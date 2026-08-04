Phát hiện thêm 11 hài cốt, 2 mộ tập thể ở công viên Lê Thị Riêng

Ngày 4/8, lực lượng làm nhiệm vụ đã phát hiện thêm 11 bộ hài cốt riêng lẻ và 2 vị trí mộ tập thể, đưa tổng số hài cốt được quy tập tại công viên Lê Thị Riêng lên 197 bộ.

Đơn vị tìm kiếm tiến hành mở rộng rãnh mộ ở Khu vực B. Ảnh: Hoài Bảo.

Ngày 4/8, Đội Quy tập hài cốt liệt sĩ thuộc Bộ Tư lệnh TP.HCM tiếp tục triển khai công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ tại vị trí tìm kiếm thứ hai (Khu B) trong khuôn viên Công viên Văn hóa Lê Thị Riêng (phường Hòa Hưng). Hơn 200 m3 đất được tập trung di dời để mở rộng phạm vi tìm kiếm.

Để đẩy nhanh tiến độ, Bộ Tư lệnh TP.HCM tiếp tục huy động 3 máy cuốc cùng một xe ben vận chuyển đất, tổ chức thi công liên tục trong suốt quá trình thực hiện nhiệm vụ.

Kết quả trong ngày, lực lượng làm nhiệm vụ phát hiện và quy tập được 15 bộ hài cốt. Trong số này có 11 bộ hài cốt riêng lẻ và 2 vị trí mộ tập thể (quy tập được 4 bộ hài cốt). Quá trình khai quật cũng thu được 9 bộ di vật đi kèm.

Trong hơn một tháng triển khai tìm kiếm, Bộ Tư lệnh TP.HCM đã thu được nhiều kết quả. Từ ngày 23/6 đến hết ngày 4/8, đội quy tập đã phát hiện 197 bộ hài cốt tại công viên Lê Thị Riêng. Trong tổng số này có 171 bộ hài cốt riêng lẻ và 26 bộ hài cốt được quy tập từ 6 vị trí mộ tập thể (gồm 2 vị trí ở Khu A và 4 vị trí tại Khu B). Đây là kết quả lớn nhất từ trước đến nay trong quá trình tìm kiếm hài cốt liệt sĩ tại khu vực từng là Nghĩa trang Đô Thành.

Công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ tại công viên Lê Thị Riêng vẫn đang được Bộ Tư lệnh TP.HCM triển khai khẩn trương. Lực lượng chức năng tiếp tục mở rộng phạm vi tìm kiếm tại Khu B, đồng thời xử lý khối lượng đất lớn được đắp trong quá trình cải tạo công viên để tiếp cận các khu vực nghi có hài cốt liệt sĩ, phục vụ công tác quy tập và xác định danh tính trong thời gian tới.