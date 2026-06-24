Truy tố người phụ nữ cào xước xe Mercedes GLC 200 đỗ trước cổng nhà

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Chiếc xe Mercedes bị cào xước và chị Đỗ Bích Ng., nạn nhân trong vụ việc.
Ngày 24/6, Viện Kiểm sát nhân dân Khu vực 4 - TP Hà Nội vừa ban hành cáo trạng, truy tố bà Mai Thị Bích V (SN 1961, trú Đại Mỗ, Hà Nội) về tội Cố ý làm hư hỏng tài sản, liên quan vụ chiếc Mercedes GLC 200 bị phá hoại tại phường Đại Mỗ.
Trước đó, Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an TP Hà Nội đã khởi tố bị can và đề nghị truy tố với bà Mai Thị Bích V, ra lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú và tạm hoãn xuất cảnh đối với bà V để phục vụ quá trình điều tra.
Vụ việc xảy ra tối 18/1, nạn nhân trong vụ án là chị Đỗ Bích Ng (SN 1990, trú phường Thanh Xuân, Hà Nội), đỗ chiếc Mercedes-Benz GLC 200 dưới lòng đường, trước cửa một ngôi nhà có treo biển Trung tâm tiếng Anh trong ngõ 67 đường Phùng Khoang, phường Đại Mỗ.
Khi quay lại lấy xe, chị Ng phát hiện phương tiện bị cào xước, hư hỏng nhiều vị trí trên thân vỏ, cụm đèn, khung gương và cụm đèn pha.
Chị Ng trình báo vụ việc với Công an phường Đại Mỗ. Sau khi tiếp nhận thông tin, Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an TP Hà Nội đã giải quyết tố giác tội phạm và ra quyết định khởi tố vụ án hình sự.
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