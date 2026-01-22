Phát hiện vụ vận chuyển chân gà rút xương, gà ủ muối 'trôi nổi'

Ngày 20/1/2026, tại khu vực phường Bách Quang, tỉnh Thái Nguyên, đội quản lý thị trường số 1 (Chi cục QLTT tỉnh Thái Nguyên) phối hợp với lực lượng chức năng đã phát hiện ôtô tải đang dừng đỗ có dấu hiệu vi phạm qua xác minh người điều khiển phương tiện kiêm chủ hàng là ông TVT (trú tại xã Tân Khánh, tỉnh Thái Nguyên) chở trên thùng xe các thùng xốp loại lớn; bên trong có chứa 300 túi chân gà rút xương được đựng trong túi zíp và 102 gói gà ủ muối nguyên con đã được hút chân không.
Lực lượng chức năng kiểm tra lô hàng vi phạm.
Làm việc với cơ quan chức năng, ông TVT thừa nhận toàn bộ số hàng hóa trên được mua "trôi nổi" từ một số cá nhân bán hàng lưu động không rõ địa chỉ tại thị trường TP Hà Nội, sau đó vận chuyển về Thái Nguyên để bán lẻ kiếm lời. Toàn bộ số thực phẩm này đều không có hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc hàng hóa.
Đội Quản lý thị trường số 1 đã xử phạt ông TVT về hành vi kinh doanh hàng hóa không rõ nguồn gốc xuất xứ, buộc tiêu hủy toàn bộ hàng hóa vi phạm theo quy định pháp luật.
Vụ việc là lời cảnh báo về tình trạng thực phẩm bẩn, không rõ nguồn gốc len lỏi vào thị trường trong dịp giáp Tết nguyên đán; gây mất an toàn vệ sinh thực phẩm, ảnh hưởng đến sức khỏe người tiêu dùng.
