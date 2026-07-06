3 kiểu người có nguy cơ suy thận rất cao

Không chỉ tăng huyết áp hay đái tháo đường, một số đặc điểm tính cách như né tránh khám bệnh, nghiện công việc cũng có thể âm thầm đẩy nhanh quá trình suy thận.

Người có tính cách "đà điểu" thường sợ đối mặt với kết quả khám bất thường, hay trì hoãn hoặc từ chối kiểm tra sức khỏe định kỳ. Ảnh: Magnific.

Bệnh thận mạn tính thường được ví như "kẻ giết người thầm lặng" vì tiến triển âm thầm trong nhiều năm mà hầu như không gây triệu chứng rõ rệt. Khi các dấu hiệu như phù chân, nước tiểu có nhiều bọt hay mệt mỏi kéo dài xuất hiện, chức năng thận thường đã suy giảm nghiêm trọng.

China Times dẫn lời bác sĩ Hồng Vĩnh Tường, khoa Thận, Bệnh viện Đa khoa Tam Quân (Đài Loan, Trung Quốc) chia sẻ Đài Loan có khoảng 2 triệu người mắc bệnh thận mạn và gần 100.000 người đang phải chạy thận nhân tạo. Đáng chú ý, gần 20% bệnh nhân được thông báo phải chạy thận ngay trong lần đầu tiên đến khám chuyên khoa, cho thấy họ đã bỏ lỡ cơ hội phát hiện và điều trị từ rất sớm.

Theo bác sĩ Hồng Vĩnh Tường, nhiều bệnh nhân thắc mắc rằng họ ăn uống thanh đạm, không có tiền sử gia đình mắc bệnh thận nhưng cuối cùng vẫn phải chạy thận. Chuyên gia này cho biết ngoài các yếu tố nguy cơ quen thuộc như tăng huyết áp, đái tháo đường hay béo phì, chính những đặc điểm tính cách của một người cũng có thể góp phần làm bệnh tiến triển nhanh hơn.

Kiểu "đà điểu" - Luôn trốn tránh thực tế

Đây là kiểu người luôn cho rằng "không đau, không khó chịu tức là không có bệnh". Vì sợ đối mặt với kết quả khám bất thường, họ thường trì hoãn hoặc từ chối kiểm tra sức khỏe.

Trong khi đó, thận là cơ quan hoạt động thầm lặng, gần như không có dây thần kinh cảm nhận đau nên bệnh có thể âm thầm tiến triển suốt nhiều năm. Theo bác sĩ Hồng, từ khi mắc bệnh thận mạn tính đến giai đoạn phải chạy thận thường mất khoảng 25-35 năm. Tuy nhiên, tại Đài Loan có gần 20% bệnh nhân lần đầu đến khám chuyên khoa thận đã được chỉ định chạy thận, đồng nghĩa với việc họ đã bỏ lỡ thời điểm điều trị thích hợp hơn 20 năm.

Khi xuất hiện các dấu hiệu như phù nề, nước tiểu nhiều bọt hoặc mệt mỏi nghiêm trọng, chức năng thận thường chỉ còn dưới 30%, khiến người bệnh đã bỏ lỡ "thời điểm vàng" để điều trị.

Lời khuyên: Hãy hẹn lịch khám sức khỏe định kỳ vào dịp sinh nhật hoặc những ngày kỷ niệm quan trọng cùng người thân và nhờ gia đình "ép" bạn đi khám. Bạn không cần phải can đảm hơn, chỉ cần đến đúng lịch hẹn.

Nhiều người chỉ đi khám khi xuất hiện các triệu chứng nghiêm trọng, khi chức năng thận chỉ còn dưới 30%, bỏ lỡ thời gian điều trị tốt nhất. Ảnh: Hoài Bảo.

Người cầu toàn - Nghiện công việc, làm quên nghỉ

Nhóm người này có tinh thần trách nhiệm cao, luôn cố gắng hoàn thành công việc và hiếm khi cho phép bản thân nghỉ ngơi.

Việc duy trì trạng thái căng thẳng kéo dài khiến hệ thần kinh giao cảm hoạt động quá mức, cơ thể tiết ra nhiều hormone gây stress, làm các mạch máu trên toàn cơ thể co thắt mạnh.

Nếu các mạch máu ở thận co hẹp trong thời gian dài sẽ làm tăng áp lực trong thận, gây thiếu oxy mạn tính, lâu dần dẫn đến xơ hóa và xơ cứng mô thận, làm suy giảm chức năng thận.

Lời khuyên: Nếu không thể giảm khối lượng công việc, hãy biến việc uống nước và nghỉ ngơi thành một phần của lịch làm việc hàng ngày. Đặt báo thức nhắc uống nước, nghỉ giải lao và coi việc ngủ đủ giấc là chỉ tiêu bắt buộc. Chỉ khi có thận khỏe mạnh, bạn mới có thể làm việc bền bỉ trong thời gian dài.

Người quá tin vào các bài thuốc dân gian truyền miệng

Đây là những người rất quan tâm đến việc chăm sóc sức khỏe nhưng lại thiếu tin tưởng vào y học chính thống. Họ dễ làm theo các thông tin trên mạng xã hội hoặc lời truyền miệng từ người quen để mua các loại "thuốc bổ thận", áp dụng các bài thuốc dân gian chưa được kiểm chứng hoặc tự ý sử dụng thuốc giảm đau, chống viêm hàng ngày.

Theo bác sĩ, những thói quen này có thể gây hoại tử ống thận cấp, làm tổn thương thận nghiêm trọng và đẩy nhanh quá trình dẫn đến phải chạy thận.

Lời khuyên: Mỗi khi định sử dụng một sản phẩm mới hoặc bài thuốc truyền miệng, hãy chủ động đến khám để được bác sĩ chuyên khoa thận đánh giá mức độ an toàn trước khi dùng.

Bác sĩ Hồng Vĩnh Tường nhấn mạnh bệnh thận mạn tính thường tiến triển âm thầm nên rất khó phát hiện sớm nếu không khám sức khỏe định kỳ. Để bảo vệ chức năng thận, mỗi người nên:

Khám sức khỏe định kỳ.

Kiểm soát tốt các bệnh lý như tăng huyết áp, đái tháo đường và rối loạn mỡ máu.

Tuân thủ hướng dẫn điều trị của bác sĩ, thay vì tự ý dùng thuốc hoặc các bài thuốc chưa được kiểm chứng.

Đây mới là những biện pháp căn bản và hiệu quả nhất để phòng ngừa suy thận cũng như giảm nguy cơ phải chạy thận trong tương lai.