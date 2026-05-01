Phát hiện thi thể người đàn ông nước ngoài trôi trên vịnh Nha Trang

  • Thứ sáu, 1/5/2026 19:16 (GMT+7)
  • 4 giờ trước

Trong lúc làm nhiệm vụ trên bãi biển Nha Trang, lực lượng cứu hộ phát hiện thi thể một người đàn ông nước ngoài trôi cách bờ khoảng 70 m, sau đó đưa vào bờ và bàn giao cho công an.

Chiều 1/5, Công an phường Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa cho biết lực lượng chức năng đang khẩn trương truy tìm tung tích và danh tính một thi thể nam giới nước ngoài được phát hiện trôi dạt trên vịnh Nha Trang.

Khu vực thi thể người đàn ông nước ngoài được đưa vào bờ.

Theo thông tin ban đầu, vào lúc 13h45 cùng ngày, trong khi làm nhiệm vụ tại khu vực bãi biển trước quán cà phê Bốn Mùa (đường Trần Phú, phường Nha Trang), lực lượng cứu hộ phát hiện thi thể một người đàn ông trôi trên biển, cách phao an toàn khoảng 70 m. Ngay sau đó, các nhân viên cứu hộ đã tiếp cận, đưa thi thể vào bờ và báo cho cơ quan chức năng địa phương.

Theo thông tin ban đầu, nạn nhân mặc quần dài màu đen, áo phông trắng, trong túi quần có một bao thuốc lá. Thi thể đã được bàn giao cho cơ quan công an để khám nghiệm, xác định nguyên nhân tử vong và truy tìm danh tính.

Vụ việc đang được Công an phường Nha Trang phối hợp với các đơn vị liên quan điều tra, làm rõ.

Tin mới vụ phát hiện thi thể đôi nam nữ dưới hồ lớn ở Đắk Lắk

Ngày 25/4, tin từ UBND xã Ea Kly, tỉnh Đắk Lắk cho biết, cơ quan chức năng đã có báo cáo ban đầu vụ đôi nam nữ tử vong tại hồ chứa nước đập Krông Búk Hạ, xảy ra vào tối 24/4.

12:44 25/4/2026

Thủy điện xả nước, lộ thi thể dưới lòng suối

Khoảng 7h sáng 23/4, người dân tại bản Lộng Cang, xã Ngọc Chiến, tỉnh Sơn La phát hiện một thi thể trong tình trạng phân hủy dưới lòng suối Chiến.

10:40 23/4/2026

Phát hiện nam sinh tử vong trên cột điện cao thế

Người dân phát hiện thi thể nam thiếu niên treo trên cột điện cao thế, nghi gặp nạn khi đi bắt chim.

11:36 22/4/2026

Nếp nhà gây thương nhớ cho đứa con khi đi xa

Tập tản văn Còn mẹ, còn quê là còn Tết viết về ký ức quê nhà, về mẹ, về ba, về Tết của tác giả Triệu Vẽ. Cuốn sách dẫn độc giả lên chuyến hành trình kỷ niệm về những ký ức tuổi thơ, những câu chuyện xúc động về gia đình. Thông qua cuốn sách, tác giả nhắc người đọc nhớ về những giá trị sâu sắc nhất của mỗi gia đình Việt.

Phùng Quang/Tiền Phong

(Znews đặt lại tiêu đề bài viết)

    Đọc tiếp

    Vi sao hon 250 tan ngao chet trang bai o Ha Tinh? hinh anh

    Vì sao hơn 250 tấn ngao chết trắng bãi ở Hà Tĩnh?

    2 giờ trước 21:00 1/5/2026

    0

    Hàng chục hecta ngao nuôi tại thôn Mai Lâm, xã Mai Phụ (Hà Tĩnh) chết trắng bãi, gây thiệt hại nặng nề cho người dân. Cơ quan chuyên môn xác định nguyên nhân không phải dịch bệnh.

    Bạn có thể quan tâm

    XEM NHIỀU

    Xem thêm

