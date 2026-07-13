'Đạo chích' đột nhập nhà dân, phá két sắt trộm tài sản liên tỉnh

Công an TP Hải Phòng phối hợp Công an tỉnh Quảng Ninh vừa bắt giữ kẻ chuyên đột nhập nhà dân, phá két sắt trộm cắp tài sản giá trị lớn liên tỉnh.

Phòng Cảnh sát hình sự Công an thành phố Hải Phòng vừa phối hợp Công an tỉnh Quảng Ninh bắt giữ Nguyễn Văn Sáng (SN 1993, trú xã Việt Khê, TP Hải Phòng) để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản.

Đây là đối tượng không có nghề nghiệp ổn định, hoạt động lưu động trên nhiều địa bàn với thủ đoạn tinh vi, gây thiệt hại lớn về tài sản.

Theo kết quả điều tra, lợi dụng việc nhiều hộ gia đình đi vắng và không có người trông coi, Nguyễn Văn Sáng thường đi xe máy đi dọc các tuyến đường để quan sát, lựa chọn những ngôi nhà sơ hở.

Sau khi xác định mục tiêu, Sáng sử dụng các dụng cụ mang theo để cạy phá cửa, đột nhập vào bên trong tìm kiếm tài sản có giá trị, đặc biệt là két sắt, rồi đục phá để chiếm đoạt tiền, vàng và tài sản khác.

Với phương thức, thủ đoạn trên, Sáng đã gây ra một số vụ trộm cắp TP Hải Phòng và các tỉnh lân cận như Quảng Ninh, Bắc Ninh.

Ngày 20/4, Nguyễn Văn Sáng tiếp tục trộm cắp tài sản tại một hộ dân tại phường Móng Cái 3 (Quảng Ninh), chiếm đoạt số tiền và vàng có tổng trị giá hơn 1 tỷ đồng .

Ngay sau khi vụ án xảy ra, Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Hải Phòng đã phối hợp chặt chẽ với Công an tỉnh Quảng Ninh triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, bắt giữ được Sáng.

Quá trình đấu tranh, Nguyễn Văn Sáng khai nhận ngoài vụ án xảy ra tại Quảng Ninh, còn thực hiện một số vụ trộm cắp tài sản tại TP Hải Phòng.

Cụ thể, khoảng 13h ngày 28/3/2025, lợi dụng gia đình chị T.H.H (SN 1989, trú tại xã An Phú, TP Hải Phòng) vắng người, Sáng cạy phá cửa nhà, đột nhập vào phòng ngủ tầng 1 để trộm cắp tài sản gồm: 1 cây vàng 9999, nhiều dây chuyền, nhẫn vàng các loại, tiền Việt Nam và ngoại tệ... trị giá khoảng 216 triệu đồng.

Tiếp đó, khoảng 7h30 ngày 9/7/2025, tại nhà ông P.Đ.V, (SN 1956, trú tại phường Bắc An Phụ, TP Hải Phòng), Nguyễn Văn Sáng tiếp tục cạy cửa đột nhập, đục phá két sắt và chiếm đoạt số tiền 267 triệu đồng.

Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Hải Phòng tiếp tục phối hợp với các đơn vị liên quan mở rộng điều tra, làm rõ các vụ án khác do Nguyễn Văn Sáng gây ra, đồng thời củng cố hồ sơ để xử lý nghiêm.