Điều tra vụ tai nạn khiến 3 người thương vong

Vụ tai nạn xảy ra trên đường ĐT 743 (TP.HCM) khiến một phụ nữ tử vong, một phụ nữ khác và một cháu bé bị thương.

Ngày 19/7, các đơn vị nghiệp vụ Công an TP.HCM đang điều tra nguyên nhân vụ tai nạn giao thông xảy ra trên đường ĐT 743 khiến một người tử vong, hai người khác bị thương.

Hiện trường vụ tai nạn trên đường ĐT 743 khiến một người tử vong, hai người bị thương vào chiều 19/7. Ảnh: Bạn đọc cung cấp.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 13h cùng ngày, người dân lưu thông trên đường ĐT 743, theo hướng từ ngã tư Miếu Ông Cù về ngã sáu An Phú phát hiện một xe máy cùng ba người đang nằm lăn lóc trên vỉa hè.

Đến gần kiểm tra, người dân phát hiện một phụ nữ đã tử vong. Một phụ nữ khác và một cháu bé bị thương được người dân nhanh chóng đưa đến bệnh viện cấp cứu.

Tại hiện trường, chiếc xe máy bị hư hỏng nặng, nằm trên vỉa hè. Thi thể nạn nhân nằm cạnh một trụ điện.

Danh tính người tử vong được xác định là chị N.T.K.N. (sinh năm 2004, quê An Giang).

Nhận tin báo, lực lượng Công an TPHCM đã phong tỏa hiện trường, khám nghiệm, thu thập dấu vết và lấy lời khai những người liên quan để điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn.