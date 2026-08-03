Tìm nhân chứng về mộ tập thể liệt sĩ ở Đồng Nai

Sau khi tiếp nhận thông tin từ hai nhân chứng, Đội K72 đã khảo sát khu vực nghi có mộ tập thể khoảng 30-40 liệt sĩ tại phường Phước Long (Đồng Nai) và tiếp tục tìm thêm nguồn tin.

Đội K72 đang làm nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ tại ấp Bình Minh, xã Minh Đức, TP Đồng Nai.

Sáng 3/8, trao đổi với Tri Thức - Znews, Thượng tá Vũ Văn Thọ, Đội trưởng Đội K72 (Bộ Chỉ huy Quân sự TP Đồng Nai), cho biết đơn vị đang khẩn trương xác minh thông tin về một mộ tập thể được cho là có khoảng 30-40 hài cốt liệt sĩ hy sinh năm 1968 tại phường Phước Long (TP Đồng Nai), đồng thời kêu gọi các nhân chứng cung cấp thêm thông tin để phục vụ công tác tìm kiếm, quy tập.

Theo Thượng tá Vũ Văn Thọ, sáng cùng ngày, Đội K72 đã phối hợp với hai nhân chứng trực tiếp khảo sát khu vực giao giữa đường Lý Thái Tổ và đường Hồ Thủy Long, nơi được cho là vị trí có mộ tập thể.

"Cả hai nhân chứng đều xác nhận từng chứng kiến quân đội Mỹ đưa phương tiện đến san lấp khu vực này sau các trận đánh năm 1968. Đây là chi tiết trùng khớp giữa hai nguồn thông tin độc lập. Tuy nhiên, để bảo đảm độ chính xác trước khi triển khai các bước tìm kiếm, chúng tôi vẫn cần thêm nhiều nhân chứng để đối chiếu, xác minh", Đội trưởng Đội K72 cho biết thêm.

Khu vực các nhân chứng xác định từng thấy quân đội Mỹ san lấp sau các trận đánh năm 1968 ở phường Phước Long.

Thông tin ban đầu về địa điểm trên được ông Dương Thanh Tâm (sinh năm 1950, nguyên Trưởng Công an huyện Phước Long cũ) và ông Trương Đề, hiện sinh sống tại phường Bình Phước, cung cấp cho Đội K72.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Đội K72 đã phối hợp Ban Chỉ huy Quân sự phường Phước Long cùng các nhân chứng tiến hành khảo sát thực địa, rà soát các dấu mốc, đối chiếu địa hình hiện nay với ký ức của những người từng chứng kiến sự việc.

Theo Thượng tá Vũ Văn Thọ, việc thu thập thông tin từ nhiều nguồn nhân chứng là khâu đặc biệt quan trọng trong quá trình tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ. Qua nhiều năm, địa hình, cảnh quan đã thay đổi đáng kể, trong khi ký ức của các nhân chứng cũng có thể khác nhau về vị trí hoặc khoảng cách. Vì vậy, mọi nguồn thông tin đều cần được kiểm chứng, đối chiếu trước khi lực lượng chức năng triển khai các biện pháp chuyên môn.

Đội K72 mong muốn các cựu chiến binh, người dân từng sinh sống, công tác tại khu vực phường Phước Long hoặc biết thông tin liên quan đến địa điểm trên chủ động liên hệ với đơn vị để cung cấp tư liệu, ký ức, sơ đồ hoặc các dấu mốc có giá trị phục vụ công tác xác minh.

"Mỗi thông tin, dù chỉ là một chi tiết nhỏ, đều có thể giúp lực lượng tìm kiếm khoanh vùng chính xác hơn. Chúng tôi rất mong nhận được sự hỗ trợ của các nhân chứng để sớm làm rõ vị trí, đưa các liệt sĩ trở về với đồng đội và gia đình", Thượng tá Vũ Văn Thọ nói.

Hiện Đội K72 tiếp tục khảo sát, xác minh nhiều địa điểm nghi có mộ liệt sĩ trên địa bàn TP Đồng Nai, trong đó có các khu vực xã Minh Đức, Vườn quốc gia Bù Gia Mập, phường Lộc Ninh và phường Xuân Lộc, thuộc các điểm tìm kiếm của Chiến dịch 500 ngày đêm do Quân khu 7 triển khai.

Tính đến hết ngày 26/7, đơn vị đã quy tập được 26 hài cốt liệt sĩ tại khu vực ấp Bình Minh, xã Minh Đức, đồng thời phát hiện nhiều di vật bao gồm ví chứa ảnh, thông tin liệt sĩ... phục vụ công tác xác minh danh tính.