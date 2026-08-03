Di dời 300 m3 đất, tìm thấy 14 bộ hài cốt ở công viên Lê Thị Riêng

Lực lượng làm nhiệm vụ tiếp tục mở rộng phạm vi tìm kiếm tại Khu B, công viên Lê Thị Riêng (TP.HCM), xử lý gần 300 m3 đất trong ngày 3/8 và phát hiện thêm 14 bộ hài cốt.

Lực lượng quy tập đào tìm tại công viên ngày 3/8.

Ngày 3/8, Đội Quy tập hài cốt liệt sĩ thuộc Bộ Tư lệnh TP.HCM tiếp tục triển khai công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ tại vị trí tìm kiếm thứ hai (Khu B) trong khuôn viên Công viên Văn hóa Lê Thị Riêng (phường Hòa Hưng).

Gần 300 m3 đất được di dời để tiếp cận các khu vực nghi có hài cốt liệt sĩ. Đây là khu vực đồi đất được đắp trong quá trình cải tạo công viên nên khối lượng đất cần bóc dỡ rất lớn.

Để bảo đảm tiến độ, Bộ Tư lệnh TP.HCM tiếp tục huy động 3 máy cuốc cùng một xe ben vận chuyển đất, tổ chức thi công liên tục trong suốt quá trình thực hiện nhiệm vụ.

Kết quả trong ngày, lực lượng làm nhiệm vụ phát hiện và quy tập được 14 bộ hài cốt, trong đó 4 bộ có di vật kèm theo.

Thiếu tướng Trần Chí Tâm, Phó Chính ủy Quân khu 7 (ở giữa, ảnh 2), trao đổi với KTS Xuân Thắng tại công viên Lê Thị Riêng ngày 3/8. Trong ngày, lực lượng làm nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập được thêm 14 bộ hài cốt.

Từ ngày 23/6 đến hết ngày 3/8, lực lượng làm nhiệm vụ đã phát hiện và quy tập được 182 bộ hài cốt, gồm 160 bộ hài cốt riêng lẻ và 22 bộ hài cốt thuộc 4 vị trí mộ tập thể. Trong đó, 2 vị trí mộ tập thể được phát hiện tại Khu A và 2 vị trí tại Khu B.

Trao đổi với Tri Thức - Znews, Thiếu tướng Trần Chí Tâm, Phó Chính ủy Quân khu 7, cho biết sau 6 tháng triển khai Chiến dịch 500 ngày đêm, công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ đã tạo sức lan tỏa rộng khắp, thu hút sự tham gia của cả hệ thống chính trị và đông đảo người dân.

Theo Thiếu tướng Trần Chí Tâm, sau lễ phát động tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ tại công viên Lê Thị Riêng (TP.HCM) và khu vực xã Minh Đức (Đồng Nai), nhiều tổ chức, đoàn thể cùng người dân trên cả nước đã đến các điểm tìm kiếm để dâng hương, tri ân các Anh hùng liệt sĩ. Nhiều cá nhân, đơn vị còn hỗ trợ lực lượng làm nhiệm vụ bằng nước uống, thực phẩm, trái cây và các nhu yếu phẩm, góp phần động viên tinh thần cán bộ, chiến sĩ trong điều kiện làm việc ngoài hiện trường.

Lãnh đạo Quân khu 7 đánh giá sự đồng hành của các cấp, các ngành và nhân dân đã góp phần khẳng định ý nghĩa nhân văn của chiến dịch, không chỉ thể hiện đạo lý "Uống nước nhớ nguồn" mà còn đáp ứng mong mỏi của thân nhân các liệt sĩ sau hơn nửa thế kỷ chờ đợi.

Song song với công tác tìm kiếm, quy tập, lực lượng chức năng đang phối hợp lấy mẫu sinh phẩm và thực hiện giám định ADN theo quy định của Ban Chỉ đạo 515 quốc gia. Dữ liệu sau khi hoàn thiện sẽ được cập nhật vào ngân hàng ADN quốc gia, phục vụ công tác đối sánh, xác định danh tính hài cốt liệt sĩ và hỗ trợ các gia đình tìm lại người thân.

"Quân khu 7 sẽ tiếp tục phối hợp với các địa phương và các lực lượng liên quan, quyết tâm hoàn thành các mục tiêu của 'Chiến dịch 500 ngày đêm', góp phần nâng cao hiệu quả công tác tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ", Thiếu tướng Trần Chí Tâm nhấn mạnh.