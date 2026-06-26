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Pháp luật

Bắt ‘siêu trộm’ lang thang khắp miền Trung để hành nghề

  • Thứ sáu, 26/6/2026 18:38 (GMT+7)
  • 31 phút trước

Cơ quan CSĐT Công an TP Huế vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Lê Văn Mạnh (SN 1991, trú xã Đức An, tỉnh Lâm Đồng) về hành vi trộm cắp tài sản.

Theo kết quả điều tra ban đầu, do làm ăn thua lỗ, nợ nần nhiều người, giữa tháng 5/2026, Lê Văn Mạnh bỏ nhà đi lang thang từ Lâm Đồng ra các tỉnh miền Trung.

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Cán bộ Cơ quan CSĐT Công an TP Huế làm việc với Lê Văn Mạnh. Ảnh: Hồng Nhung/VTC News.

Trong 2 ngày 24 và 25/5, Lê Văn Mạnh liên tục thực hiện nhiều vụ trộm cắp tài sản của người dân tại tỉnh Quảng Trị và TP Huế. Trong đó, Mạnh đột nhập một tiệm bạc tại thôn An Sơn (xã Hưng Lộc, TP Huế) lấy trộm số lượng lớn trang sức bằng bạc rồi tẩu thoát.

Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Huế triển khai các biện pháp nghiệp vụ, rà soát người nghi vấn.

Đến ngày 31/5, khi Lê Văn Mạnh đang lẩn trốn tại Phù Mỹ (tỉnh Gia Lai) thì bị lực lượng của Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Huế phát hiện, triệu tập đến làm việc.

Tại cơ quan điều tra, Lê Văn Mạnh thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình. Hiện Cơ quan CSĐT Công an TP Huế đang tiếp tục củng cố hồ sơ, mở rộng điều tra vụ án để xử lý nghiêm đối tượng.

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Cơ quan công an đưa 4 bị can đi thực nghiệm lại hiện trường vụ án. Ảnh: Hồng Nhung/VTC News.

Cùng ngày, Công an xã Phú Vang (TP Huế) cho biết, vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Lê Chí Tâm (SN 2004); Tôn Thất Nguyễn Trường Khang (SN 2008); Dương Quốc Hùng (SN 2009) và Nguyễn Văn Thiện Nhân (SN 2009) cùng trú xã Vinh Lộc (TP Huế) về hành vi cố ý gây thương tích.

Trước đó, rạng sáng 17/6, Tâm, Khang, Hùng và Nhân điều khiển xe máy đi trên đường Trường Sa (thôn Lương Viện, xã Phú Vang) thì phát hiện nhóm 3 thanh niên đang đi xe mô tô trên đường thì nảy sinh ý định đánh nhóm thanh niên này.

Nhóm này chạy xe đến quán Lương Viện Quán lấy 1 thùng vỏ chai bia bằng thủy tinh đuổi theo và ném vào 3 thanh niên trên làm 1 người bị thương và được đưa đi cấp cứu, điều trị tại Trung tâm y tế Phú Vang.

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https://vtcnews.vn/bat-sieu-trom-lang-thang-khap-mien-trung-de-hanh-nghe-ar1025791.html

Theo Nguyễn Vương/VTC News

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