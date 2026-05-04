Không duyệt các khoản vay dự án Bệnh viện Bạch Mai, Việt Đức cơ sở 2

Thứ trưởng Bộ Y tế cho biết các nhà thầu gặp khó khăn khi ngân hàng không phê duyệt các khoản vay với dự án Bệnh viện Bạch Mai cơ sở 2 và Bệnh viện Việt Đức cơ sở 2.

Tại họp báo Chính phủ thường kỳ chiều 4/5, Thứ trưởng Bộ Y tế Lê Đức Luận thông tin tới báo chí về tiến độ đưa Bệnh viện Bạch Mai cơ sở 2 và Bệnh viện Việt Đức cơ sở 2 vào hoạt động. Ông Lê Đức Luận cho biết quá trình thực hiện, từ khi thi công đến hoàn thiện công trình, phát sinh rất nhiều vướng mắc cần được xử lý dứt điểm, đặc biệt là các vấn đề kỹ thuật.

Thứ trưởng Bộ Y tế Lê Đức Luận.

"Ví dụ như việc lập, thẩm tra và phê duyệt dự toán cho những công việc đã thực hiện từ năm 2018-2019, chứ không phải cho một dự toán của thời điểm hiện nay. Đây là việc rất khó", Thứ trưởng nói.

Bên cạnh đó, theo Thứ trưởng Lê Đức Luận, việc thay đổi thiết kế bệnh viện dẫn đến phải điều chỉnh nhiều hạng mục, trong đó có phòng cháy, chữa cháy, cấp thoát nước và các vấn đề liên quan đến rác thải, môi trường.

Với thiết bị y tế, khi dự án được phê duyệt từ năm 2014-2015 thì hiện nay không thể mua các thiết bị của thời điểm đó, mà phải điều chỉnh, lựa chọn các thiết bị hiện đại, phù hợp với quy định hiện hành; đồng thời quy trình mua sắm cũng phải thực hiện đầy đủ theo quy định.

"Các nhà thầu đang gặp khó khăn về tài chính khi ngân hàng không phê duyệt các khoản vay đối với dự án cơ sở 2 Bệnh viện Bạch Mai và Bệnh viện Việt Đức", Thứ trưởng Bộ Y tế nói.

Thời gian qua, thực hiện chỉ đạo của Tổ công tác Chính phủ, Bộ Y tế đã tích cực phối hợp với các bộ, ngành, đồng thời chỉ đạo chủ đầu tư, ban quản lý dự án và các đơn vị liên quan, với mục tiêu đưa hai bệnh viện vào sử dụng trong quý 2/2026.

Để tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc nêu trên, Bộ Y tế đang triển khai đồng bộ nhiều giải pháp.

Giải pháp trước tiên được ông Lê Đức Luận nhắc đến là Bộ Y tế đã chủ động phối hợp, làm việc với Bộ Xây dựng để tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong công tác lập, thẩm tra dự toán các gói thầu; làm cơ sở để thanh toán khối lượng hoàn thành cho nhà thầu.

Bộ Y tế tiếp tục nắm bắt và kịp thời xử lý các khó khăn, vướng mắc thuộc thẩm quyền; phối hợp với Bộ Quốc phòng và Bộ Xây dựng để chỉ đạo các nhà thầu tập trung nguồn lực hoàn thành các gói thầu chính của dự án, đặc biệt là hạng mục phòng cháy, chữa cháy.

Bộ Y tế cũng đã chỉ đạo Ban Quản lý dự án áp dụng các cơ chế thuận lợi nhất cho nhà thầu trong việc tạm thanh toán. Hiện nay, nhà thầu có thể được tạm thanh toán đến 90% khối lượng thực hiện.

"Đối với các hạng mục phát sinh phải điều chỉnh, bổ sung phụ lục hợp đồng, Bộ cũng cho phép tạm ứng ở mức cao hơn quy định (30%), có thể lên tới 50% theo thẩm quyền, nhằm tạo điều kiện cho nhà thầu có đủ nguồn lực thi công dự án", Thứ trưởng Lê Đức Luận nói thêm.

Cơ sở 2 của Bệnh viện Bạch Mai và Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức tại tỉnh Ninh Bình là hai dự án bệnh viện quy mô lớn được đầu tư nhằm mở rộng năng lực khám chữa bệnh chất lượng cao, giảm tải cho các bệnh viện trung ương tại Hà Nội và đưa dịch vụ y tế chuyên sâu về gần người dân khu vực phía Bắc.

Mỗi cơ sở có quy mô khoảng 1.000 giường bệnh, diện tích sàn xây dựng trên 123.000-125.000 m², với hệ thống trang thiết bị hiện đại và đội ngũ y bác sĩ chất lượng cao từ Hà Nội. Công trình đã được xây dựng nhiều năm và gặp cả những khó khăn về tiến độ, vướng mắc trong thi công và mua sắm thiết bị, thậm chí từng bị thanh tra do sai phạm trước đây.

Đến ngày 19/12/2025 phần xây dựng cơ bản của hai cơ sở chính thức được khánh thành, đánh dấu bước phát triển quan trọng trong quy hoạch y tế quốc gia, dù việc đi vào hoạt động khám chữa bệnh đồng bộ vẫn đang trong giai đoạn chuẩn bị cuối cùng.