Có 2 dấu hiệu ung thư thận nhưng người đàn ông không hay biết

Người đàn ông 64 tuổi đi khám sau nhiều ngày tiểu ra máu và đau âm ỉ vùng hông. Kết quả kiểm tra cho thấy ông mắc ung thư biểu mô tế bào thận giai đoạn 4, đã di căn đến phổi.

Tiểu ra máu và đau vùng hông là những triệu chứng mà nhiều người thường cho rằng do sỏi thận hoặc làm việc quá sức. Tuy nhiên, với một người đàn ông 64 tuổi ở thành phố Đài Trung (Đài Loan, Trung Quốc), chính những dấu hiệu tưởng chừng đơn giản này lại là lời cảnh báo của căn bệnh ung thư thận đã ở giai đoạn muộn.

Theo China Times, ông Vương (64 tuổi) vốn có sức khỏe tốt. Gần đây, ông xuất hiện tình trạng tiểu ra máu kèm cảm giác đau âm ỉ ở vùng thắt lưng bên trái. Ban đầu, ông cho rằng đây chỉ là biểu hiện của sỏi thận hoặc do cơ thể mệt mỏi nên không để ý nhiều.

Tuy nhiên, khi các triệu chứng kéo dài và ngày càng nghiêm trọng, ông mới đến Bệnh viện Phong Nguyên để khám chuyên khoa tiết niệu.

Theo bác sĩ Lâm Đức Kỳ, Trưởng khoa Tiết niệu tại Bệnh viện Phong Nguyên, kết quả siêu âm và chụp cắt lớp vi tính (CT) cho thấy thận trái của bệnh nhân có một khối u đường kính khoảng 6 cm. Đáng lo ngại hơn, các bác sĩ phát hiện ung thư đã di căn đến phổi. Sau khi đánh giá toàn diện, ông Vương được chẩn đoán mắc ung thư biểu mô tế bào thận giai đoạn 4.

Ông Vương, 64 tuổi, ở thành phố Đài Trung, gần đây bị tiểu ra máu và đau âm ỉ ở vùng thắt lưng bên trái, và được chẩn đoán mắc ung thư biểu mô tế bào thận giai đoạn IV. Ảnh: Bệnh viện Phong Nguyên.

Bác sĩ Lâm Đức Kỳ cho biết ung thư biểu mô tế bào thận là bệnh có diễn tiến âm thầm, đặc biệt ở giai đoạn đầu thường không gây triệu chứng rõ ràng. Không ít người nhầm lẫn các dấu hiệu ban đầu với nhiễm trùng đường tiết niệu hoặc sỏi thận, khiến việc phát hiện bệnh bị chậm trễ. Theo chuyên gia này, ba triệu chứng kinh điển của ung thư thận gồm:

Tiểu ra máu

Đau vùng hông hoặc thắt lưng

Xuất hiện khối u ở bụng có thể sờ thấy

Tuy nhiên, khi người bệnh đã xuất hiện đồng thời các triệu chứng này, khoảng 30% trường hợp đã có di căn xa hoặc bệnh ở giai đoạn tiến triển, khiến tỷ lệ sống sau 5 năm giảm đáng kể.

Ngoài ra, bác sĩ Lâm Đức Kỳ cho biết ung thư biểu mô tế bào thận có liên quan đến nhiều yếu tố nguy cơ như hút thuốc lá, béo phì, tăng huyết áp, tiếp xúc lâu dài với kim loại nặng hoặc dung môi hóa học, bệnh thận mạn tính và điều trị lọc máu (chạy thận) kéo dài.

Theo ghi nhận lâm sàng, tỷ lệ mắc ung thư biểu mô tế bào thận đang có xu hướng gia tăng qua từng năm và nam giới mắc bệnh nhiều hơn nữ giới.

Các chuyên gia khuyến cáo những người từ 40 tuổi trở lên, đặc biệt là người có tiền sử gia đình mắc ung thư thận hoặc có các yếu tố nguy cơ kể trên, nên khám sức khỏe định kỳ và siêu âm ổ bụng để phát hiện bệnh sớm và điều trị kịp thời nếu có bất thường.