Thêm một đường dây cá độ bóng đá qua mạng ở Khánh Hòa bị triệt phá

Từ công tác trinh sát nắm tình hình ở địa bàn cơ sở và trên không gian mạng, Phòng CSHS Công an Khánh Hòa đấu tranh triệt phá một đường dây đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá.

Ngày 20/7, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Khánh Hòa cho biết đã ra lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp và quyết định tạm giữ hình sự 4 đối tượng trong đường dây đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá qua mạng Internet.

Đó là Phan Trường Thạch (SN 1984), Trương Thành Tâm (SN 1990, cùng trú tại phường Tây Nha Trang), Đỗ Quang Minh (SN 1991, trú tại phường Bắc Nha Trang) và Phạm Anh Tuấn (SN 1991, trú tại phường Nam Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa).

Các đối tượng liên quan trong đường dây cá độ bóng đá qua mạng Internet khi bị triệu tập về Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Khánh Hòa để đấu tranh xét hỏi.

Trước khi vào mùa World Cup 2026, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Khánh Hòa đã xác lập kế hoạch cao điểm đấu tranh, xử lý tội phạm liên quan đến đánh bạc, cá độ bóng đá. Theo đó, nhiều tổ công tác của đơn vị này bám địa bàn cơ sở, triển khai các biện pháp nghiệp vụ trinh sát nắm tình hình trong đời sống xã hội và trên không gian mạng, qua đó đã phát hiện một đường dây đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá.

Từ các chứng cứ, tài liệu thu thập được, ngày 16/7, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Khánh Hòa đồng loạt triệu tập 11 nghi can có liên quan để đấu tranh xét hỏi.

Công bố lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với Phan Trường Thạch, Trương Thành Tâm, Đỗ Quang Minh và Phạm Anh Tuấn.

Theo khai nhận của các đối tượng, trước khi vào mùa World Cup 2026, Thạch, Minh, Tuấn rủ nhau kiếm tiền bằng cách cung cấp tài khoản cá cược bóng đá trên mạng Internet cho nhiều người để hưởng lợi nhuận.

Theo đó, nhóm này liên hệ với một người chưa rõ lai lịch để tiếp nhận tài khoản cấp Master từ tổng đại lý. Sau đó, Thạch, Minh, Tuấn tạo ra nhiều tài khoản cấp dưới để trực tiếp tổ chức đánh bạc và cung cấp cho các đối tượng khác tham gia đánh bạc, trong số đó có thêm Tâm tham gia cùng 3 đối tượng nêu trên.

4 đối tượng đã bị Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Khánh Hòa ra lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp.

Bước đầu, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Khánh Hòa xác định tổng số tiền Phan Trường Thạch cùng các đồng phạm trong đường dây đánh bạc này đã thực hiện giao dịch cá độ bóng đá hơn 30 tỷ đồng . Công tác điều tra mở rộng vẫn đang được tiến hành để làm rõ vai trò, hành vi của các đối tượng liên quan.

Như Báo CAND đã thông tin, trước đó vào ngày 15/6, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Khánh Hòa cũng đã đấu tranh triệt phá đường dây tổ chức đánh bạc, đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá mùa World Cup 2026 trên mạng.

Ngoài 3 đối tượng chủ chốt gồm Dương Tuấn Hải (SN 1985), Nguyễn Thông (SN 1990 cùng trú tại phường Tây Nha Trang và Trần Nghĩa Danh (SN 1972, trú tại phường Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa), còn có hàng chục đối tượng khác đang được điều tra, xử lý theo quy định pháp luật.