Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Pháp luật

Xóa đường dây cá độ bóng đá hơn 3.500 tỷ đồng, khởi tố 97 bị can

  • Thứ hai, 13/7/2026 19:02 (GMT+7)
  • 46 phút trước

Công an TP.HCM khởi tố thêm 12 bị can trong hai đường dây cá độ bóng đá quy mô lớn, nâng tổng số người bị khởi tố lên 97, với số tiền giao dịch hơn 3.500 tỷ đồng.

Tối 13/7, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM cho biết đã khởi tố thêm 12 bị can liên quan hai đường dây tổ chức đánh bạc và đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá do Phòng Cảnh sát hình sự triệt phá trước đó.

Đến nay, Công an TP.HCM đã khởi tố tổng cộng 97 bị can để điều tra về các tội Tổ chức đánh bạc và Đánh bạc.

cá độ bóng đá ảnh 1

Công an TP.HCM khởi tố thêm 12 bị can trong hai đường dây cá độ bóng đá quy mô lớn với số tiền giao dịch hơn 3.500 tỷ đồng.

Theo cơ quan điều tra, qua công tác nắm tình hình, Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP.HCM phát hiện Huỳnh Lê Thanh Long cùng nhiều người có dấu hiệu tổ chức đánh bạc và đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá trên địa bàn TP.HCM và nhiều tỉnh, thành.

Đầu tháng 6, Phòng Cảnh sát hình sự xác lập chuyên án, huy động nhiều lực lượng tập trung điều tra, thu thập tài liệu, chứng cứ để đấu tranh, triệt xóa đường dây.

Sau thời gian xác minh, ngày 29/6, Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP.HCM chủ trì, phối hợp Công an tỉnh Lâm Đồng và công an nhiều địa phương đồng loạt triển khai lực lượng triệt phá đường dây, triệu tập các đối tượng liên quan để làm việc.

Quá trình điều tra xác định, Huỳnh Lê Thanh Long, Nguyễn Việt Bảo Long, Hứa Bá An, Trần Lê Tuấn Kiệt, Trần Anh Dũng, Lê Thanh Tiến, Hoàng Tấn Phát cùng nhiều đối tượng khác nhận các tài khoản cá độ cấp master từ các đối tượng ở Campuchia.

Từ các tài khoản này, nhóm đối tượng tiếp tục chia thành nhiều tài khoản cấp agent và member, giao cho các bị can và người chơi trên địa bàn TP.HCM cùng nhiều tỉnh, thành sử dụng để cá độ bóng đá thông qua website Bong88.com.

Kết quả điều tra ban đầu cho thấy, từ tháng 10/2025 đến khi bị phát hiện, đường dây đã sử dụng số tiền ước tính hơn 3.500 tỷ đồng để tổ chức đánh bạc và đánh bạc.

Theo Công an TP.HCM, đường dây hoạt động với quy mô đặc biệt lớn, được tổ chức theo nhiều cấp, có sự phân công, điều hành chặt chẽ và mở rộng trên nhiều địa phương.

Đến nay, cơ quan điều tra triệu tập 150 người có liên quan để tiếp tục làm rõ vai trò, hành vi của từng cá nhân và xử lý theo quy định của pháp luật.

Trận tứ kết World Cup 2026 phơi bày đường dây cá độ ở Tây Ninh

Công an xã Cầu Khởi (Tây Ninh) triệt xóa tụ điểm tổ chức cá cược bóng đá World Cup 2026, bước đầu xác định số tiền giao dịch gần 2 tỷ đồng, tạm giữ hình sự 2 người.

6 giờ trước

Bắt đối tượng đánh bạc qua mạng xã hội

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Hà Nội đang củng cố tài liệu hồ sơ xử lý Trần Anh Ước về hành vi đánh bạc, dưới hình thức cá độ bóng đá qua mạng.

8 giờ trước

Phát lậu bóng đá, giao dịch cá độ 850 tỷ đồng, 9 người bị khởi tố

Công an tỉnh Lào Cai khởi tố 9 bị can trong đường dây phát lậu các trận bóng đá kết hợp tổ chức cá độ với tổng số tiền giao dịch khoảng 850 tỷ đồng.

17:08 11/7/2026

Sách về Pháp luật

Cuốn sách "Công tác thi hành án hình sự thuộc trách nhiệm của Ủy ban nhân dân cấp xã" giới thiệu phạm vi nghiên cứu về 3 vấn đề: Thi hành án treo, thi hành hình phạt cải tạo không giam giữ và áp dụng biện pháp tái hòa nhập cộng đồng tại địa phương. Cuốn sách đánh giá toàn diện cơ sở pháp lý về thi hành án hình sự, trọng tâm là về hình phạt và trách nhiệm của UBND cấp xã.

https://vtcnews.vn/khoi-to-them-12-bi-can-trong-duong-day-ca-do-bong-da-giao-dich-hon-3-500-ty-dong-ar1028936.html

Theo Lương Ý/VTC News

cá độ bóng đá TP.HCM cá độ cá độ online công an tp.hcm

    Đọc tiếp

    Bạn có thể quan tâm

    XEM NHIỀU

    Xem thêm

    Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

    Từ chối Đồng ý