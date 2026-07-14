Công ty Cổ phần Sài Gòn Goldencare sản xuất nước yến giả thế nào?

Công nhân đã nấu, chế biến sản phẩm (nước yến, tổ yến chưng sẵn) theo công thức pha trộn của quản lý trực tiếp và tổng giám đốc, nhưng không có thành phần yến tự nhiên.

Cơ quan CSĐT (Phòng Cảnh sát kinh tế) Công an tỉnh Vĩnh Long đang điều tra vụ án "Sản xuất, buôn bán hàng giả là lương thực, thực phẩm, phụ gia thực phẩm" xảy ra tại Lô B, Cụm công nghiệp Phong Nẫm (xã Lương Hòa).

27 sản phẩm nước yến là hàng giả

Theo Phòng Cảnh sát kinh tế, qua điều tra xác định, Công ty CP Sài Gòn Goldencare (có trụ sở tại TP.HCM) và nhà máy tại Lô B, Cụm công nghiệp Phong Nẫm do ông Đoàn Lê Ngọc Phi Lân (SN 1975, ngụ TP.HCM) làm Tổng giám đốc.

Công ty hoạt động sản xuất kinh doanh các sản phẩm từ yến sào, nhân sâm, đông trùng hạ thảo và nước uống không có cồn. Trong quá trình hoạt động, công ty đã sản xuất các sản phẩm nước yến là hàng giả theo quy định tại điểm b, khoản 7, Điều 3 Nghị định 98/2020/NĐ-CP của Chính phủ.

Cơ quan CSĐT tống đạt quyết định tố tụng với đối tượng liên quan vụ án.

Cơ quan CSĐT đã khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Lân và quản lý là Trần Minh Duy (SN 1990, ngụ TP.HCM) để điều tra về hành vi "Sản xuất, buôn bán hàng giả". Đây là 2 cá nhân liên quan đến đường dây sản xuất số lượng lớn hàng giả là nước yến được phát hiện tại cơ sở sản xuất nói trên.

Cơ quan CSĐT đã công bố danh sách 27 loại sản phẩm nước yến là hàng giả nhằm kịp thời thu hồi các sản phẩm không đảm bảo chất lượng.

Nước yến nhưng không có yến

Trước đó, qua công tác nắm tình hình, Phòng Cảnh sát kinh tế đã kiểm tra cơ sở của Công ty Cổ phần Sài Gòn Goldencare tại Lô B, Cụm công nghiệp Phong Nẫm. Qua kiểm tra, phát hiện nhiều vi phạm nghiêm trọng về điều kiện sử dụng lao động và sản xuất thực phẩm.

Thời điểm kiểm tra, tại cơ sở có 21 lao động, nhưng không có hợp đồng lao động và không bảo đảm đầy đủ trang bị bảo hộ theo quy định. Cơ sở này cũng không xuất trình được hồ sơ pháp lý liên quan đến địa điểm sản xuất và không cung cấp được hồ sơ công bố tiêu chuẩn sản phẩm đang sản xuất.

Bên trong cơ sở có nhiều nguyên liệu dùng để sản xuất nước yến, tổ yến chưng sẵn đã hết hạn sử dụng hoặc không có hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc, xuất xứ.

Phòng Cảnh sát kinh tế đã lập biên bản, tạm giữ, niêm phong toàn bộ tang vật có liên quan gồm: 80.724 sản phẩm nước yến, tổ yến chưng sẵn thành phẩm (đã dán nhãn, đóng nắp); 279.511 sản phẩm nước yến đã đóng nắp, chưa thành phẩm chưa dán nhãn; hệ thống máy móc sản xuất và nguyên liệu sản xuất.

Cảnh sát kiểm tra, niêm phong các sản phẩm.

Theo Thượng tá Nguyễn Thị Kim Ngọc, Trưởng Phòng Cảnh sát kinh tế, quá trình điều tra xác định Lân là người quản lý, điều hành toàn bộ hoạt động của công ty. Duy trực tiếp quản lý cơ sở sản xuất và pha chế sản phẩm. Trung bình mỗi ngày, cơ sở sản xuất khoảng 10.000-15.000 sản phẩm nước yến, tổ yến chưng sẵn thành phẩm.

Qua làm việc, công nhân khai nhận đã nấu, chế biến sản phẩm (nước yến, tổ yến chưng sẵn thành phẩm), nhưng không có thành phần yến tự nhiên, mà sản xuất theo công thức pha trộn của Lân và Duy.

Kết quả giám định đối với 27 mẫu sản phẩm thu giữ cho thấy tất cả mẫu đều không phát hiện thành phần Acid Sialic. 4 mẫu không phát hiện Acid Amin, 23 mẫu còn lại có hàm lượng Acid Amin dưới 70% so với chỉ tiêu quy định. 4/27 mẫu không phát hiện thành phần Protein.

Đây là căn cứ quan trọng xác định các sản phẩm không bảo đảm chất lượng như tiêu chuẩn đã công bố, có dấu hiệu là hàng giả.

Các cá nhân, cơ sở, tổ chức có kinh doanh và sử dụng sản phẩm yến sào của Công ty CP Sài Gòn Goldencare, liên hệ với Cơ quan CSĐT (qua Phòng Cảnh sát kinh tế, địa chỉ: số 404D đường Đồng Văn Cống, phường Bến Tre hoặc liên hệ Điều tra viên Lê Văn Hồng, số điện thoại 0919.558.089) để được hướng dẫn, giải quyết.