Bắt giám đốc công ty tổ chức chương trình 'Về đây bốn cánh chim trời'

Tối 30/12, Cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội bắt tạm giam Nguyễn Thị Thu Hà, Giám đốc công ty tổ chức chương trình "Về đây bốn cánh chim trời", về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Khởi tố, bắt tạm giam giám đốc Công ty Ngọc Việt Education Nguyễn Thị Thu Hà, Giám đốc Công ty TNHH Ngọc Việt Education, đơn vị tổ chức chương trình "Về đây bốn cánh chim trời", bị khởi tố, bắt tạm giam về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Lãnh đạo Bộ Công an và Giám đốc công an thành phố, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội đã phối hợp với Phòng An ninh chính trị nội bộ Công an TP Hà Nội khẩn trương thu thập tài liệu chứng cứ làm rõ vụ việc trên.

Ngày 30/12/2025, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Hà Nội đã ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, Lệnh bắt bị can để tạm giam và Lệnh khám xét khẩn cấp đối với Nguyễn Thị Thu Hà (SN 1979; HKTT: Xóm Đình, Triều Khúc, phường Thanh Liệt, thành phố Hà Nội) về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" quy định tại Điều 174 Bộ luật Hình sự.

Theo tài liệu điều tra, Nguyễn Thị Thu Hà là Giám đốc, kiêm người đại diện theo pháp luật của Công ty TNHH Ngọc Việt Education (MST: 0110857781; địa chỉ: Tầng 4, tòa nhà văn phòng M5, số 91 Nguyễn Chí Thanh, phường Giảng Võ, thành phố Hà Nội), hoạt động trong lĩnh vực sáng tác, nghệ thuật và giải trí.

Nguyễn Thị Thu Hà tại cơ quan điều tra. Ảnh: CAHN.

Từ khoảng tháng 6/2025, Công ty Ngọc Việt đã chuẩn bị và triển khai các bước tổ chức Chương trình biểu diễn nghệ thuật "Về đây bốn cánh chim trời" với lịch biểu diễn chính thức dự kiến vào 20h ngày 28/12/2025 tại Cung thi đấu điền kinh trong nhà, đường Trần Hữu Dực, phường Từ Liêm, thành phố Hà Nội. Nội dung chương trình là các sáng tác của các cố nhạc sĩ: Văn Cao, Trịnh Công Sơn, Phạm Duy, và nhạc sĩ Trần Tiến.

Chương trình có sự tham gia của các ca sĩ, nghệ sĩ nổi tiếng như: Trần Thu Hà, Hồng Nhung, Đoan Trang, Phạm Thu Hà, Lâm Bảo Ngọc, Huỳnh Tấn Minh, Lê Hiếu, Vũ Thắng Lợi, Thanh Thủy (Công ty Ngọc Việt ký hợp đồng trực tiếp với các ca sĩ trên). Đây là sự kiện âm nhạc được nhiều khán, thính giả trong và ngoài nước quan tâm. Công ty Ngọc Việt đã bắt đầu mở bán vé từ ngày 11/10/2025 với các hình thức bán trực tiếp hoặc thông qua các công ty liên kết, cộng tác viên.

Cơ quan điều tra đọc quyết định tố tụng đối với Nguyễn Thị Thu Hà. Ảnh: CAHN.

Quá trình thực hiện chương trình, mặc dù biết rõ buổi biểu diễn không đủ điều kiện để diễn ra, Nguyễn Thị Thu Hà vẫn chỉ đạo nhân viên thông báo chương trình vẫn tổ chức theo kế hoạch, tiếp tục bán vé và thu tiền của khán giả.

Đến thời điểm tổ chức, Hà chỉ đạo mở cửa đón khán giả vào Cung thi đấu điền kinh, yêu cầu khán giả chờ đến 20h30, sau đó đại diện Công ty Ngọc Việt thông báo chương trình bị hủy bỏ. Sự việc khiến nhiều khán giả bức xúc, yêu cầu hoàn trả tiền vé và làm đơn trình báo đến cơ quan Công an.