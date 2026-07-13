Con đi xe máy bốc đầu, bố bị xử phạt

Nhận phản ánh về nam sinh bốc đầu xe máy, lực lượng chức năng xác định anh C (ở xã Bắc Hà, tỉnh Lào Cai) giao xe cho con và phạt người này 9 triệu đồng.

Lực lượng chức năng làm việc với em S.T.D. Ảnh: Công an xã Văn Bàn.

Theo thông tin từ Cục Cảnh sát giao thông (CSGT), Bộ Công an, Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Lào Cai vừa xử phạt anh S.S.C (trú xã Bắc Hà) 9 triệu đồng vì giao xe cho con chưa đủ điều kiện tham gia giao thông.

Trước đó, người dân phản ánh một nam sinh có hành vi bốc đầu mô tô, không đội mũ bảo hiểm, xe không có gương chiếu hậu bên trái khi đi trên đường tỉnh 159, thuộc thôn Hoàng Hà, xã Bắc Hà.

Ngay khi tiếp nhận thông tin, Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Lào Cai khẩn trương xác minh, làm rõ danh tính người lái xe và người giao phương tiện.

Qua xác minh, người lái xe là S.T.D (sinh tháng 10/2010), trú xã Bắc Hà. Do chưa đủ 16 tuổi nên D bị áp dụng hình thức cảnh cáo theo quy định.

Quá trình làm việc, lực lượng chức năng xác định anh S.S.C (SN 1990), trú thôn Hoàng Hạ, xã Bắc Hà, giao xe cho D tham gia giao thông khi chưa đủ điều kiện. Với hành vi giao phương tiện cho người không đủ điều kiện sử dụng, anh C bị xử phạt hành chính 9 triệu đồng.

Theo cơ quan công an, việc giao xe cho người chưa đủ tuổi tiềm ẩn nhiều nguy cơ mất an toàn giao thông. Những hành vi như bốc đầu, chạy bằng một bánh hoặc biểu diễn xe trên đường càng có thể dẫn đến tai nạn, gây nguy hiểm cho người thực hiện cũng như những người tham gia giao thông khác.

Qua vụ việc, lực lượng chức năng khuyến cáo các bậc phụ huynh cần nâng cao trách nhiệm trong quản lý, giáo dục con em, tuyệt đối không giao xe cho người chưa đủ tuổi hoặc chưa đáp ứng các điều kiện theo quy định của pháp luật.

Cơ quan công an cũng nhấn mạnh, mọi hành vi lạng lách, đánh võng, bốc đầu, coi thường pháp luật đều tiềm ẩn nguy cơ gây tai nạn giao thông và sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định.