Ông Nguyễn Trọng Nghĩa làm Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương

Ngày 3/2, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Thường trực Ban Bí thư đã tổ chức Hội nghị công bố Quyết định của Bộ Chính trị về việc thành lập, chỉ định nhân sự của 4 Đảng bộ trực thuộc Trung ương (Đảng bộ các cơ quan Đảng ở Trung ương, Đảng bộ Chính phủ, Đảng bộ Quốc hội và Đảng bộ Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương); về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy, mối quan hệ công tác của 3 cơ quan Đảng ở Trung ương (Văn phòng Trung ương Đảng, Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, Ban Chính sách, chiến lược Trung ương).

Tại Hội nghị, đại diện lãnh đạo Ban Tổ chức Trung ương thông báo quyết định về việc hợp nhất Ban Tuyên giáo Trung ương và Ban Dân vận Trung ương; quyết định về chức năng, nhiệm vụ tổ chức bộ máy của Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương.

Bộ Chính trị Quyết định phân công ông Nguyễn Trọng Nghĩa, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương giữ chức Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương.

Bộ Chính trị Quyết định phân công, bổ nhiệm Phó trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương gồm các ông: Lại Xuân Môn, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương; Phạm Tất Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó trưởng ban Dân vận Trung ương; Ngô Đông Hải, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó trưởng ban Tuyên giáo Trung ương; Nguyễn Văn Hiếu, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó trưởng ban Tuyên giáo Trung ương.

Ban Bí thư Quyết định phân công, bổ nhiệm Phó trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương gồm các ông, bà: Đinh Thị Mai, Phó trưởng ban Tuyên giáo Trung ương; Vũ Thanh Mai, Phó trưởng ban Tuyên giáo Trung ương; Phan Xuân Thủy, Phó trưởng ban Tuyên giáo Trung ương; Nguyễn Lam, Phó trưởng ban Dân vận Trung ương; Đỗ Văn Phới, Phó trưởng ban Dân vận Trung ương; Triệu Tài Vinh, Phó trưởng ban Dân vận Trung ương; Nguyễn Quang Đức, Phó trưởng ban Dân vận Trung ương.

