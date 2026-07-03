Bắt nhóm đối tượng chuyên cắt trộm dây cáp điện tại công trình cầu Đại Ngãi 2

Công an xã An Thạnh phối hợp Công an xã Đại Ngãi, thành phố Cần Thơ, bắt quả tang 3 đối tượng trộm cắp dây cáp điện tại công trình cầu Đại Ngãi 2 (ấp An Phú A, xã An Thạnh).

Ngày 3/7, Công an thành phố Cần Thơ cho biết thông tin trên.

Vụ việc xảy ra vào ngày 30/6. Ba đối tượng bị bắt giữ gồm T.H.N (sinh năm 2000), T.T.L (sinh năm 2007), cùng trú phường Sóc Trăng, thành phố Cần Thơ và T.V.N (sinh năm 1987), trú xã Tân Thạnh, thành phố Cần Thơ.

Các đối tượng cùng tang vật, phương tiện tại hiện trường. Ảnh: TTXVN.

Tang vật thu giữ gồm một đoạn dây cáp điện có 4 lõi đồng, một đoạn dây đồng, mỗi đoạn dài khoảng 36m; một xe mô tô cùng nhiều dụng cụ dùng để cắt cáp điện như kìm cộng lực, dao rọc giấy và găng tay.

Qua đấu tranh, các đối tượng khai nhận trước đó đã nhiều lần cắt trộm dây cáp điện tại công trình cầu Đại Ngãi 2 để bán lấy tiền tiêu xài.

Đồng thời, nhóm này khai thêm một đồng phạm là Đ.T.H (sinh năm 1978, trú phường Sóc Trăng, thành phố Cần Thơ), người tham gia thực hiện hành vi và cất giấu tài sản trộm cắp.

Công an xã An Thạnh tiếp tục củng cố hồ sơ, mở rộng điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.

Theo Công an thành phố Cần Thơ, hành vi trộm cắp dây cáp điện tại các công trình giao thông không chỉ gây thiệt hại về tài sản mà còn tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn hệ thống điện, ảnh hưởng đến hoạt động chiếu sáng và an toàn giao thông.

Công an thành phố Cần Thơ khuyến cáo người dân nâng cao cảnh giác, tích cực tham gia phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Khi phát hiện các dấu hiệu nghi vấn trộm cắp, phá hoại tài sản công cộng, người dân cần kịp thời thông báo cho cơ quan công an nơi gần nhất để ngăn chặn, xử lý.