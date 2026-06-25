Bắt 3 đối tượng dùng xe cẩu trộm cắp cây cầu đá cổ

Qua quá trình điều tra, Công an Hải Phòng làm rõ hành vi của nhóm đối tượng trộm cắp khối cấu kiện cầu đá cổ có tuổi đời hàng trăm năm, thu hồi tang vật, góp phần bảo tồn di sản.

Ngày 24/6, Công an TP Hải Phòng tổ chức trao trả cấu kiện 4 nhịp cầu đá cổ cho chính quyền phường Ái Quốc (TP Hải Phòng). Đây là tang vật vụ trộm cắp táo tợn gây xôn xao dư luận xã hội những ngày qua.

Trước đó, vào ngày 16/6, Công an phường Ái Quốc tiếp nhận trình báo của ban tự quản tổ dân phố Hoàng Xá 2 (phường Ái Quốc) về việc cấu kiện 4 nhịp cầu đá ở khu Đồng Tràng (Hoàng Xá 2) bị trộm cắp.

Các đối tượng Lương Đình Quý, Lê Văn Chi và Phú Văn Sáng (từ trái qua phải).

Vì tang vật vụ trộm cắp là di sản cổ gắn bó nhiều đời nay với người dân địa phương, có ý nghĩa về văn hóa, lịch sử, hơn nữa các cấu kiện cầu đá có kích thước lớn, khó di chuyển nên vụ việc đã gây xôn xao dư luận, ảnh hưởng đến tình hình ANTT trên địa bàn.

Tiếp nhận thông tin, lãnh đạo Công an TP đã ngay lập tức chỉ đạo Công an các đơn vị, địa phương liên quan, phối hợp Công an phường Ái Quốc nhanh chóng vào cuộc điều tra, làm rõ vụ việc.

Kết quả điều tra đã xác định các đối tượng gây ra vụ trộm cắp trên gồm: Lương Đình Quý, Lê Văn Chi (cùng SN 1991) và Phú Văn Sáng (SN 1989, cùng trú thôn Khúc Giản, xã An Lão, TP Hải Phòng).

Hiện trường nơi xảy ra vụ việc.

Tại cơ quan Công an, các đối tượng khai nhận vào đêm 15, rạng sáng 16/6, đã sử dụng xe cẩu của Lương Đình Quý di chuyển đến khu vực Đồng Tràng, dùng dây đai buộc và cẩu trộm các cấu kiện của cầu đá gồm: 12 phiến mặt cầu, 4 dầm ngang đều bằng đá tự nhiên. Sau đó nhóm đối tượng này đã chở tang vật trộm cắp được bán cho một người ở tỉnh Bắc Ninh.

Căn cứ chứng cứ và tài liệu thu thập được, Cơ quan CSĐT Công an TP Hải Phòng đã ra lệnh tạm giữ hình sự các đối tượng Lương Đình Quý, Lê Văn Chi và Phú Văn Sáng để tiếp tục điều tra, củng cố hồ sơ xử lý trước pháp luật.

Lãnh đạo Công an TP Hải Phòng chứng kiến trao trả tang vật bị trộm cắp cho chính quyền địa phương.

Việc phá nhanh vụ án, thu hồi di sản văn hóa lịch sử đã nhận được sự quan tâm rất lớn của người dân địa phương, đồng thời thể hiện tinh thần trách nhiệm cao, nghiệp vụ vững của các CBCS tham gia phá án, góp phần củng cố niềm tin của nhân dân với lực lượng Công an.

Hiện tang vật các các cấu kiện cầu đá cổ đã được trả về vị trí cũ, bàn giao cho tổ dân phố Hoàng Xá 2, phường Ái Quốc tiếp tục quản lý, lưu giữ.