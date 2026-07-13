Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Pháp luật

Con đi xe máy bốc đầu, bố bị xử phạt

  • Thứ hai, 13/7/2026 21:00 (GMT+7)
  • 26 phút trước

Nhận phản ánh về nam sinh bốc đầu xe máy, lực lượng chức năng xác định anh C (ở xã Bắc Hà, tỉnh Lào Cai) giao xe cho con và phạt người này 9 triệu đồng.

Lực lượng chức năng làm việc với em S.T.D. Ảnh: Công an xã Văn Bàn.

Theo thông tin từ Cục Cảnh sát giao thông (CSGT), Bộ Công an, Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Lào Cai vừa xử phạt anh S.S.C (trú xã Bắc Hà) 9 triệu đồng vì giao xe cho con chưa đủ điều kiện tham gia giao thông.

Trước đó, người dân phản ánh một nam sinh có hành vi bốc đầu mô tô, không đội mũ bảo hiểm, xe không có gương chiếu hậu bên trái khi đi trên đường tỉnh 159, thuộc thôn Hoàng Hà, xã Bắc Hà.

Ngay khi tiếp nhận thông tin, Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Lào Cai khẩn trương xác minh, làm rõ danh tính người lái xe và người giao phương tiện.

Qua xác minh, người lái xe là S.T.D (sinh tháng 10/2010), trú xã Bắc Hà. Do chưa đủ 16 tuổi nên D bị áp dụng hình thức cảnh cáo theo quy định.

Quá trình làm việc, lực lượng chức năng xác định anh S.S.C (SN 1990), trú thôn Hoàng Hạ, xã Bắc Hà, giao xe cho D tham gia giao thông khi chưa đủ điều kiện. Với hành vi giao phương tiện cho người không đủ điều kiện sử dụng, anh C bị xử phạt hành chính 9 triệu đồng.

Theo cơ quan công an, việc giao xe cho người chưa đủ tuổi tiềm ẩn nhiều nguy cơ mất an toàn giao thông. Những hành vi như bốc đầu, chạy bằng một bánh hoặc biểu diễn xe trên đường càng có thể dẫn đến tai nạn, gây nguy hiểm cho người thực hiện cũng như những người tham gia giao thông khác.

Qua vụ việc, lực lượng chức năng khuyến cáo các bậc phụ huynh cần nâng cao trách nhiệm trong quản lý, giáo dục con em, tuyệt đối không giao xe cho người chưa đủ tuổi hoặc chưa đáp ứng các điều kiện theo quy định của pháp luật.

Cơ quan công an cũng nhấn mạnh, mọi hành vi lạng lách, đánh võng, bốc đầu, coi thường pháp luật đều tiềm ẩn nguy cơ gây tai nạn giao thông và sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định.

Giao xe cho thiếu nữ 'kẹp 3' không đội mũ bảo hiểm, chủ xe bị phạt 9 triệu đồng

Hai thiếu nữ chở theo bé 3 tuổi không đội mũ bảo hiểm, quay clip đăng Facebook, khiến chủ xe bị phạt 9 triệu đồng vì giao xe cho người chưa đủ điều kiện điều khiển.

21:45 12/6/2026

Khởi tố người mẹ giao môtô cho con chưa đủ điều kiện lái xe

Công an tỉnh Ninh Bình khởi tố một người phụ nữ về hành vi giao môtô cho con trai chưa đủ tuổi, chưa đủ điều kiện điều khiển phương tiện tham gia giao thông.

06:39 10/6/2026

Mẹ bị khởi tố vì giao xe cho con chưa đủ tuổi gây tai nạn

Người phụ nữ ở Ninh Bình bị khởi tố sau khi giao xe máy cho con trai 15 tuổi, chưa đủ điều kiện lái xe, gây tai nạn khiến một người bị thương tật 74%.

14:23 6/6/2026

Sách về Pháp luật

Cuốn sách "Công tác thi hành án hình sự thuộc trách nhiệm của Ủy ban nhân dân cấp xã" giới thiệu phạm vi nghiên cứu về 3 vấn đề: Thi hành án treo, thi hành hình phạt cải tạo không giam giữ và áp dụng biện pháp tái hòa nhập cộng đồng tại địa phương. Cuốn sách đánh giá toàn diện cơ sở pháp lý về thi hành án hình sự, trọng tâm là về hình phạt và trách nhiệm của UBND cấp xã.

https://vtcnews.vn/lao-cai-con-di-xe-may-boc-dau-bo-bi-xu-phat-ar1028931.html

Theo Viên Minh/VTC News

bốc đầu xe Lào Cai luật giao thông giao xe cho con công an lào cai

  • Lào Cai

    Lào Cai
    • Diện tích: 6.364,0 km²
    • Dân số: 684.300 người
    • Phân chia hành chính: 1 thành phố và 8 huyện
    • Vùng: Miền Bắc
    • Mã điện thoại: 214
    • Biển số xe: 24

Đọc tiếp

Bạn có thể quan tâm

XEM NHIỀU

Xem thêm

Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

Từ chối Đồng ý