần đường đã thi công, đồng thời có giải pháp giảm thiểu bụi bặm và ô nhiễm cho khu dân cư.

Trước đó, tháng 11/2025, Sở Xây dựng Hà Nội đã có văn bản chấp thuận phương án phân luồng tổ chức giao thông phục vụ thi công tuyến đường Nguyễn Cảnh Dị kéo dài. Tuyến đường Nguyễn Cảnh Dị đoạn kéo dài từ cầu sông Lừ đến cầu Định Công thuộc phường Định Công, TP Hà Nội nhiều năm nay bị xuống cấp, ổ gà ổ trâu chi chít; ô tô, xe máy đi lại khó khăn. 10 năm qua, đoạn đường dài có 600 mét nhưng đang là 'nỗi ám ảnh' với người dân và người tham gia giao thông tại đây, nhất là những hôm trời mưa gió. Sở Xây dựng Hà Nội yêu cầu đơn vị thực hiện thực hiện dự án sửa chữa đường Nguyễn Cảnh Dị kéo dài là Công ty CP Kinh doanh phát triển nhà và đô thị Hà Nội (HANHUD) thực hiện đúng thời gian được cấp phép, phân luồng giao thông. Có trách nhiệm tổ chức rào chắn, bố trí hệ thống biển báo, đèn chiếu sáng, nhân lực trực chốt 24/24 để hướng dẫn giao thông, phối hợp với lực lượng CSGT và các đơn vị liên quan.