Phê chuẩn kết quả bầu chức vụ lãnh đạo thành phố Hải Phòng

Ngày 31/10/2025, Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Hòa Bình ký các Quyết định của Thủ tướng Chính phủ phê chuẩn kết quả bầu chức vụ Phó Chủ tịch UBND thành phố Hải Phòng nhiệm kỳ 2021 - 2026.
Lãnh đạo TP Hải Phòng chúc mừng các ông Vũ Tiến Phụng (ngoài cùng bên trái) và ông Lê Trung Kiên (thứ 2 từ phải qua).
Cụ thể, tại Quyết định số 2425/QĐ-TTg, Thủ tướng Chính phủ phê chuẩn kết quả bầu chức vụ Phó chủ tịch UBND thành phố Hải Phòng nhiệm kỳ 2021 - 2026 đối với ông Vũ Tiến Phụng, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Giám đốc Sở Nội vụ.
Ông Vũ Tiến Phụng sinh năm 1972, quê ở thành phố Hải Phòng, là thạc sĩ Quản lý khoa học và công nghệ, Đại học Kinh tế đối ngoại, Đại học Giáo dục lý luận chính trị, cao cấp chính trị.
Trước khi được bầu là Phó chủ tịch UBND thành phố Hải Phòng, ông Phụng từng là Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy Hải Dương (cũ), Giám đốc Sở Nội vụ thành phố Hải Phòng (sau hợp nhất).
Tại Quyết định số 2426/QĐ-TTg, Thủ tướng Chính phủ phê chuẩn kết quả bầu chức vụ Phó chủ tịch UBND thành phố Hải Phòng nhiệm kỳ 2021 - 2026 đối với ông Lê Trung Kiên, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng Ban Quản lý Khu Kinh tế Hải Phòng.
Ông Lê Trung Kiên sinh năm 1974, quê ở Hưng Yên, là tiến sĩ Quản trị kinh doanh, cử nhân ngôn ngữ Anh, trình độ lý luận chính trị cao cấp. Trước khi được bầu làm Phó chủ tịch UBND thành phố Hải Phòng, ông Kiên từng là Bí thư Quận ủy Lê Chân, Trưởng Ban Quản lý các Khu kinh tế thành phố Hải Phòng.
Như vậy, bộ máy lãnh đạo UBND TP Hải Phòng hiện nay gồm ông Lê Ngọc Châu, Chủ tịch và 6 Phó chủ tịch là các ông: Lê Anh Quân, Hoàng Minh Cường, Nguyễn Minh Hùng, Trần Văn Quân, Vũ Tiến Phụng và Lê Trung Kiên.
