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Pháp luật

Khởi tố chủ cơ sở kinh doanh giày thể thao giả qua mạng

  • Thứ ba, 14/7/2026 08:10 (GMT+7)
  • 24 phút trước

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Ninh Bình đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can đối với Phạm Minh Tuấn (SN 1990) về hành vi "Xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp".

Qua công tác nắm tình hình địa bàn, Tổ công tác Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Ninh Bình phối hợp với Đội Quản lý thị trường số 12 tỉnh Ninh Bình và Công an phường Duy Hà bất ngờ kiểm tra tại địa điểm kinh doanh được sử dụng để thực hiện hoạt động bán hàng online của Phạm Minh Tuấn, ở phường Duy Hà, tỉnh Ninh Bình.

Cơ sở kinh doanh, Giày thể thao giả, Qua mạng ảnh 1

Đối tượng Phạm Minh Tuấn (SN 1990).

Tại thời điểm kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện 3.578 đôi giày thể thao các loại, có dấu hiệu giả mạo các nhãn hiệu đã được bảo hộ với tổng giá trị gần 1,3 tỷ đồng. Toàn bộ số hàng hóa trên không được chủ sở hữu các nhãn hiệu ủy quyền nhập khẩu, sản xuất, kinh doanh, phân phối sản phẩm.

Hiện vụ án được Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Ninh Bình tiếp tục điều tra, giải quyết, xử lý theo quy định của pháp luật.

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Cuốn sách chuyên khảo "Bảo vệ quyền lợi của người thứ ba ngay tình" phân tích các khía cạnh của việc bảo vệ quyền lợi của người thứ ba ngay tình một cách hợp lý, toàn diện; có so sánh với pháp luật một số nước trên thế giới, xem xét thực tiễn áp dụng tại Việt Nam; từ đó đưa ra một số kiến nghị, đề xuất có giá trị từ nhiều góc độ.

https://anninhthudo.vn/khoi-to-chu-co-so-kinh-doanh-giay-the-thao-gia-qua-mang-post659464.antd

Tuệ Nhi/An ninh thủ đô

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