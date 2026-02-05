Phát hiện thi thể người đàn ông nổi trên sông Hồng

Vào khoảng 9h30 ngày 5/1, tại khu vực sông Hồng đoạn gần cầu Vĩnh Tuy, thuộc địa bàn phường Hồng Hà (TP Hà Nội), một số người dân đang thả chài đánh cá thì phát hiện thi thể một người đàn ông nổi trên mặt nước.
|
Sáng 5/1, người dân trong lúc thả chài đánh cá trên sông Hồng, đoạn gần cầu Vĩnh Tuy (phường Hồng Hà, TP Hà Nội) bất ngờ phát hiện thi thể một người đàn ông nổi trên mặt nước.
Theo anh Nguyễn Viết T., một nhân chứng có mặt tại hiện trường, thời điểm được phát hiện, nạn nhân mặc áo màu đen, đeo khẩu trang màu trắng. Khi tiếp cận kiểm tra, những người chài lưới nhận định nạn nhân khoảng 50-60 tuổi và lập tức báo tin cho cơ quan chức năng.
Ngay sau khi nhận được thông tin, lực lượng chức năng đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường, tiến hành đưa thi thể nạn nhân lên bờ để phục vụ công tác khám nghiệm, đồng thời hoàn tất các thủ tục pháp lý theo quy định.
Trao đổi với phóng viên, lãnh đạo UBND phường Hồng Hà xác nhận vụ việc trên và cho biết, các cơ quan chức năng đang tiếp tục điều tra, làm rõ nguyên nhân tử vong cũng như danh tính của nạn nhân.
Hiện vụ việc vẫn đang được cơ quan chức năng xử lý theo quy định của pháp luật.
Cuốn sách Thế hệ lo âu giúp người đọc có cái nhìn rộng hơn về một cuộc khủng hoàng sức khỏe tinh thần nghiêm trọng đang âm thầm hủy hoại tuổi thơ của hàng triệu thanh thiếu niên ngày nay. Tác giả đặt câu hỏi về ảnh hưởng của công nghệ đối với giới trẻ, đồng thời đưa ra giải pháp về một cuộc "cách mạng kỹ thuật số có ý thức" - nơi cha mẹ, giáo viên và xã hội cùng chung tay đặt ra những ranh giới hợp lý cho việc sử dụng công nghệ.