Bắt quả tang vụ vận chuyển 3.200 viên ma túy qua biên giới Nghệ An

Bộ đội Biên phòng tỉnh Nghệ An cho biết các đơn vị nghiệp vụ bắt giữ một đối tượng quốc tịch Lào khi đang vận chuyển trái phép 3.200 viên ma túy tổng hợp (hồng phiến).

Cụ thể, khoảng 20h15 ngày 18/7, tại khu vực bản Piêng Pèn, xã Mỹ Lý (tỉnh Nghệ An), Đồn Biên phòng Na Loi phối hợp với Phòng Nghiệp vụ và Đồn Biên phòng Mỹ Lý bắt quả tang Xồng Nhìa Xênh (29 tuổi, quốc tịch Lào), thu giữ 16 gói ma túy tổng hợp với khoảng 3.200 viên hồng phiến.

Tại cơ quan điều tra, Xồng Nhìa Xênh khai nhận đã vận chuyển số ma túy trên từ bên kia biên giới vào Việt Nam để tiêu thụ nhằm kiếm lời. Khi đưa số ma túy đến khu vực bản Piêng Pèn, thì bị lực lượng Bộ đội Biên phòng phát hiện, bắt giữ.

Hiện Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Nghệ An đã chỉ đạo các lực lượng tiếp tục đấu tranh mở rộng chuyên án, truy xét các đối tượng liên quan, đồng thời hoàn tất hồ sơ để xử lý theo quy định của pháp luật.