Phát hiện hơn 30 tấn thực phẩm, nội tạng không rõ nguồn gốc ở TP.HCM

Công an TP.HCM kịp thời phát hiện, thiêu hủy hơn 30 tấn nội tạng, thịt đông lạnh và thủy hải sản không có hóa đơn, chứng từ, nhãn phụ tiếng Việt, gồm trứng gà non, sụn gà, chân gà, chả lụa… được các chủ cơ sở thu mua trôi nổi để bán lại kiếm lời.

Ngày 30/12, Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an TP.HCM thực hiện đợt kiểm tra diện rộng các cơ sở chế biến, kinh doanh thực phẩm nhằm siết chặt an toàn thực phẩm trước Tết và các dịp lễ lớn.

Có tổng cộng 10 kho lạnh và cơ sở bị kiểm tra, nằm rải khắp TP, bao gồm Công ty N.N.F tại phường Bình Hưng Hòa; Hộ kinh doanh M.P tại xã Bình Lợi; Công ty TNHH thực phẩm X.H tại phường Thủ Đức; Công ty T.L T.D tại phường An Phú Đông; Công ty Thực phẩm đông lạnh V.T tại phường Linh Xuân; Công ty TNHH thương mại Đ.N.F tại xã Bà Điểm; Công ty Thương mại và chế biến thực phẩm L. tại xã Tân Nhựt và Công ty TNHH C.P.F, Công ty TNHH NT Food (cùng xã Vĩnh Lộc) và cơ sở kinh doanh H.M.H (phường Tam Bình).

Số thực phẩm không rõ nguồn gốc kịp thời bị phát hiện trước khi tuồn ra thị trường.

Tại đây, lực lượng chức năng đã phát hiện các cơ sở đang lưu chứa hơn 30,5 tấn nội tạng và thịt động vật các loại gồm 4,5 tấn vú heo đông lạnh; 3,7 tấn dồi trường heo đông lạnh; 4,3 tấn trứng gà non đông lạnh; 1,5 tấn sụn gà đông lạnh; 5,5 tấn thịt trâu, bò, heo đông lạnh, 3,5 tấn chân gà, khô bò, chả lụa và 7 tấn thủy hải sản các loại.

Tất cả số hàng hóa trên được đựng trong các thùng carton và có dán nhãn in chữ nước ngoài, không có nhãn phụ tiếng Việt và không có hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc, xuất xứ; được chủ cơ sở thu mua trôi nổi trên thị trường để bán kiếm lời.

Toàn bộ số thực phẩm vi phạm đã bị thu giữ và tiêu hủy theo quy định. Cơ quan công an đã ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính, thu nộp ngân sách hơn 1,6 tỷ đồng đối với các cơ sở vi phạm.

Cùng ngày, đoàn kiểm tra đã lấy mẫu kiểm nghiệm tại một hộ kinh doanh ăn uống tại phường Thủ Đức (TP.HCM). Kết quả cho thấy 2 mẫu thịt heo xá xíu và ba rọi heo đều có chỉ tiêu vi sinh vật Salmonella spp và Escherichia coli vượt quy chuẩn an toàn thực phẩm của Bộ Y tế. Chủ cơ sở bị xử phạt 66,5 triệu đồng và đình chỉ hoạt động chế biến trong 2 tháng để khắc phục hậu quả.