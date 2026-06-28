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Pháp luật

Tuần tra đêm, bắt đối tượng đi xe máy trộm cắp ở Hà Nội

  • Chủ nhật, 28/6/2026 23:12 (GMT+7)
  • 40 phút trước

Trong quá trình tuần tra đêm, Công an xã Tiến Thắng (Hà Nội) phát hiện một nam thanh niên điều khiển xe máy có nhiều biểu hiện nghi vấn.

Ngày 28/6, Công an Hà Nội cho biết, Công an xã Tiến Thắng đã phát hiện và bắt giữ một đối tượng sử dụng xe máy do trộm cắp mà có trong quá trình tuần tra bảo đảm an ninh, trật tự trên địa bàn.

Trước đó, trong ca tuần tra đêm tại khu vực thôn Văn Lôi, tổ công tác phát hiện một nam thanh niên điều khiển xe mô tô biển kiểm soát 29S7-026.13 có biểu hiện nghi vấn và không đội mũ bảo hiểm theo quy định nên ra hiệu lệnh dừng xe để kiểm tra hành chính.

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Đối tượng Đỗ Văn Mạnh cùng tang vật trộm cắp.

Qua kiểm tra, người điều khiển được xác định là Đỗ Văn Mạnh (SN 1992, trú thôn Nội Đồng, xã Quang Minh, TP Hà Nội). Mạnh không xuất trình được giấy tờ liên quan đến phương tiện và có nhiều biểu hiện quanh co, né tránh.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng công an làm rõ nguồn gốc chiếc xe. Tại cơ quan công an, Đỗ Văn Mạnh khai nhận chiếc xe đang sử dụng là tài sản trộm cắp tại khu vực số 44 Nguyễn Cơ Thạch, phường Từ Liêm, TP Hà Nội.

Sau khi xác minh ban đầu, Công an xã Tiến Thắng đã hoàn thiện hồ sơ, bàn giao đối tượng cùng tang vật cho Công an phường Từ Liêm để tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.

Vụ việc tiếp tục cho thấy hiệu quả của công tác tuần tra, kiểm soát ban đêm trong phát hiện, đấu tranh với các loại tội phạm, góp phần bảo đảm an ninh, trật tự trên địa bàn.

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https://vov.vn/phap-luat/luc-luong-tuan-tra-dem-o-ha-noi-bat-doi-tuong-di-xe-may-trom-cap-post1310483.vov

Danh Thiết/VOV.VN

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