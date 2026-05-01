Thanh niên dùng chìa khóa dự phòng đi trộm lại ôtô đã bán

Sau khi bán xe cho ông N, Lập sử dụng chìa khóa dự phòng để trộm cắp chiếc xe và mang đi cầm cố.

Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Đà Nẵng cho biết vừa tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thi hành lệnh tạm giam đối với Lương Thành Lập (SN 2000, trú phường Liên Chiểu, TP Đà Nẵng) để tiếp tục điều tra, xử lý về hành vi trộm cắp tài sản.

Lương Thành Lập. Ảnh: C.A.

Theo kết quả điều tra ban đầu, tháng 11/2025, Lương Thành Lập mua xe ôtô hiệu Ford Territory Titanium X, màu đen, BKS 43B-165.XX và mang giấy chứng nhận đăng ký xe đi cầm cố tại một công ty tài chính với số tiền 400 triệu đồng.

Đầu tháng 2/2026, do cần tiền tiêu xài, Lập liên hệ ông H.T.N. (trú phường Hải Vân, TP Đà Nẵng) để tiếp tục cầm cố chiếc xe trên với số tiền 500 triệu đồng, lãi suất 2%/tháng. Sau khi ký giấy tờ cầm cố, Lập giao cho ông N. một chìa khóa xe cùng giấy đăng ký xe. Khi được hỏi về chìa khóa dự phòng, Lập nói đã làm mất. Sau giao dịch, chiếc xe được ông N. đưa về bảo quản tại căn nhà trên đường Xuân Thiều 31, phường Hải Vân.

Đến ngày 9/2, ông N. phát hiện giấy đăng ký xe mà Lập giao trước đó là giả nên yêu cầu trả lại số tiền đã cầm cố. Do cần tiền tiêu xài cá nhân, Lập tiếp tục đề nghị bán chiếc xe cho ông N. với giá 800 triệu đồng và cho biết giấy đăng ký xe thật đang được cầm cố tại công ty tài chính ở Tam Kỳ, Quảng Nam (cũ). Cùng ngày, hai bên ký hợp đồng mua bán xe; số tiền còn lại được thống nhất dùng để chuộc giấy đăng ký xe từ công ty tài chính.

Ngày 19/3, ông N. đã nộp 400 triệu đồng tại Văn phòng Công ty tài chính (có chi nhánh ở phường Liên Chiểu) để lấy giấy đăng ký xe thật. Sau đó, Lập chuyển khoản trả lại cho ông N. 67 triệu đồng.

Tuy nhiên, đến ngày 23/3, khi phát hiện chiếc xe đang đỗ tại nhà ông N., Lập đã lén sử dụng chìa khóa dự phòng để lấy xe mang đi cầm cố và nhận số tiền 230 triệu đồng.