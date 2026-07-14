Từ bộ hồ sơ, Công an truy ra tiệm photocopy chuyên làm giả giấy tờ

Công an phường Trảng Bom (TP Đồng Nai) đã vào cuộc điều tra, xác minh nhằm củng cố hồ sơ, xử lý đối tượng làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức.

Tiếp nhận thông tin từ cán bộ giải quyết hồ sơ của UBND phường Trảng Bom về việc phát hiện có bộ hồ sơ xin việc làm của H.B.Q nghi vấn có dấu hiệu làm giả con dấu của UBND phường Trảng Bom và Công an phường Trảng Bom. Công an phường đã nhanh chóng tiếp nhận thông tin, xác minh vụ việc.

Qua điều tra, Công an xác định H.B.Q mua bộ hồ sơ thông qua một người khác đặt mua tại tiệm photocopy trên đường Nguyễn Hoàng ở khu phố Sông Trầu 2, phường Trảng Bom, do B.T.S (SN 1994, ngụ phường Biên Hòa, TP Đồng Nai) làm chủ với giá 250.000 đồng.

Chủ tiệm photocopy B.T.S cùng công cụ sử dụng để làm giả giấy tờ.

Khi kiểm tra hành chính tại tiệm photocopy này, Công an đã phát hiện nhiều đồ vật, tài liệu mà đối tượng sử dụng để làm giả giấy tờ của các cơ quan như: UBND phường Trảng Bom, Công an phường Trảng Bom, Trung tâm y tế khu vực Trảng Bom, Trung tâm phục vụ hành chính công phường Trảng Bom.

Tại đây, còn có 10 con dấu chức danh của những người có chức vụ như: Giám đốc Trung tâm phục vụ hành chính công, Phó Trưởng Công an phường, 8 dấu tên của các bác sĩ và nhiều dụng cụ khác như máy in màu, máy scan, máy tính, keo định hình, bột định hình màu…

Làm việc với Công an, chủ tiệm photocopy trên khai nhận từ năm 2025 đã thuê ki-ốt trên đường Nguyễn Hoàng để mở tiệm photocopy. Do nhiều người có nhu cầu làm hồ sơ xin việc, đã nảy sinh ý định làm giả hồ sơ xin việc có xác nhận của cơ quan chức năng để bán lại cho những người có nhu cầu.

B.T.S tìm hiểu cách thức làm giả con dấu thông qua một số trang mạng xã hội rồi thu thập mẫu dấu thật của UBND phường Trảng Bom, Công an phường Trảng Bom, Trung tâm y tế khu vực Trảng Bom và mẫu chữ ký, họ tên của những cá nhân là lãnh đạo, người có thẩm quyền ký để tạo con dấu giả và làm hồ sơ giả. Mỗi bộ hồ sơ xin việc được bán với giá khoảng 300.000 đồng.

Ngày 10/7, Công an TP Đồng Nai cũng đã đưa ra cảnh báo về tình trạng sử dụng văn bản, con dấu, chữ ký giả mạo để lừa đảo. Theo Công an TP Đồng Nai, thời gian gần đây đã phát hiện và tiếp nhận thông tin phản ánh tình trạng một số đối tượng sử dụng thủ đoạn giả mạo văn bản, con dấu, chữ ký của các cơ quan Nhà nước và tổ chức trên địa bàn nhằm lừa đảo chiếm đoạt tài sản hoặc thu thập thông tin cá nhân của người dân, doanh nghiệp.

Những con dấu giả, cơ quan Công an thu giữ từ tiệm photocopy.

Các đối tượng thường sử dụng thủ đoạn như tìm kiếm thông tin, văn bản của các cơ quan, tổ chức thông qua báo chí, cổng thông tin điện tử của các cơ quan, tổ chức hoặc mạng xã hội và chỉnh sửa, cắt ghép thông tin con dấu, chữ ký của lãnh đạo để làm giả văn bản của cơ quan, tổ chức. Sau đó, các đối tượng sử dụng các văn bản này để yêu cầu cung cấp thông tin, thực hiện các giao dịch hoặc thực hiện các hành vi vi phạm pháp luật.

Điển hình là vụ việc xảy ra tại trường Đại học Đồng Nai, các đối tượng đã làm giả văn bản số thông báo về việc thi công cải tạo, sửa chữa, xây mới của Trường Đại học Đồng Nai và đã liên hệ với thủ trưởng một số sở, ngành, Chủ tịch UBND các xã, phường... nhằm thực hiện hành vi lừa đảo.

Sau khi tiếp nhận thông tin, Công an đã xác minh và kết quả cho thấy đối tượng đã chỉnh sửa, cắt ghép con dấu, chữ ký của lãnh đạo nhà trường, làm giả văn bản và đưa thông tin số điện thoại của các đối tượng vào để tạo sự tin tưởng khi liên hệ với các cá nhân, tổ chức.

Cơ quan Công an xác định các số điện thoại trên không chính chủ, có dấu hiệu sử dụng giấy tờ tùy thân giả để đăng ký thuê bao hoặc các đương sự đứng tên thuê bao không có mặt ở tại địa phương.