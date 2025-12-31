Hôm nay, xét xử bị cáo Lê Trung Khoa, Nguyễn Văn Đài và đồng phạm

Sau một thời gian điều tra, truy tố, 2 bị cáo Lê Trung Khoa và Nguyễn Văn Đài cùng nhóm đồng phạm bị xét xử về tội "Làm, tàng trữ, phát tán hoặc tuyên truyền thông tin, tài liệu, vật phẩm nhằm chống Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam".

Ngày 31/12, Tòa án nhân dân TP Hà Nội mở phiên tòa xét xử bị cáo Lê Trung Khoa (54 tuổi, quê Thanh Hóa) và 3 bị cáo khác về tội "Làm, tàng trữ, phát tán hoặc tuyên truyền thông tin, tài liệu, vật phẩm nhằm chống Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam".

Nguyên giám đốc thuộc Cổng thông tin điện tử Chính phủ là đồng phạm

Bị cáo Lê Trung Khoa đang bị truy nã, sẽ bị xét xử vắng mặt. Tòa án nhân dân TP Hà Nội kêu gọi bị cáo này ra đầu thú và có mặt tại phiên tòa để thực hiện quyền tự bào chữa theo quy định của pháp luật.

Cùng vụ án, các bị cáo khác bị đưa ra xét xử cùng Lê Trung Khoa gồm: Đỗ Văn Ngà (48 tuổi), Huỳnh Bảo Đức (41 tuổi), Phạm Quang Thiện (47 tuổi, nguyên là Giám đốc Trung tâm Công nghệ và Truyền thông đa phương tiện thuộc Cổng thông tin điện tử Chính phủ).

Trước đó, Lê Trung Khoa bị Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an khởi tố về tội Làm, tàng trữ, phát tán hoặc tuyên truyền thông tin, tài liệu, vật phẩm nhằm chống Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Viện Kiểm sát nhân dân Tối cao sau đó ban hành cáo trạng truy tố Khoa và đồng phạm.

Bị cáo Lê Trung Khoa và Phạm Quang Thiện.

Đáng chú ý, theo Cơ quan điều tra, trong thời gian gần đây, Lê Trung Khoa đã sử dụng công nghệ AI và Deepfake để giả mạo giọng nói, hình ảnh của lãnh đạo Đảng, Nhà nước, cắt ghép video, dựng nội dung sai sự thật, giật tít gây sốc nhằm câu kéo lượt xem.

Cơ quan điều tra đánh giá đây là thủ đoạn mới, tinh vi, đánh vào tâm lý tò mò của người dùng mạng, khiến nhiều người khó phân biệt thật - giả, từ đó vô tình tiếp tay cho việc phát tán thông tin xấu độc.

Song song với việc phát tán nội dung xuyên tạc, Khoa tự xưng là "người đấu tranh", "nạn nhân bị đàn áp", tạo vỏ bọc nhằm kêu gọi quyên góp, ủng hộ tài chính qua các tài khoản ngân hàng, ví điện tử ở nước ngoài. Các khoản tiền này không được công khai, minh bạch, thực chất phục vụ cho mục đích trục lợi cá nhân và duy trì hoạt động chống phá.

Kết quả điều tra cho thấy, nguồn thu chính của Lê Trung Khoa đến từ lượt truy cập, lượt xem trên các nền tảng mạng, trong đó khoảng 90% người xem đến từ Việt Nam. Lượt xem càng cao, số tiền Khoa thu được từ quảng cáo, tài trợ càng lớn.

Cơ quan điều tra xác định đây chính là động lực khiến đối tượng liên tục gia tăng sản xuất nội dung xuyên tạc, bịa đặt, sử dụng các thủ đoạn ngày càng cực đoan để kích động, gây chú ý dư luận. Bên cạnh đó, Khoa còn móc nối, câu kết với nhiều đối tượng phản động khác như Vũ Quốc Phương, Vũ Quốc Dụng, Nguyễn Văn Đài… công khai tiến hành các hoạt động chống phá Nhà nước Việt Nam.

Phát tán nhiều bài viết xuyên tạc, chống phá

Cũng trong hôm nay, Tòa án nhân dân TP Hà Nội còn xét xử sơ thẩm bị cáo Nguyễn Văn Đài (đang ở nước ngoài, hiện vẫn có quốc tịch Việt Nam) cùng về tội "Làm, tàng trữ, phát tán hoặc tuyên truyền thông tin, tài liệu, vật phẩm nhằm chống Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam".

