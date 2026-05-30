Phi hành đoàn Thần Châu 21 mang 41 kg mẫu thí nghiệm về trái đất

Phi hành đoàn tàu Thần Châu 21 của Trung Quốc đã trở về Trái Đất an toàn vào tối 29/5, sau 210 ngày làm việc trên quỹ đạo, đồng thời mang theo 41 kg mẫu thí nghiệm từ trạm vũ trụ.

Theo Cơ quan Vũ trụ có người lái Trung Quốc (CMSA), khoang trở về của tàu vũ trụ Thần Châu 22 chở ba phi hành gia Trương Lục, Vũ Phi và Trương Hồng Chương đã hạ cánh xuống bãi đáp Đông Phong lúc 20 giờ 11 phút tối 29/5. Tình trạng sức khỏe của các phi hành gia được xác nhận tốt ngay sau khi cửa khoang được mở.

Phi hành đoàn Thần Châu 21 trở về trái đất an toàn vào ngày 29/5. Ảnh: Tân Hoa Xã.

Cùng với việc đưa phi hành đoàn trở về, tàu Thần Châu 22 còn vận chuyển thành công lô mẫu thí nghiệm khoa học không gian thứ 10 từ trạm vũ trụ Trung Quốc, với tổng khối lượng khoảng 41,14 kg. Theo Viện Hàn lâm Khoa học Trung Quốc, các mẫu này thuộc 23 dự án nghiên cứu trong các lĩnh vực khoa học sự sống, vật liệu và cháy.

Cụ thể, lô hàng này bao gồm 9 mẫu thí nghiệm sinh học, 12 mẫu vật liệu và 2 mẫu liên quan đến nghiên cứu cháy trong môi trường vi trọng lực. Đáng chú ý, các mẫu khoa học sự sống như phôi nhân tạo và cơ quan dạng não đã được chuyển về Trung tâm Kỹ thuật và Ứng dụng Không gian tại Bắc Kinh vào rạng sáng 30/5 để phục vụ nghiên cứu.

Khoang đổ bộ chở các phi hành gia Thần Châu 21 (Trương Lục, Ngô Phi, Trương Hồng Chương) hạ cánh an toàn xuống bãi đáp Đông Phong, Nội Mông, Trung Quốc ngày 29/5/2026, đánh dấu sứ mệnh thành công tốt đẹp. Ảnh: Tân Hoa Xã.

Trung tâm này sẽ tiến hành kiểm tra, đánh giá tình trạng các mẫu trước khi bàn giao cho các nhà khoa học. Các mẫu vật liệu và thí nghiệm cháy sẽ tiếp tục được đưa về Bắc Kinh để phân tích trong thời gian tới.

Lô mẫu vật thí nghiệm không gian được phi hành đoàn Thần Châu 21 đưa về trái đất nặng hơn 41 kg. Ảnh: Chinanews

Phi hành đoàn Thần Châu 21 đã lên trạm vũ trụ Trung Quốc từ ngày 1/11/2025 và làm việc liên tục trong 210 ngày, lập kỷ lục mới về thời gian lưu trú trên quỹ đạo dài nhất của một tổ bay Trung Quốc.

Trong thời gian này, các phi hành gia đã thực hiện ba chuyến đi bộ ngoài không gian, tiến hành lắp đặt thiết bị bảo vệ trạm trước mảnh vỡ không gian, kiểm tra thiết bị, cũng như thực hiện nhiều nhiệm vụ vận chuyển hàng hóa.

Bên cạnh đó, tổ bay đã phối hợp với các nhà khoa học dưới mặt đất triển khai hàng loạt thí nghiệm trong các lĩnh vực như vật lý cơ bản trong môi trường vi trọng lực, khoa học vật liệu, khoa học sự sống, y học hàng không vũ trụ và công nghệ không gian.

Tàu Thần Châu 22 lập kỷ lục mới về thời gian lưu trú trên quỹ đạo dài nhất của một tổ bay Trung Quốc. Ảnh: Tân Hoa Xã.

Tàu Thần Châu 22, phương tiện đưa phi hành đoàn trở về lần này, được phóng từ Trung tâm Phóng vệ tinh Tửu Tuyền ngày 25/11/2025 trong khuôn khổ nhiệm vụ khẩn cấp của chương trình không gian có người lái Trung Quốc. Trước đó, tàu Thần Châu 21 đã thay thế tàu Thần Châu 20 bị ảnh hưởng bởi mảnh vỡ không gian, đảm bảo đưa phi hành đoàn trước đó trở về an toàn.

