Pháp luật

Lời khai của giám đốc công ty tổ chức show 'Về đây bốn cánh chim trời'

  • Thứ tư, 31/12/2025 06:35 (GMT+7)
  • 8 giờ trước

Tại cơ quan điều tra, bị can Nguyễn Thị Thu Hà, Giám đốc Công ty TNHH Ngọc Việt Education, đơn vị tổ chức chương trình "Về đây bốn cánh chim trời", nói về lý do sự kiện này bị hủy khiến nhiều người bức xúc.

Ngày 30/12, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Hà Nội đã khởi tố bị can đối với Nguyễn Thị Thu Hà, Giám đốc, kiêm người đại diện theo pháp luật của Công ty TNHH Ngọc Việt Education, về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Tại cơ quan điều tra, Nguyễn Thị Thu Hà cho biết chương trình "Về đây bốn cánh chim trời" là tâm huyết của bản thân và toàn bộ công ty Ngọc Việt.

"Chúng tôi đã làm chương trình này tận 6 tháng trời với rất nhiều công sức và tâm huyết, chờ đến ngày 28/12", bị can Hà khai.

Nguyen Thi Thu Ha, Cty Ngoc Viet Education, Gdoc Ngoc Viet Education, Chu Ngoc Viet Education anh 1

Bị can Nguyễn Thị Thu Hà (giữa).

Tuy nhiên, theo Giám đốc Công ty Ngọc Việt, một trong những quy trình sai lầm nhất của bản thân bà Hà là không thực hiện được tiến độ thanh toán với giám đốc âm nhạc và không đạt được thỏa thuận 50% trước chương trình và 50% sau chương trình.

Theo tài liệu điều tra, khoảng tháng 6/2025, Công ty Ngọc Việt chuẩn bị và triển khai tổ chức chương trình biểu diễn nghệ thuật "Về đây bốn cánh chim trời", dự kiến diễn ra vào 20h ngày 28/12 tại Cung thi đấu điền kinh trong nhà, đường Trần Hữu Dực, phường Từ Liêm, thành phố Hà Nội.

Nguyen Thi Thu Ha, Cty Ngoc Viet Education, Gdoc Ngoc Viet Education, Chu Ngoc Viet Education anh 2

Chương trình bị hủy bỏ khiến nhiều khán giả bức xúc, yêu cầu hoàn trả tiền vé và làm đơn trình báo đến cơ quan Công an

Nội dung chương trình gồm các sáng tác của các cố nhạc sĩ Văn Cao, Trịnh Công Sơn, Phạm Duy và nhạc sĩ Trần Tiến.

Đồng thời có sự tham gia của nhiều ca sĩ, nghệ sĩ nổi tiếng như Trần Thu Hà, Hồng Nhung, Đoan Trang, Phạm Thu Hà, Lâm Bảo Ngọc, Huỳnh Tấn Minh, Lê Hiếu, Vũ Thắng Lợi, Thanh Thủy (Công ty Ngọc Việt ký hợp đồng trực tiếp).

Mặc dù biết rõ buổi biểu diễn không đủ điều kiện để diễn ra, Nguyễn Thị Thu Hà vẫn chỉ đạo nhân viên thông báo chương trình vẫn tổ chức, tiếp tục bán vé và thu tiền của khán giả.

Sau đó đại diện Công ty Ngọc Việt thông báo chương trình bị hủy bỏ khiến nhiều khán giả bức xúc, yêu cầu hoàn trả tiền vé và làm đơn trình báo đến cơ quan Công an.

Thanh Hà/Tiền Phong