Viện KSND Tối cao ban hành bản cáo trạng truy tố cho thấy, bị cáo Nguyễn Văn Đài (SN 1969, tại Hưng Yên; nơi ở hiện tại Cộng hòa Liên bang Đức).

Theo điều tra, Nguyễn Văn Đài là bị án, được TAND TP Hà Nội tạm đình chỉ chấp hành án phạt tù theo quyết định số 17/2018/QĐ-CA ngày 7/6/2018. Cùng ngày, Đài được xuất cảnh đi Cộng hòa Liên bang Đức, chữa bệnh.

Bị cáo Nguyễn Văn Đài.

Tuy nhiên, sau khi xuất cảnh, Đài không nhận thức được tính nhân đạo của pháp luật để hướng thiện mà tiếp tục có hành vi chống Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Cơ quan tố tụng xác định bị cáo là người trực tiếp quản lý, sử dụng các tài khoản, kênh trên mạng Internet, gồm: Facebook "Nguyễn Văn Đài (David Nguyễn)", "Nguyễn Văn Đài", "Diễn đàn tuổi trẻ Việt Nam", nhóm Facebook "Luật sư Nguyễn Văn Đài và Fans", "Luật sư Nguyễn Văn Đài và Bạn", "Luật sư Nguyễn Văn Đài và FANS", Youtube “D10TV - Luật sư Nguyễn Văn Đài"; tài khoản X "Luật sư Nguyễn Văn Đài"; blog "nguyenvandai.blogspot.com".

Các tài khoản, kênh nêu trên đăng tải rất nhiều bài viết, video clip có nội dung xuyên tạc, phỉ báng chính quyền nhân dân, bịa đặt, gây hoang mang trong nhân dân, nhằm chống Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an đã thu thập, trích xuất 11 video clip và 2 bài viết từ các tài khoản, kênh nêu trên của Đài để làm căn cứ xử lý theo quy định; đồng thời tiến hành trưng cầu giám định.

Kết quả giám định của Viện Khoa học hình sự Bộ Công an kết luận: Hình ảnh, tiếng nói của người đàn ông trong 9/11 video clip là hình ảnh, tiếng nói của Nguyễn Văn Đài, không tìm thấy dấu vết cắt ghép, chỉnh sửa hình ảnh, âm thanh; 2/11 video clip được tạo ra bởi công nghệ trí tuệ nhân tạo AI.

Còn Sở Văn hóa và Thể thao TP Hà Nội có Văn bản giám định, kết luận: 11/11 video clip và 1/2 bài viết có nội dung xuyên tạc, phỉ báng chính quyền nhân dân; bịa đặt, gây hoang mang trong nhân dân; gây chiến tranh tâm lý.

Căn cứ vào các chứng cứ nêu trên, Viện KSND Tối cao kết luận: trong thời gian từ ngày 21/7/2025-7/11/2025, Nguyễn Văn Đài đã sử dụng 9 tài khoản, kênh để làm, đăng tải, phát tán lên mạng xã hội nhiều bài viết, video clip có nội dung xuyên tạc, phỉ báng chính quyền nhân dân; bịa đặt, gây hoang mang trong nhân dân nhằm chống Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Trong số các bài viết, video clip do Nguyễn Văn Đài đăng tải trên mạng xã hội có 11 video và 1 bài viết đã được kết luận có nội dung xuyên tạc, phỉ báng chính quyền nhân dân; bịa đặt, gây hoang mang trong nhân dân.

Hành vi phạm tội của Nguyễn Văn Đài đã xâm phạm đến an ninh quốc gia, gây hoang mang trong nhân dân, ảnh hưởng uy tín của Việt Nam trên trường quốc tế, nhằm chống Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, cần phải xử lý nghiêm Nguyễn Văn Đài trước pháp luật.

Về nhân thân, Nguyễn Văn Đài từng bị Tòa Phúc thẩm TAND Tối cao tại Hà Nội xử phạt 4 năm tù và 4 năm quản chế về tội "Tuyên truyền chống Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam", bị TAND TP Hà Nội xử phạt 15 năm tù và 5 năm quản chế về tội "Hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân".

Nguyễn Văn Đài đang bị Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an Việt Nam truy nã.