Nhanh chóng điều tra, làm rõ đối tượng trộm xe ô tô điện

Công an phường Tiền Phong, tỉnh Bắc Ninh nhanh chóng điều tra, làm rõ đối tượng Phạm Thanh Tuyền có hành vi trộm cắp ôtô, thu hồi tài sản trả lại bị hại.

Cơ quan Công an làm việc với đối tượng Phạm Thanh Tuyền.

Ngày 19/6, Công an phường Tiền Phong tiếp nhận đơn trình báo của chị Hoàng Thị H (SN 1991), trú phường Tiền Phong, tỉnh Bắc Ninh, về việc gia đình bị kẻ gian lấy cắp ôtô điện, biển kiểm soát 99H-082...

Theo nội dung trình báo, chiếc xe được gia đình chị H để trước cửa nhà từ tối 18/6. Đến sáng 19/6, gia đình phát hiện phương tiện đã mất.

Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, Công an phường Tiền Phong khẩn trương triển khai lực lượng, rà soát hiện trường, thu thập tài liệu, chứng cứ và áp dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ để truy xét đối tượng.

Đến 17h cùng ngày, lực lượng công an xác định và làm rõ đối tượng thực hiện hành vi trộm cắp là Tuyền và bắt giữ.

Tuyền khai, đêm 18/6 rạng sáng 19/6, y lợi dụng sơ hở của chủ ôtô điện nêu trên để thực hiện hành vi trộm cắp tài sản.

Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được, Công an phường Tiền Phong nhanh chóng thu hồi chiếc xe tang vật của vụ án tại khu vực phường Kinh Bắc, tỉnh Bắc Ninh.

Việc nhanh chóng điều tra, làm rõ đối tượng và thu hồi tài sản trong thời gian ngắn thể hiện tinh thần trách nhiệm, sự chủ động, quyết liệt và hiệu quả của Công an phường Tiền Phong trong công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm, góp phần giữ vững an ninh trật tự, bảo vệ tài sản và cuộc sống bình yên của nhân dân trên địa bàn.