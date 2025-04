Phát huy tinh thần Đồng khởi, triển khai hiệu quả các chủ trương lớn

Sáng 24/4, tỉnh Bến Tre long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975-30/4/2025), 50 năm Ngày Giải phóng tỉnh Bến Tre (1/5/1975-1/5/2025), 139 năm Ngày quốc tế Lao động (1/5/1886-1/5/2025) và trao tặng Giải thưởng Nguyễn Đình Chiểu tỉnh Bến Tre.

Tham dự buổi lễ có Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa.

Phát biểu tại buổi lễ, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa ghi nhận, đánh giá cao sự nỗ lực không ngừng trong lãnh đạo, điều hành, triển khai tổ chức thực hiện tốt nhiệm vụ ổn định chính trị, giữ vững an ninh trật tự, phát triển kinh tế-xã hội, chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân của cấp ủy, chính quyền tỉnh Bến Tre.

Phát huy truyền thống cách mạng, tinh thần Đồng khởi năm xưa, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương đề nghị tỉnh Bến Tre tập trung triển khai thực hiện các ý kiến chỉ đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm tại Hội nghị toàn quốc quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 11 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII.

Tỉnh cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo việc tổ chức đại hội đảng các cấp bảo đảm chặt chẽ, bài bản theo đúng tinh thần Chỉ thị số 45-CT/TW của Bộ Chính trị; phát huy thế mạnh, vị trí chiến lược, thực hiện tốt liên kết vùng theo Nghị quyết số 13-NQ/TW của Bộ Chính trị khóa XIII; tập trung tổ chức triển khai có hiệu quả Quy hoạch tỉnh Bến Tre thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn 2050 gắn với thực hiện Đề án về phương án sáp nhập tỉnh, không tổ chức cấp huyện, sáp nhập cấp xã và xây dựng mô hình tổ chức chính quyền địa phương 2 cấp theo tinh thần Hội nghị Trung ương 11.

Bến Tre tiếp tục triển khai đồng bộ, hiệu quả các chủ trương lớn của Đảng, Nhà nước về chính sách đối với người có công, giảm nghèo bền vững, xây dựng nông thôn mới và đô thị văn minh. Trong đó, phong trào xóa nhà tạm, nhà dột nát - điểm sáng của Bến Tre, cần được đẩy mạnh với quyết tâm chính trị cao nhất, thể hiện sâu sắc đạo lý “Uống nước nhớ nguồn,” “Đền ơn đáp nghĩa” và lan tỏa mạnh mẽ tinh thần đoàn kết, nhân ái trong cộng đồng.

Bí thư Tỉnh ủy Bến Tre Hồ Thị Hoàng Yến cho biết trong cuộc Tổng tiến công và nổi dậy mùa Xuân 1975, tại Bến Tre, theo chỉ đạo của Ban Chỉ huy chiến dịch, các lực lượng vũ trang phối hợp với quần chúng khởi nghĩa tiến công vào hầu hết đồn bót, phân khu, chi khu và căn cứ quan trọng ở các huyện, thị xã.

Lực lượng chính trị, binh vận cũng được triển khai vào các khu vực nội ô thị trấn, thị xã, gây sức ép buộc địch phải đầu hàng.

Đến sáng 1/5/1975, toàn tỉnh Bến Tre đã hoàn toàn giải phóng, trật tự trị an nhanh chóng được thiết lập. Từ đây, mảnh đất Bến Tre, nơi vang danh với phong trào “Đồng khởi anh dũng,” đã cất lên tiếng vang của tự do, hòa chung niềm vui sướng của dân tộc khi đất nước thống nhất.

Bí thư Tỉnh ủy Bến Tre cho biết sau 50 năm kể từ Ngày giải phóng, từ một vùng đất chịu nhiều đau thương của chiến tranh, Bến Tre đã vận dụng sáng tạo và phát huy truyền thống Đồng khởi năm 1960, bằng nhiều chủ trương, nghị quyết, các chương trình hành động cách mạng.

Nổi bật là phong trào thi đua “Đồng khởi mới,” đã kết nối thành một dòng chảy liên tục giữa quá khứ, hiện tại và tương lai, từng bước đưa tỉnh vươn lên mạnh mẽ, đạt được nhiều thành tựu quan trọng trên tất cả các lĩnh vực.

Đáng chú ý, công tác xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền và vận động nhân dân hưởng ứng các phong trào thi đua yêu nước đã tạo sự chuyển biến mạnh mẽ và đạt nhiều kết quả quan trọng. Hệ thống chính trị được củng cố, hoạt động ngày càng hiệu quả.

Tỉnh có 118/132 xã đạt chuẩn nông thôn mới; trong đó, có 49 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, 19 xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu.

Bí thư Tỉnh ủy Bến Tre kêu gọi toàn thể cán bộ, đảng viên, chiến sỹ, lực lượng vũ trang, các tầng lớp nhân dân trong tỉnh tăng cường công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; tập trung thực hiện sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức có đủ phẩm chất, năng lực, tận tâm với công việc, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Các cấp ủy Đảng, các ngành quan tâm phát triển kinh tế, đặc biệt là kinh tế tư nhân; nâng cao an sinh xã hội, cải thiện đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân; quyết tâm hoàn thành xóa nhà tạm, nhà dột nát tại tỉnh trước 30/6...

Tại buổi lễ, 19 cá nhân có những đóng góp xuất sắc trong lĩnh vực văn học, nghệ thuật, giáo dục và y học đã được Ủy ban Nhân dân tỉnh trao Giải thưởng Nguyễn Đình Chiểu tỉnh Bến Tre.

Trước đó, sáng cùng ngày, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa đã đến thăm, tặng quà bà Đặng Thị Mãnh, thương binh 3/4, ở phường 6, thành phố Bến Tre./.

Theo ông Nguyễn Trọng Nghĩa, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, phát huy tinh thần đại thắng mùa Xuân 1975, quân và dân ta từng bước xây dựng, phát triển toàn diện đất nước và giành được nhiều thành tựu to lớn. Đó là nền tảng tinh thần vững chắc để đất nước ta bước vào kỷ nguyên phát triển mới.

