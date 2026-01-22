Chủ quán bia ở Hải Phòng tàng trữ hơn 1.500 quả pháo nổ

Kiểm tra quán bia do Nguyễn Văn Thắng (SN 1995, xã Vĩnh Am, Hải Phòng) làm chủ, cảnh sát phát hiện, thu giữ 20 bệ pháo các loại, 488 quả pháo đơn lẻ... với tổng số lượng hơn 1.500 quả pháo, trọng lượng 57,9 kg.

Thực hiện cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, Công an phường Bạch Đằng (TP Hải Phòng) liên tiếp bắt giữ các đối tượng truy nã nguy hiểm và sản xuất, buôn bán pháo nổ trái phép.

Trước đó vài ngày, Công an phường Bạch Đằng phối hợp với Trạm CSGT Lưu Kiếm kiểm tra, phát hiện, bắt quả tang Phạm Đình Thành (SN 1986) điều khiển xe máy gắn BKS 16M1-5808 chở một thùng giấy chứa 10 kg pháo.

Phạm Đình Thành (trái ảnh) và Ngô Văn Lâm tại cơ quan công an.

Tại cơ quan công an, Thành khai bản thân cùng Ngô Văn Lâm (SN 1993, ở cùng địa phương) sản xuất pháo nổ tại nhà trọ của Lâm để bán kiếm lời.

Tổ chức khám xét khẩn cấp nơi ở của Thành, cảnh sát thu giữ thêm 1 kg pháo và các vật dụng có liên quan việc sản xuất pháo nổ.

Lực lượng chức năng cũng tổ chức vận động, Ngô Văn Lâm đã đến trụ sở công an đầu thú. Ngay sau đó, Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an TP Hải Phòng khởi tố vụ án, khởi tố bị can Phạm Đình Thành và Ngô Văn Lâm cùng về tội "sản xuất, buôn bán pháo nổ".

Tương tự, Công an xã Vĩnh Am (TP Hải Phòng) triển khai lực lượng kiểm tra, rà soát cư trú trên địa bàn, phát hiện Nguyễn Văn Thắng (SN 1995) có dấu hiệu "tàng trữ pháo nổ".

Nguyễn Văn Thắng và tang vật tại cơ quan công an.

Kiểm tra tại quán bia hơi do Thắng làm chủ, cảnh sát phát hiện 8 bệ pháo (loại 49 quả và 142 quả pháo trụ đỏ) với tổng trọng lượng 19,1 kg.

Bị phát hiện, Thắng chủ động tự nguyện giao nộp cho cơ quan công an 12 bệ pháo (10 bệ loại 49 quả và 2 bệ loại 100 quả pháo) và 488 quả pháo nổ đơn lẻ.

Công an xã Vĩnh Am đã lập biên bản, tạm giữ tang vật với tổng khối lượng pháo nổ thu giữ 57,9 kg. Vụ việc đang được Phòng Cảnh sát điều tra về tội phạm tham nhũng, kinh tế và buôn lậu phối hợp với Công an xã Vĩnh Am tiếp tục điều tra mở rộng.

Triển khai cao điểm, trấn áp tội phạm đảm bảo an ninh, trật tự Đại hội Đảng lần thứ XIV, bầu cử Quốc hội khóa XVI, HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 và dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an TP Hải Phòng đã bắt giữ 5 đối tượng truy nã, trong đó có nhiều đối tượng lẩn trốn ở khu vực biên giới, ngoài lãnh thổ Việt Nam.

Ba đối tượng (dấu X) truy nã bị cảnh sát bắt giữ khi đang lẩn trốn tại cửa khẩu quốc tế Mộc Bài.

Đội Cảnh sát hình sự đặc nhiệm đã phối hợp với Đồn biên phòng cửa khẩu Mộc Bài (Tây Ninh) Cảnh sát Campuchia, Đại diện Bộ Công an tại Campuchia đã bắt giữ 3 đối tượng truy nã, gồm: Hoàng Văn Thắng (SN 2004), Mạc Văn Huy (SN 2003) và Vũ Văn Linh (SN 2001) tại khu vực cửa khẩu Mộc Bài, thuộc địa phận Campuchia.

3 đối tượng trên lần lượt bị Cơ quan CSĐT Công an huyện Thủy Nguyên (cũ) khởi tố, truy nã về các tội "Cố ý gây thương tích hoặc gây tổn hại sức khỏe cho người khác", "Cướp tài sản".