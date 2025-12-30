Khởi tố người lái máy múc và chủ xe gây tai nạn

Trên mạng xã hội lan truyền clip trên Quốc lộ 32, đoạn qua xã Tam Nông, tỉnh Phú Thọ, xe máy múc bất ngờ lao sang đường khi một cô gái điều khiển môtô vừa đến.

Sau cú va chạm mạnh, nạn nhân bị húc bay, còn phương tiện hư hỏng. Vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng này đã gây bức xúc trong dư luận xã hội.

Ngay khi nhận được thông tin, thực hiện chỉ đạo trực tiếp, quyết liệt của Thiếu tướng Nguyễn Minh Tuấn, Giám đốc Công an tỉnh Phú Thọ, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Phú Thọ tiến hành điều tra vụ TNGT nêu trên.

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Phú Thọ đọc quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Vũ Văn Nguyên - người lái máy múc gây tai nạn giao thông nghiêm trọng.

Theo đó, khoảng 14h28 ngày 28/12, tại Km 70+50 Quốc lộ 32 thuộc khu 7, xã Tam Nông xảy ra vụ TNGT giữa xe máy múc chuyên dùng (xe máy múc không có biển kiểm soát) do Vũ Văn Nguyên (SN 1998) trú tại khu Hà Bạc, xã Yên Lập (Phú Thọ) điều khiển, đi trên Quốc lộ 32 theo hướng từ TP Hà Nội tới tỉnh Phú Thọ với môtô BKS 19N1-012.84 do chị P.H.T (SN 2006) trú xã Tam Nông điều khiển theo chiều ngược lại. Hậu quả, chị T bị thương nặng, tỷ lệ tổn hại sức khỏe là 82%, môtô bị hư hỏng.

Quá trình điều tra, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Phú Thọ xác định trước thời điểm xảy ra tai nạn, Vũ Văn Nguyên cùng Đỗ Quang Long (SN 1993), trú tại xã Tam Nông - chủ cơ sở thu mua phế liệu (Nguyên là người làm thuê cho Long) đã dự bữa ăn tại nhà người thân trên địa bàn. Tại đây, Nguyên có sử dụng rượu bia; Long ngồi ăn cùng nhưng không uống rượu.

Các bị can Vũ Văn Nguyên và Đỗ Quang Long.

Đến khoảng 14h ngày 18/12, sau khi ăn uống xong, Nguyên và Long đi về xưởng phế liệu của Long. Tại đây, Nguyên điều khiển xe máy chuyên dùng phục vụ việc bốc xếp hàng hóa tại xưởng phế liệu của Long. Sau khi bốc hàng xong, Long đã chỉ đạo Nguyên điều khiển xe máy chuyên dùng lên xưởng sửa chữa ôtô Tuấn Tú thuộc khu 7 Hưng Hóa, xã Tam Nông, tỉnh Phú Thọ để bơm mỡ.

Mặc dù không có giấy phép lái xe, chứng chỉ điều khiển xe máy chuyên dùng và đã sử dụng rượu bia, Nguyên vẫn điều khiển phương tiện theo chỉ đạo của Long. Khi còn cách xưởng sửa chữa ôtô Tuấn Tú khoảng hơn 10 m, do Nguyên không giảm tốc độ, không chú ý quan sát, không thực hiện nhường đường cho phương tiện đi trên làn đường ngược chiều nên phần đầu xe của Nguyên đã đâm vào môtô BKS 19N1-012.84 do chị P.H.T điều khiển.

Sau va chạm, xe chuyên dùng do Nguyên điều khiển tiếp tục di chuyển đẩy môtô về phía xưởng Tuấn Tú và tiếp tục va chạm với thành thùng ôtô đầu kéo đang sửa chữa tại đây rồi mới dừng lại. Sau khi gây ra tai nạn, Nguyên đã rời khỏi hiện trường.

Hình ảnh xe máy múc bất ngờ sang đường gây tai nạn nghiêm trọng cho chị P.H.T.

Ngày 29/12, sau khi củng cố chứng cứ, tài liệu, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Phú Thọ đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự "Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ; Giao cho người không đủ điều kiện điều khiển phương tiện tham gia giao thông đường bộ", quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Vũ Văn Nguyên về tội "Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ", đồng thời quyết định khởi tố bị can, lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Đỗ Quang Long về tội "Giao cho người không đủ điều kiện điều khiển phương tiện tham gia giao thông đường bộ".

Qua vụ việc trên, Công an tỉnh Phú Thọ đề nghị người dân nâng cao ý thức chấp hành pháp luật khi tham gia giao thông; tuyệt đối không điều khiển phương tiện khi đã sử dụng rượu bia; các tổ chức, cá nhân không giao phương tiện cho người không đủ điều kiện điều khiển, nhằm phòng ngừa tai nạn giao thông, bảo vệ tính mạng, sức khỏe của bản thân và cộng đồng.