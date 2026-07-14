Phát hiện khóa số 8 trong cốp xe của người đàn ông trong đêm

Phát hiện người đàn ông có biểu hiện nghi vấn, Tổ công tác 141 Công an TP Hà Nội đã tiến hành kiểm tra hành chính, qua đó thu giữ một còng số 8 giấu trong cốp xe máy.

Thực hiện kế hoạch tuần tra, kiểm soát bảo đảm an ninh, trật tự, từ 0h ngày 11 đến 4h ngày 12/7, Tổ công tác Y5/141-CATP Hà Nội được phân công làm nhiệm vụ tuần tra, kiểm soát trên tuyến đường Trần Phú - Quang Trung thuộc địa bàn các phường Yên Nghĩa, Dương Nội và Hà Đông, thành phố Hà Nội.

Chiếc còng số 8 mang ký hiệu "KC Bộ Công an" được phát hiện trong cốp xe của người đàn ông.

Đến khoảng 0h20 rạng sáng 12/7, trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, Tổ công tác phát hiện trước số nhà 199 đường Trần Phú, phường Hà Đông có một người đàn ông đứng cạnh môtô nhãn hiệu Yamaha CYGNUS X4, biển kiểm soát 29P2-64xx có biểu hiện nghi vấn nên tiến hành kiểm tra hành chính.

Qua kiểm tra, người này khai nhận là Nguyễn Mạnh Hữu (SN 1968, trú tại Tổ 4 Mộ Lao, phường Hà Đông). Kiểm tra phương tiện, Tổ công tác phát hiện trong cốp xe mô tô của Nguyễn Mạnh Hữu có một khóa số 8 bằng kim loại màu trắng, trên thân có ký hiệu "KC Bộ Công an".

Để phục vụ công tác xác minh, làm rõ, Tổ công tác Y5/141 đã lập hồ sơ ban đầu, bàn giao Nguyễn Mạnh Hữu cùng toàn bộ tang vật, phương tiện liên quan cho Công an phường Hà Đông để tiếp tục xác minh, xử lý theo quy định của pháp luật.