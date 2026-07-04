Nhóm trộm sa lưới sau vụ 'cuỗm' chuông chùa

Từ vụ mất trộm chuông tại một ngôi chùa ở xã Phước Giang, Công an tỉnh Quảng Ngãi đã lần theo dấu vết, làm rõ nhóm nghi phạm và phát hiện nhóm này còn gây ra nhiều vụ trộm cắp.

Ngày 4/7, Công an tỉnh Quảng Ngãi cho biết, Công an xã Phước Giang đã điều tra, làm rõ vụ trộm chuông xảy ra tại chùa Bửu Thanh (thôn An Sơn, xã Phước Giang), đồng thời mở rộng điều tra, xác định nhóm nghi phạm còn liên quan đến nhiều vụ trộm cắp tài sản khác trên địa bàn.

Trước đó, ngày 16/6, Công an xã Phước Giang tiếp nhận tin báo của trụ trì chùa Bửu Thanh về việc nhà chùa bị kẻ gian đột nhập trong đêm 4/6, lấy trộm một chuông lớn trị giá khoảng 14 triệu đồng và một quả chuông nhỏ trị giá khoảng 2,5 triệu đồng.

Sau khi tiếp nhận vụ việc, lực lượng công an tiến hành khám nghiệm hiện trường, thu thập dấu vết, rà soát các đối tượng nghi vấn. Qua công tác xác minh, Công an xã Phước Giang đã triệu tập Đ.L.H. (18 tuổi, trú xã Sơn Mai) và N.M.B. (13 tuổi, trú xã Nghĩa Giang, tỉnh Quảng Ngãi) để đấu tranh làm rõ.

Nghi phạm thực hiện vụ trộm chuông chùa Bửu Thanh bị bắt, cùng nhiều tang vật của những vụ trộm khác. Ảnh: CACC

Tại cơ quan công an, hai người này khai nhận đã cùng N.T.P. (15 tuổi, trú xã Đông Trà Bồng, tỉnh Quảng Ngãi) thực hiện vụ trộm chuông tại chùa Bửu Thanh.

Mở rộng điều tra, cơ quan công an xác định nhóm này còn thực hiện thêm nhiều vụ trộm cắp tài sản khác trên địa bàn tỉnh. Bước đầu, nhóm nghi phạm khai nhận đã gây ra tổng cộng 5 vụ trộm, gồm 3 vụ tại xã Phước Giang, một vụ tại xã Sơn Tịnh và một vụ tại xã Tư Nghĩa.

Quá trình khám xét, lực lượng công an thu giữ hai đế chân đèn, 19 cây đèn, một bình kim loại và bốn quả chuông các loại. Trong số này, có hai quả chuông được xác định là tài sản bị lấy trộm tại chùa Bửu Thanh.

Hiện Công an xã Phước Giang đang tiếp tục mở rộng điều tra, làm rõ vai trò của từng người liên quan, củng cố hồ sơ để xử lý theo quy định của pháp luật.